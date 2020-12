15 minutes. Les républicains Bryan Cutler, président de la Pennsylvania State House, et le chef de la majorité du parti Kerry Benninghoff, ont adressé une pétition avec 73 autres législateurs de leur parti pour que le Congrès de l’État révoque les résultats des élections dans le État, dans lequel Joe Biden était victorieux.

Quelques heures après avoir assuré qu’ils ne parieraient pas sur cette option, et après les critiques publiques de l’équipe juridique de la Maison Blanche, les signataires républicains ont appelé au désaveu du résultat des élections, ce qui reflétait une victoire de 81000 voix de différence pour le président élu Biden. . En outre, ils ont accusé le gouverneur Tom Wolf, un démocrate, de «saper les nombreuses protections» qu’ils avaient adoptées il y a un an pour étendre le vote par correspondance généralisé.

«Pour ces raisons», ont-ils écrit à la délégation du Congrès de l’État, «nous, les membres soussignés de l’Assemblée générale de Pennsylvanie, vous exhortons à vous opposer aux votes du Collège électoral reçus du Commonwealth de Pennsylvanie.

La lettre est arrivée alors que le président sortant Donald Trump a poursuivi ses tentatives pour douter de l’intégrité des élections.

Mais la publication de la lettre vendredi dernier a également abouti à des heures vertigineuses marquées par des attaques républicaines au sein du parti.

Déclarations précédentes

Un jour plus tôt, les républicains Cutler de Lancaster et Benninghoff of Center avaient déclaré sans équivoque que les législateurs des États n’avaient pas le pouvoir d’ignorer les résultats certifiés des élections et de nommer eux-mêmes des délégués de Pennsylvanie au Collège électoral.

“Cela créerait un précédent pour une majorité de l’Assemblée générale de passer outre la volonté du peuple comme l’a démontré le vote populaire.”, selon les dirigeants républicains.

Cette déclaration a suscité une réprimande rapide de la part des principaux conseillers de Trump. Avocat Rudy Giuliani les a accusés dans un tweet de «dissimuler des crimes démocratiques» et d’induire le président en erreur. Il a dit qu’il avait honte d’eux pour avoir “déçu l’Amérique”.

Suite à ces attaques, Cutler, Benninghoff et les autres républicains ont publié leur lettre exhortant le Congrès à bloquer les votes du Pennsylvania Electoral College.

Dans ce document, ils ont réitéré bon nombre des plaintes soulevées dans les contestations judiciaires de la campagne de Trump, y compris les différends concernant l’accès des observateurs partisans au dépouillement des voix et le fait que certains comtés ont permis aux électeurs de corriger les bulletins de vote par la poste. .

Les signataires de la lettre n’ont pas mentionné que l’élection qu’ils rejetaient avait également aidé leur parti à élargir sa majorité à la State House cette année.

Ils ne voient pas d’avenir pour l’initiative

Experts en droit électoral a qualifié le succès de cette initiative de “hautement improbable”, basé sur une loi fédérale sur la certification officielle des résultats.

Si un défi est présenté aux 20 électeurs de Pennsylvanie, la Chambre et le Sénat devraient voter pour accepter ou non cette objection. Il faudrait une majorité simple pour que les deux chambres l’appuient.

La Chambre, contrôlée par les démocrates, rejettera un tel système. Bien que les républicains aient une faible majorité au Sénat lors du vote, aucun sénateur n’a osé soutenir publiquement ce défi. En fait, le sénateur américain Pat Toomey, républicain de Pennsylvanie, avait déjà vivement averti vendredi qu’il ne s’opposerait pas aux électeurs de Pennsylvanie.