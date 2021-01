PHOTO DE FICHIER: Le bâtiment du Trésor américain à Washington. 29 septembre 2008. REUTERS / Jim Bourg / File Photo

Par Karen Pierog

CHICAGO, 7 janvier (.) – Les rendements du Trésor américain à l’extrémité la plus longue de la courbe ont poursuivi leur marche haussière jeudi alors que le marché examinait un gouvernement et un Congrès américains contrôlés par les démocrates et les perspectives. des dépenses budgétaires plus élevées.

* Le rendement de référence à 10 ans, qui a grimpé au-dessus du niveau de 1% mercredi pour la première fois depuis mars, a augmenté de 3,7 points de base à 1,0795%.

* Le grand mouvement à la hausse des rendements mercredi, déclenché par le second tour des élections en Géorgie qui a donné aux démocrates le contrôle du Sénat américain, s’est ensuite atténué lorsque les partisans du président républicain Donald Trump ont pris d’assaut dans le Capitole.

* Après que le bâtiment ait été libéré, les législateurs ont certifié la victoire présidentielle du démocrate Joe Biden tôt jeudi matin.

* La perspective que les démocrates pousseront pour une relance significative pour aider l’économie touchée par le coronavirus a ajouté du carburant à une “normalisation en cours sur le marché”, selon Bill Merz, responsable de la recherche sur les titres à revenu fixe chez US Bank Wealth Management à Minneapolis.

* Les démocrates ayant déjà le contrôle de la Chambre des représentants américaine, “les élections sénatoriales en Géorgie ont simplement ajouté un vent favorable aux tendances existantes de reflation et de pression à la hausse sur les rendements du Trésor”, a-t-il ajouté.

* Les rendements ont également augmenté après que les données ont montré que l’activité du secteur des services aux États-Unis s’est accélérée le mois dernier. L’Institute for Supply Management (ISM) a déclaré jeudi que son indice d’activité non manufacturière était passé à 57,2 le mois dernier. Les analystes interrogés par . avaient estimé une baisse à 54,6.

* Avant un rapport sur l’emploi prévu pour décembre vendredi, le ministère du Travail a rapporté que les demandes de prestations de chômage sont tombées de manière inattendue à 787 000 désaisonnalisées pour la semaine se terminant le 2 janvier, contre 790 000 la semaine précédente.

* Le rendement du Trésor à deux ans, qui évolue normalement conformément aux attentes de taux d’intérêt, est resté inchangé à 0,1448%.

* Une partie étroitement surveillée de la courbe des taux, qui mesure l’écart entre les rendements des bons du Trésor à deux ans et à 10 ans, est restée à son plus large depuis 2017, en hausse de 3,46 points de base à 93,3 points de base.

