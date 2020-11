Le régulateur boursier chinois et la banque centrale, ainsi que deux autres institutions, ont convoqué à une réunion l’homme le plus riche de Chine, Jack Ma, actionnaire majoritaire d’Ant Group, la filiale fintech d’Alibaba qui jouera ce jeudi dans la plus grande introduction en bourse en Chine. l’histoire. . / EPA / ALEX PLAVEVSKI / Archives

Pékin, 3 novembre . .- Le régulateur boursier chinois et la banque centrale, ainsi que deux autres institutions, ont convoqué à une réunion l’homme le plus riche de Chine, Jack Ma, actionnaire majoritaire d’Ant Group, la filiale techno-financière d’Alibaba qui jouera ce jeudi dans la plus grande introduction en bourse de l’histoire.

Dans une brève déclaration publiée par la China Securities Market Regulatory Commission (CSRC), il est indiqué que des représentants de la Banque populaire de Chine (BPC, centrale), de la Commission de réglementation des banques et des assurances ( CBIRC) et l’Administration d’État des changes (SAFE).

Aux côtés de Ma, fondateur et ancien président du géant chinois du commerce électronique Alibaba, le PDG de Ant Eric Jing et le PDG Simon Hu sont apparus.

Pour le moment, aucun détail n’a été divulgué sur le contenu de la réunion, mais le portail de nouvelles de Caixin cite des représentants de l’entreprise qui ont expliqué que Ant “mettra soigneusement en œuvre les opinions de l’interview.”

À cela, la «fintech» ajoute qu’elle suivra les principes «d’innover en toute sécurité, d’accepter la supervision, de fournir des services, l’ouverture et le bénéfice mutuel».

Ant est l’opérateur d’Alipay, la plus grande plate-forme de paiement électronique de Chine, même si ces dernières années, elle a diversifié ses activités dans des secteurs tels que les prêts ou les assurances.

MA CRITICISÉ LA BUREAUCRÉTIE FINANCIÈRE EN CHINE

La comparution de Ma devant les autorités intervient quelques jours à peine après que le directeur milliardaire ait critiqué le règlement financier comme étant dépassé, faisant référence aux accords de supervision bancaire de Bâle comme le travail d’un “club de vieillards” et remettant en question cela leur soumission est ce dont le système financier chinois a besoin.

“Les accords de Bâle servent à traiter les maladies d’un système bancaire vieillissant, ils sont des médicaments pour les personnes âgées (…), mais le système bancaire chinois est encore dans sa jeunesse”, a déclaré l’homme d’affaires, cité par la presse locale.

Selon lui, la Chine a besoin de canaux de financement alternatifs en dehors des grandes banques d’État: “Les grandes banques sont comme des rivières, mais nous avons besoin d’étangs, de ruisseaux et de canaux dans le système. Sans eux, il y aura toujours des inondations ou des sécheresses partout.”

Ma a assuré que les banques traditionnelles sont gérées comme des «prêteurs sur gages» et a assuré que les futures décisions de crédit devront être prises par le biais du big data («big data») et des historiques de crédit au lieu de demander de grandes garanties pour accorder des prêts, en même temps qui a critiqué la bureaucratie excessive du système financier chinois.

UNE NOUVELLE RÉGLEMENTATION PLUS RESTRICTIVE

Hier, sans citer Ant, la CBIRC et la BPC ont publié un projet de règlement pour les entreprises technologiques dédiées aux microcrédits qui envisagent des restrictions sur l’effet de levier et établissent un plancher d’apport en capital par l’entreprise elle-même.

Selon Caixin, les deux filiales d’Alipay dédiées à ces métiers, Huabei et Jiebei, devront remplacer le capital ou réduire le montant de leurs prêts si elles veulent se conformer aux mesures, ce qui pourrait aussi signifier que l’entreprise finit par se séparer de ces deux services de l’entreprise. plate-forme principale.

Ce même matin, le portail a reproduit un texte du directeur du bureau de protection des consommateurs de la CBIRC, Guo Wuping, dans lequel il a évoqué le manque de «normes uniformes» pour les entreprises fintech et a donné l’exemple de Huabei: «C’est pratiquement le même que celui des cartes bancaires, mais ses frais de versement sont plus élevés que ceux des banques, ce qui est incompatible avec le concept de finance inclusive. “

Ant a suscité un intérêt excessif des investisseurs face à son introduction en bourse, dans laquelle elle compte obtenir quelque 34 500 millions de dollars (29 616 millions d’euros) qui pourraient s’élever à plus de 39 590 millions de dollars (33 985 millions d’euros) ) si l’option sur action («greenshoe») est exercée.

Le prix par action fixé par la «fintech» pour son introduction en bourse simultanée sur les marchés boursiers de Hong Kong et de Shanghai situerait sa valorisation à plus de 313 000 millions de dollars (268 690 millions d’euros).