Point sur la fermeture du marché boursier et l'envoi de la loi /// Washington, 24 décembre 2020 (.) – La minorité républicaine de la Chambre des représentants a bloqué une tentative des démocrates de modifier le plan de secours négocié par les deux parties et opposé son veto par le Le président Donald Trump, qui a exigé une augmentation du montant de l'aide.Après des mois de négociations, les démocrates, qui contrôlent la Chambre basse, et les républicains, qui dominent le Sénat, ont convenu lundi d'un paquet d'une valeur de 900 milliards de dollars pour donner de l'oxygène à une économie ravagée par la crise induite par le covid-19, qui a détruit des millions d'emplois. L'accord a été conclu à un moment clé, avant le 26 décembre, lorsqu'une série d'aides extraordinaires convenues dans un programme d'aide approuvé au début de la pandémie a expiré, exposant de nombreux ménages à se retrouver sans aucun type de revenu. Mardi soir, Trump a surpris les législateurs en rejetant l'accord conclu, qui comprend une aide extraordinaire de 600 dollars pour les personnes en détresse, et en exigeant qu'elle soit portée à 2000 par personne. Le président de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi, a tenté d'approuver à l'unanimité une augmentation de l'aide à 2 000 dollars jeudi, mais les républicains ont bloqué l'initiative. "Aujourd'hui, la veille de Noël, les républicains de la Chambre ont cruellement privé les Américains des 2 000 dollars que le président a accepté de soutenir", a déclaré Pelosi. Le dirigeant démocrate a noté que si Trump était sérieux au sujet de sa proposition, il devrait exhorter les républicains à mettre fin à "l'obstruction". Pelosi a rapporté plus tard qu'elle avait envoyé la loi adoptée lundi à Trump, l'exhortant à la signer. Au cœur du problème se trouve la possibilité que le président ne puisse pas exercer son veto mais simplement laisser passer le délai qu'il a pour le signer, ce qui ferait passer la loi à la prochaine législature, qui commencera le 3 janvier. Pendant ce temps, lors de la session de ce jeudi, les républicains ont tenté de modifier le montant de l'aide étrangère incluse dans le paquet budgétaire – une autre demande de Trump – et l'opposition a répondu en bloquant cette proposition. Face à cette manœuvre, le chef de la minorité républicaine à la Chambre basse a accusé les démocrates de souffrir de problèmes d '«audition sélective». Sur ce, la session a été ajournée et la Chambre ne se réunira que le lundi 28 décembre. – De graves conséquences – Les deux partis font face à une élection extraordinaire en Géorgie, le 5 janvier, qui déterminera deux sièges au Sénat et qui définira qui aura le contrôle de la Chambre. Sans le temps de manœuvrer, avec une économie dans laquelle les licenciements s'accumulent en raison de l'avance incontrôlée du covid-19, on ne sait pas quelle sera la prochaine étape pour le Congrès ou l'exécutif, quelques jours avant l'ouverture de la prochaine législature. Le 3 janvier et moins d'un mois après l'arrivée du démocrate Joe Biden à la Maison Blanche. Environ 14 millions d'Américains au chômage vont épuiser leurs subventions ce week-end, ce qui met également fin à un moratoire sur les expulsions en plein hiver. Les législateurs sont également confrontés à la menace que si le paquet budgétaire n'est pas approuvé, le gouvernement sera à court de financement lundi après-midi, une paralysie financière qui pourrait forcer l'administration à mettre fin à ses activités et à mettre ses fonctionnaires en congé sans solde. Cette fermeture intervient à un moment où la pandémie, qui fait plus de 326200 morts aux États-Unis, plus que dans tout autre pays, continue de progresser à la veille des fêtes de fin d'année, au cours desquelles de nombreux déplacements sont attendus et Ce ne serait pas la première fois dans l'administration Trump que les négociations avec le Congrès aboutissent à une paralysie budgétaire, puisqu'au début de 2019 une lutte avec le Congrès sur sa détermination à obtenir des fonds pour construire un mur à la frontière avec le Mexique a conduit à une fermeture qui a duré plus d'un mois. Malgré les menaces qui pèsent sur l'économie américaine, la Bourse de New York a clôturé en hausse en raison des attentes générées par le début de la vaccination contre le covid-19 dans le pays.