Démocrates et républicains s’accordent sur une chose lors de cette élection: ils voient tous les deux candidat du parti rival comme menace existentielle pour Les États-Unis, ses libertés, sa démocratie et sa sécurité. Tel est le message que les conservateurs ont transmis hier soir au premier jour de la Convention républicaine, qui a également servi à nominer officiellement et à l’unanimité Donald Trump en tant que candidat à la réélection. Son parti avait promis un conclave optimiste et revigorant pour rappeler au pays « la promesse de l’Amérique » en ces temps troublés, mais il a fini par vendre un réalité aussi sombre que dystopique pour faire peur sur une éventuelle présidence démocrate. Un message qu’ils ont combiné avec pur la propagande pour tenter de blanchir la gestion présidentielle du coronavirus.

Les républicains sont en quelque sorte entrés dans le jeu d’accuser leurs rivaux de la même chose dont ils accusent Trump. Seulement ils le font d’une manière plus effrayante et hypothétique. «(Les démocrates) veulent détruire ce pays et tout ce qui nous est cher et pour lequel nous nous sommes battus. Ils veulent voler ta liberté« a déclaré dans le discours le plus viscéral et le plus criard de la nuit, Kimberly Guilfoyle, qui était mariée à nul autre que le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom. Aujourd’hui, elle est la petite amie du fils du président, Donald Trump Jr., un rôle qui a assumé sans nuances. « Ils veulent contrôler votre façon de vivre, Ils veulent être asservis au service de leur faible idéologie, dépendant, progressiste et agresseur », a déclaré le Portoricain.

Le mantra répété mille fois est que le démocrate Joe Biden et son peuple sont des « radicaux socialistes ». Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité, même s’il existe une faction croissante mais minoritaire dans son parti qui embrasse la social-démocratie. « Je vous parle aujourd’hui parce que j’ai déjà vu des gens comme ça », a déclaré Máximo Álvarez, un homme d’affaires de Miami d’origine cubaine. « Ils ne me semblent pas radicaux, ils me semblent familiers. On a demandé une fois à Fidel Castro s’il était communiste et il a répondu qu’il était catholique romain. »

Un enseignant californien a inculpé les syndicats, les accusant d’avoir transformé les écoles en «zones de guerre», et un couple du Missouri confronté à plusieurs accusations pour avoir pointé des fusils automatiques sur un rassemblement Black Lives Matter a déclaré que Les démocrates visent à détruire les banlieues les remplir de «maisons pour les personnes aux ressources limitées». Une autre façon de dire les Noirs et les Latinos, une idée que Trump a longtemps propagée.

Son fils Don Jr. a prononcé l’un des meilleurs discours de la Convention à Cleveland il y a quatre ans, dédié à présenter son père comme un père de famille dévoué et un négociateur qualifié soucieux du bien-être du pays. La nuit dernière était très différente. Décrit à Biden en tant que « monstre du Loch Ness dans le marais » de Washington, un homme politique au service de la Chine (« Beijing Biden », l’a appelé) qui « veut attirer plus d’immigrants clandestins pour retirer des emplois aux AméricainsIl convient également de mentionner les paroles du membre du Congrès Matt Gaetz, l’un des plus fervents défenseurs du président à Capitol Hill. à côté ».

Le prétendu clan démocrate a fini par obscurcir l’extrême défense qui était faite de Trump et de ses près de quatre ans au pouvoir. On a dit que a tenu « toutes ses promesses » et qu’il est capable de rendre le pays à nouveau grand après l’arrêt forcé du virus. Les orateurs l’ont présenté comme un «parent aimant et attentionné», un «grand leader», unnégociateur dur et compétent« et un président » soucieux de justice sociale. « Jusqu’à quatre Afro-Américains ont pris la parole, tout signe que le parti cherche à gratter les votes des plus fidèles des électeurs démocrates. Et ils l’ont fait en grande partie pour nier qu’il soit raciste. .

Le président, qui avait brisé la tradition de la Convention en parlant pendant près d’une heure le matin, a comparu deux fois dans la soirée. Dans l’un d’eux interviewant des agents de santé et, dans un autre, des prisonniers et des otages à l’étranger libérés par son administration. Deux moments qui ont cherché à le présenter comme un leader empathique qui fait tout son possible pour ses citoyens, contre ce personnage « cruel » et « sans principes » décrit par sa sœur dans un enregistrement récent qui a été divulgué à la presse. L’empathe est l’attribut principal que les démocrates ont accroché à Biden.

Mais peut-être le plus orwellien de la nuit était le défense faite de sa gestion du coronavirus. Les démocrates ont été accusés d’avoir ignoré leurs risques et l’OMS d’avoir semé la confusion dans le monde. Rien n’a été dit du désintérêt qu’il a montré pendant de nombreuses semaines à l’épidémie, quand il a dit qu’elle disparaîtrait miraculeusement, ou de son manque de leadership critiqué pour coordonner la réponse fédérale. Le message était que leur « des actions décisives ont sauvé des millions de vies«La réalité est que les États-Unis ne comptent que 4% de la population mondiale, mais accumulent plus de 25% des décès laissés par Covid-19 dans le monde.