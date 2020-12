La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré qu’elle voterait sur une mesure visant à augmenter les paiements directs du nouveau plan de relance de 600 $ à 2000 $ le 28 décembre, après que les républicains ont bloqué jeudi une tentative d’augmentation. .

Miami World / Telemundo 51

Pelosi a cherché à passer la hausse des chèques de l’aide sans vote, sous un ordre de “consentement unanime”, mais les républicains ont décidé que ce n’était pas le moment d’adopter la mesure.

«Le matin de la veille de Noël, les républicains ont cruellement privé les Américains des 2 000 dollars que le président avait accepté de soutenir. Si le président veut vraiment les paiements de 2 000 $, il doit dire aux républicains de la Chambre basse de mettre fin à leur obstruction », a déclaré Pelosi dans un communiqué.

Pelosi a ajouté que lundi, la Chambre des représentants votera pour approuver les nouveaux chèques de 2000 $ dans un projet de loi distinct du nouveau plan de relance.

Les démocrates sont majoritaires à la chambre basse, il ne serait donc pas difficile de faire passer la mesure.

Trump a menacé mardi de bloquer le plan de sauvetage de 900 milliards de dollars voté au Congrès et a appelé à une augmentation des paiements directs aux contribuables de 600 à 2000 dollars.

Trump veut que le projet de loi sur l’allégement COVID-19 soit modifié.

Pelosi a répondu le même mardi via Twitter: «Les démocrates sont prêts à mettre cela au sol cette semaine par consentement unanime. Nous allons le faire!”.

Mais, le leader républicain de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, a envoyé une lettre aux républicains de la Chambre mercredi soir, disant que les républicains bloqueraient l’UC, le “consentement unanime” de Pelosi sur les contrôles de relance. , ce jeudi matin.

La lettre a également tenté de blâmer Pelosi pour avoir combiné le projet de loi COVID-19 avec le projet de loi de financement du gouvernement, même si McConnell était un fervent partisan de cette approche.

«… Je demande au Congrès de m’envoyer une facture appropriée, sinon la prochaine administration devra livrer un paquet de secours COVID-19. Et peut-être que cette administration est moi et nous le ferons. Merci beaucoup », a déclaré le président Donald Trump dans son message via le réseau social.

La plupart des politiciens ont déjà quitté le Congrès en raison de la pause de Noël et les actions du président empêchent les Américains de recevoir les paiements d’aide directe qu’ils attendent depuis longtemps. Les chèques qui étaient en cours pour des millions d’Américains stagnent maintenant.

Le président a critiqué le stimulus économique adopté par le Congrès, affirmant que trop peu d’argent serait reçu par les Américains et les petites entreprises.

Il se plaignait également que les familles de statut d’immigration mixte qui avaient été exclues de la dernière ronde de paiements, aient été incluses dans cet accord.

Le Congrès des États-Unis a approuvé un nouveau plan de sauvetage d’une valeur de 900 milliards de dollars lundi soir pour faire face à la dévastation économique causée par des mois de pandémie sans l’aide du gouvernement.

Les deux chambres ont donné leur approbation à une majorité confortable au plan de relance annoncé dimanche soir par les républicains et les démocrates après de longues et dures négociations qui ont fait naufrage à des moments différents.

Pour qu’il entre en vigueur, sa ratification par le président Trump est en attente; Mais le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, a déjà annoncé que les bénéfices pourraient atteindre les poches des Américains la semaine prochaine.

QUE COMPREND LE SAUVETAGE?

Les nouveaux avantages surviennent des mois après l’expiration des précédents, inclus dans le plan de sauvetage de 2,2 milliards de dollars, le plus important de l’histoire des États-Unis, approuvé en mars au début de la pandémie.

Ce plan de sauvetage, qui, selon de nombreux économistes, a sauvé l’économie américaine d’un coup beaucoup plus important, a créé un énorme programme d’aide aux petites entreprises, sauvé les compagnies aériennes et fourni des allocations de chômage à un moment où des millions d’emplois étaient perdus. par semaine parmi de nombreux autres avantages.

Cependant, la plupart des fonds ont été épuisés lorsque la pandémie a de nouveau frappé à la fin de l’été dans le pays, ce qui ajoute déjà plus de 319000 décès et 18 millions d’infections à COVID-19.

Plusieurs pays ont suspendu leurs vols avec le Royaume-Uni pour tenter de contenir la propagation d’une souche du virus qui peut accélérer la transmission jusqu’à 70%.

Les démocrates et les républicains ont maintenant choisi de rétablir les programmes les plus performants du précédent plan de relance, bien que de plus petite taille.

Par exemple, le nouveau plan de sauvetage réduit de moitié les paiements directs aux contribuables, de 1 200 $ à 600 $, qui recevront également 600 $ par enfant mineur; il réduit également de moitié les allocations de chômage de 600 $ à 300 $ par semaine.

Le plan de relance comprend également 325 milliards de dollars d’aide aux entreprises (dont 275 000 dollars pour les salaires), 45 milliards de dollars de renflouements pour les systèmes de transport en commun, 82 milliards de dollars pour les écoles, 20 milliards de dollars pour la distribution de vaccins ou 13 000 dollars. millions pour les bons alimentaires.

Nous vous disons les détails.

PLUS D’AIDE SUR L’HORIZON

Depuis que les démocrates ont tenté de faire adopter un nouveau plan de sauvetage de plus de 3 billions de dollars cet été que les républicains et la Maison Blanche ont bloqué, les négociations entre les deux parties ont échoué à maintes reprises avec des élections présidentielles impliquées.

C’est pourquoi les démocrates considèrent l’accord actuel comme un compromis minimum qui laisse beaucoup de mauvais goût.

En fait, l’une des femmes du Congrès les plus progressistes au sein des démocrates, Rashida Tlaib, partenaire d’Alexandria Ocasio-Cortez dans le soi-disant «Squad», s’est opposée au renflouement comme étant insuffisant.

«Mon devoir est d’être là et de représenter mon district (Detroit), qui traversait déjà des difficultés avant le COVID-19 parce qu’on leur a répété à maintes reprises d’attendre le changement. On ne peut plus attendre. J’ai voté «non» sur le projet de loi «covid». Notre peuple meurt et nous avons attendu assez longtemps », a-t-il déclaré.

Son chef de rang, la présidente de la Chambre basse, Nancy Pelosi, s’est montrée plus optimiste, affirmant que lorsque le président élu des États-Unis, Joe Biden, prendra ses fonctions, ce sera “un monde complètement différent”.

Biden lui-même a soutenu l’approbation de ce plan de sauvetage, bien qu’il ait averti que ce n’est pas suffisant et que ce n’est que le début, car davantage de fonds seront nécessaires lorsqu’il arrivera à la Maison Blanche le 20 janvier.

Malgré l’optimisme de Biden et Pelosi, pour approuver de nouveaux plans de sauvetage à leur goût, les démocrates devront prendre le contrôle du Sénat pour la prochaine législature et pour cela, ils doivent remporter les deux derniers sièges en litige, tous deux dans l’État de Géorgie, le suivant. 5 janvier.

DROIT DE SAUVETAGE + DÉPENSES

Les dirigeants du Congrès ont regroupé le plan de relance de 900 milliards de dollars dans un projet de loi de 2,3 milliards de dollars avec 1,4 milliard de dollars pour le projet de loi de dépenses avec des fonds pour financer l’administration fédérale jusqu’en septembre 2021.

Au total, la proposition occupait 5593 pages qui, selon les médias locaux, en faisaient l’une des plus grandes lois envisagées à ce jour et qui ont amené certains membres du Congrès à se plaindre du manque de temps pour l’examiner, car elle n’a pas atteint leur objectif. mains.