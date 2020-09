WASHINGTON – Le président Donald Trump a remporté mardi une victoire cruciale dans la bataille pour combler la vacance à la Cour suprême causée par la mort de la juge Ruth Bader Ginsburg alors que les républicains du Sénat se sont largement unis autour d’un objectif de confirmer rapidement un candidat encore à nommer, peut-être avant l’élection présidentielle de novembre.

Quatre jours seulement après la mort de Ginsburg, les républicains hésitants du Sénat se sont pour la plupart alignés derrière le désir de Trump de passer rapidement au candidat qu’il a l’intention de nommer samedi – soulignant la forte emprise du président sur le parti alors même qu’il fait face à un chemin difficile vers la réélection dans la plupart des pays. États du champ de bataille de la nation.

Le sénateur Mitt Romney, R-Utah, qui a eu une relation combative avec Trump pendant des années, est devenu le dernier législateur à embrasser le désir du président d’aller de l’avant avec une confirmation dans une année électorale, ouvrant la voie aux conservateurs pour étendre leur contrôle de la Cour suprême et les espoirs démocratiques fringants de ralentir le processus.

Plus: Lindsey Graham dit que le GOP peut confirmer le candidat de Trump à la Cour suprême

Plus: Trump annoncera un candidat à la Cour suprême pour occuper le siège de Ginsburg samedi

«J’ai l’intention de suivre la Constitution et le précédent en examinant le candidat du président», a annoncé mardi Romney, rejoignant plusieurs autres républicains centristes. « Si le candidat atteint le parquet du Sénat, j’ai l’intention de voter en fonction de ses qualifications. »

Les dirigeants républicains n’ont pas présenté de calendrier pour la tenue d’un vote pour combler le poste vacant, bien que le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., Ait fait valoir qu’il y avait suffisamment de temps pour envisager un candidat avant les élections du 3 novembre. Trump a fait écho à ce sentiment cette semaine, affirmant qu ‘ »il y a vraiment beaucoup de temps » entre maintenant et l’élection présidentielle.

« Le sénateur Romney reconnaît ce que chacun d’entre nous qui jette un regard lucide sur le précédent reconnaît », a déclaré mardi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany. « Le précédent est de notre côté ici. »

L’histoire continue

Lors d’une réunion mardi des sénateurs républicains, certains législateurs ont déclaré à leurs collègues qu’ils préféraient pousser la candidature avant les élections.

Le sénateur Mike Braun, R-Ind., A déclaré aux journalistes que lui-même et plusieurs autres sénateurs républicains avaient déclaré qu ‘ »il y avait trop de variables post-électorales qui compliqueraient les choses, donc je vais être vocalement pour que cela soit fait, vérifié correctement, et le faire avant les élections. «

McConnell a laissé le moment de la confirmation à déterminer après son passage en comité, déclarant aux journalistes « lorsque la nomination sortira du comité, je déciderai quand et comment procéder ».

Les démocrates ont reconnu qu’ils ne pouvaient pas faire grand-chose pour retarder le vote. Interrogé mardi sur la question de savoir si les démocrates pouvaient faire obstacle au processus, le sénateur Jon Tester, D-Mont., A déclaré aux journalistes que les démocrates pouvaient faire appel au « sens de l’honnêteté et de l’éthique des républicains, et c’est essentiellement tout », et le sénateur Dick Durbin, D-Ill ., le démocrate du Sénat de deuxième rang, a déclaré aux journalistes: « Vous pouvez ralentir les choses, mais vous ne pouvez pas les arrêter. »

«Je suis ici depuis quelques années», dit-il. « Vous pouvez ralentir les choses, mais vous ne pouvez pas les arrêter. Et il arrive un moment, nous utilisons tous les outils dont nous disposons, mais finalement il y aura un vote », a-t-il déclaré.

Le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a tenté d’adopter une résolution non contraignante au Sénat mardi pour reconnaître le service de Ginsburg et demander au Sénat de répondre à son dernier souhait que le siège ne soit pourvu qu’après l’élection, mais le sénateur Ted Cruz, R-Texas, a bloqué son passage, arguant que l’ajout d’un libellé sur les souhaits de Ginsburg en faisait une « résolution partisane ».

Interrogé sur la demande de Ginsburg pour que le prochain président choisisse son remplaçant, McConnell a déclaré aux journalistes mardi: « Je préfère une autre chose qu’elle a dit récemment, à savoir qu’elle pensait que le nombre de la Cour suprême devrait être neuf. »

Certains démocrates ont évoqué la possibilité de destituer Trump ou des hauts fonctionnaires de l’administration pour retarder la procédure de confirmation, bien que les règles du Sénat permettent à l’organisme de mener la procédure de destitution et ses activités régulières les mêmes jours civils. Lorsqu’on lui a demandé dimanche si elle envisagerait de destituer Trump ou le procureur général William Barr pour retarder le processus et empêcher le Sénat de donner suite à la nomination, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, de Californie, a déclaré à ABC News « Cette semaine » l’animateur George Stephanopoulos « nous avons nos options. «

Le président du caucus démocrate Hakeem Jeffries, DN.Y., a semblé rejeter l’option de destitution, déclarant aux journalistes lors d’une conférence de presse de mardi: « Pour le moment, nous attendons avec impatience les élections … et le peuple américain finira par faire la décision de savoir si Trump et son administration corrompue devraient être tenus responsables. »

La plupart des républicains se sont éloignés des préoccupations qu’ils avaient soulevées il y a quatre ans au sujet de l’autorisation du président de l’époque, Barack Obama, de nommer le juge Merrick Garland à la Cour au cours d’une année électorale, ce qui a donné aux démocrates une chance d’inculper l’hypocrisie, mais les laissant impuissants à faire grand-chose à ce sujet. En plus de Romney, le sénateur Lamar Alexander, R-Tenn., Qui prend sa retraite cette année, et le sénateur Cory Gardner, R-Colo., Qui fait face à une élection difficile, ont indiqué leur volonté de passer rapidement à l’approbation du choix de Trump.

Deux sénateurs républicains, Lisa Murkowski de l’Alaska et Susan Collins du Maine, se sont déclarés opposés à l’idée de pourvoir le poste vacant avant les élections.

Les républicains détiennent une majorité de 53 à 47 au Sénat, ce qui signifie qu’ils ne peuvent perdre que quatre voix sur une nomination si tous les démocrates ont voté contre. Sauf surprise majeure, les annonces d’Alexander et Romney semblent donner à Trump les votes dont il a besoin.

Les démocrates ont accusé Romney d’hypocrisie pour avoir voté pour destituer Trump tout en acceptant d’aller de l’avant avec son candidat à la Cour suprême. Durbin a déclaré mardi aux journalistes de Capitol Hill que Romney avait fait preuve d’un «courage exceptionnel» lors du vote de destitution, mais qu’il était «déçu qu’il soit arrivé à cette conclusion» sur le candidat à la Cour suprême.

En supposant que le processus se déroule sans heurts – une grande hypothèse dans les combats de confirmation – les républicains ont exprimé leur optimisme quant à la possibilité de déplacer un candidat avant les élections, permettant à Trump de nommer un troisième juge et de faire basculer le tribunal vers la droite, menaçant de renverser les affaires d’avortement que les conservateurs et les libéraux ont combattu pendant des générations.

Romney a appelé cela approprié pour une « nation qui est, si vous voulez, de centre-droit, d’avoir un tribunal qui reflète les points de vue de centre-droit, qui encore une fois ne changent pas la loi de ce qu’elle énonce, mais suivent plutôt la loi et suivant la Constitution. »

La chute rapide de la ligne parmi les sénateurs a démontré le pouvoir non seulement de l’influence de Trump sur le parti, mais aussi l’importance de la question. De nombreux républicains conservateurs étaient prêts à regarder au-delà du style pugnace de Trump afin d’accepter sa promesse de déplacer le système judiciaire fédéral vers la droite, une promesse qu’il a honorée.

«Nous avons les votes pour confirmer le remplacement du juge Ginsburg avant les élections. Nous allons avancer au sein du comité », a déclaré le président du Comité judiciaire du Sénat, Lindsey Graham, R-S.C., À FOX News cette semaine. «Nous allons déplacer la candidature du comité vers le parquet du Sénat des États-Unis afin que nous puissions voter avant les élections. C’est le processus constitutionnel. »

Trump a déclaré qu’il envisageait cinq femmes pour le siège. Il a rencontré lundi la juge de la cour d’appel basée dans l’Indiana, Amy Coney Barrett, considérée comme l’une des premières pour le poste, et devrait interroger la juge de la cour d’appel Barbara Lagoa de Floride cette semaine.

Plus: Trump a rencontré lundi la chanteuse Amy Coney Barrett à la Maison Blanche

Le sénateur John Thune, RS.D., le deuxième républicain du Sénat, a déclaré mardi aux journalistes de Capitol Hill que « ce serait une bonne idée pour nous d’avancer » sur un vote avant les élections du 3 novembre, bien que le moment soit venu finalement jusqu’à McConnell.

Attendre la fin des élections pourrait s’avérer une proposition risquée pour les républicains. Un sondage anticipé suggère qu’une majorité d’électeurs probables ont déclaré que Trump ne devrait pas être en mesure de pourvoir le poste vacant à la Cour suprême s’il perd les élections en novembre.

Un peu plus de la moitié des électeurs probables des États du champ de bataille de l’Arizona, de la Floride, du Michigan, de la Caroline du Nord, de la Pennsylvanie et du Wisconsin ont déclaré que Trump ne devrait pas occuper le siège s’il perdait, selon un sondage CNBC et Change Research. À l’échelle nationale, 57% des électeurs probables à l’échelle nationale partageaient la même opinion.

Ginsburg se trouve dans l’état: La juge Ruth Bader Ginsburg restera en état au Capitole des États-Unis vendredi après deux jours à la Cour suprême

Plus: Gardner soutient aller de l’avant avec le siège de Ginsburg, portant un coup dur aux chances de la Dem d’arrêter la nomination

Le sénateur républicain de l’Utah Mitt Romney s’adresse à des journalistes à l’extérieur de la salle du Sénat au Capitole américain à Washington, DC, le 21 septembre 2020.

Schumer, a déclaré mardi que McConnell avait «souillé le Sénat comme personne dans cette génération et le chef McConnell pourrait très bien le détruire».

Plus: Hier et aujourd’hui: ce que McConnell, d’autres ont dit à propos de Merrick Garland en 2016 vs après la mort de Ginsburg

Plus: Le pionnier de la nomination à la Cour suprême pour remplacer Ginsburg est un favori des conservateurs religieux

Contribution: Sarah Elbeshbishi, David Jackson

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: Ruth Bader Ginsburg: Romney est pour aller de l’avant sur le candidat Trump