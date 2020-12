Cristiano Ronaldo a passé Noël avec sa famille et l’a partagé sur ses réseaux

Cristiano Ronaldo clôturé l’année d’attribution Prix ​​du joueur du siècle au gala des Globe Soccer Awards qui a eu lieu à l’hôtel Armani, dans le gratte-ciel Burj Khalifa de Dubaï. Cet événement de football traditionnel, en présence du président de la FIFA, Gianni Infantino, a remis pour la première fois les Century Awards, en hommage aux 20 dernières années.

Après avoir soulevé le trophée et descendu de scène a accordé une interview aux médias qui a couvert l’événement dans lequel il a parlé de sa vie personnelle.

Interrogé sur son fils aîné, Christian Jr, l’attaquant de la Juventus a reconnu que Il a du talent mais il y a des choses qu’il devrait améliorer et des habitudes qui vous mettent en colère en tant que parent.

Cristiano a remporté le prix du joueur du siècle à Dubaï (.)

“Parfois il boit du coca cola et mange des chips et ça m’irrite, il le sait”, a-t-il assuré dans des déclarations au journal portugais A Bola. “On verra si mon fils devient un grand footballeur”, a estimé l’ancien Real Madrid à propos de Cristiano Jr, qui milite dans les catégories enfants de la Vecchia Signora.

«Parfois, je dis à mon fils de se baigner dans l’eau froide pour récupérer après avoir couru sur le tapis roulant et Il dit: «Papa, il fait très froid là-bas. D’accord, il n’a que 10 ans. “, a expliqué certaines techniques qu’il a apprises au cours de sa carrière professionnelle.

Le petit donne déjà de quoi parler après que plusieurs vidéos de ses pièces de théâtre et de ses rôles principaux dans différents dribbles soient devenues virales: «Pour être honnête, il a du potentiel, c’est un grand gamin, il est rapide, il dribble bien, mais je lui dis toujours que cela demande beaucoup de dévouement, beaucoup de travail acharné », a fait remarquer CR7.

Le fils aîné de Ronaldo et Georgina l’ont accompagné au gala (.)

«Je lui dis toujours qu’il faut du travail et du dévouement pour réussir. Je ne ferai pas pression sur lui pour qu’il devienne footballeur, mais j’aimerais bien le faire. Le plus important est de devenir le meilleur dans tout ce que vous voulez, que ce soit le football ou la médecine », a conclu la star portugaise.

Ses autres enfants ne sont pas non plus exemptés de ses règles alimentaires strictes. Les jumeaux Eva et Mateo et leur fille Alana Martina connaissent la façon de penser de leur père: “Mes plus jeunes enfants me regardent avec une certaine crainte lorsqu’ils mangent des chocolats”, Ronaldo condamné.

PLUS SUR CE SUJET:

Les signes que Lionel Messi a donnés sur son avenir à la fin de la saison

Radiographie dure du présent de Barcelone et comment il a appris la mort de Maradona: les meilleures phrases de l’entretien avec Lionel Messi

Polémique sur le prix du “meilleur joueur du siècle” que Cristiano Ronaldo a arraché à Messi