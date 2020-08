Dans les turbulentes années 1960, lorsque le mouvement des droits civiques a lutté pour mettre fin à la ségrégation et à la privation du droit de vote de la population noire, Richard Nixon a utilisé le concept de « loi et ordre » pour gagner des voix parmi la population blanche la plus réticente au changement et effrayée par la tension dans les rues. Nixon blâmé les démocrates pour avoir permis et encouragé les émeutes, la même stratégie que Donald Trump répète dans cette campagne. Au milieu de la réactivation des manifestations de ces derniers mois, après qu’un policier blanc a tiré dans le dos dimanche et devant ses enfants. Homme noir de 29 ans à Kenosha (Wisconsin), les républicains ont profité du troisième jour de leur Convention pour défendre sans compromis la police et criminaliser les demandes de justice. Pas toujours paisible.

Ces demandes ils ont paralysé la NBA la nuit dernière. Les six équipes censées jouer leurs matches de barrage ont refusé de se rendre sur le terrain, à l’instar de la Bucks de Milwaukee, le premier à se positionner en faveur du boycott. « Les quatre derniers mois ont mis en lumière les injustices raciales dont les communautés afro-américaines continuent de souffrir », ont déclaré les Bucks dans un communiqué. « Malgré les demandes écrasantes de changement, il n’y a pas eu d’action, donc nous ne pouvons pas nous concentrer sur le basketball aujourd’hui. » D’autres équipes féminines de basketball et de baseball ont également emboîté le pas. Mais Personne ne rendra les jambes de Jacob Blake l’homme abattu par la police, paralysé de la taille aux pieds.

Depuis, l’indignation n’a fait que croître. Après deux nuits de manifestations, des bâtiments incendiés et des magasins pillés à Kenosha, la petite ville était remplie mardi de Des miliciens blancs armés jusqu’aux dents. L’un d’eux, âgé de 17 ans, a tué deux manifestants avec un fusil d’assaut et en a blessé un troisième. Peu de temps après, il est passé devant les policiers sans lever le petit doigt, bien qu’il ait été arrêté par la suite. Un crime qui a été ignoré au troisième jour de la Convention républicaine. Les meurtres commis par le «justicier» blanc n’ont pas été condamnés, et le nom de Blake ou George Floyd n’a jamais été mentionné, dont le meurtre brutal à Minneapolis a déclenché les plus grandes manifestations contre le racisme depuis des décennies en mai.

« Laisse moi être clair: la violence doit cesser, que ce soit à Minneapolis, Portland ou Kenosha « dit le vice-président Mike pence lors du discours qui a clôturé le spectacle hier soir. « Nous ramènerons la loi et l’ordre dans les rues d’Amérique. Le président Trump et moi savons que les hommes et les femmes de la police sont les meilleurs d’entre nous. » « Heroes » était l’adjectif préféré pour les décrire.

Mais Pence aussi faussement accusé le démocrate Joe Biden de vouloir laisser les forces de l’ordre sans financement, alors qu’il a proposé d’augmenter ses fonds pour diversifier racialement leurs départements et améliorer les relations avec la communauté, contre cette gauche du parti qui ne veut pas financer la police. « La dure réalité est que avec Biden, ils ne pourront pas vivre en toute sécurité aux États-Unis»a ajouté le vice-président.

De nombreuses autres voix se sont également efforcées d’exploiter l’angoisse engendrée par la fracture raciale et les émeutes qui ont également été vécues récemment à Seattle ou à Chicago. Des télévisions comme Fox News les amplifient chaque nuit, comme si le pays était en feu et qu’il n’y avait pas d’autre arrière-plan aux manifestations que l’appétit de destruction des hordes démocrates, dirigé par Les vies noires comptent, décrit par Trump comme un « groupe haineux ». D’autres prennent sur eux d’accrocher quotidiennement l’épouvantail du «marxiste».

« Les villes dirigées par des démocrates sont attaqué par des foules violentes « , La gouverneure de Caroline du Sud, Kristi Noem, a déclaré. « Il y a le pillage, le chaos, la destruction et le meurtre. Les gens qui peuvent s’enfuir, mais ceux qui ne le peuvent pas – les bons travailleurs américains qui se sacrifient – sont laissés à leur merci. » Cette même stratégie a très bien fonctionné pour Trump il y a quatre ans, même si à l’époque, plus que voilée en soulignant les noirs de la supposée dystopie qui a envahi le pays, elle s’attaquait aux immigrants irréguliers. Le problème est que le pays est beaucoup plus polarisé et confronté aujourd’hui qu’il ne l’était il y a quatre ans.

Hier soir suiveurs et détracteurs du président Ils se sont battus au poing à l’extérieur de Fort McHenry, le fort historique de Baltimore choisi par Pence pour prononcer son discours. L’extrême droite, très enhardie pendant son mandat, a longtemps appelé à une guerre raciale. Et le républicain a déjà laissé entendre qu’il n’accepterait pas le résultat s’il perd les élections. Tous ces éléments augurent d’une fin de campagne mouvementée. L’Amérique est aujourd’hui une poudrière et Trump joue avec le feu.