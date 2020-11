Les dirigeants républicains de quatre États critiques remportés par le président élu Joe Biden disent qu’ils ne participeront pas à un plan douteux visant à amener les électeurs de leur région à voter pour le président Donald Trump au collège électoral. Ses remarques déjouent de facto un complot que certains républicains ont présenté comme la dernière chance de garder Trump à la Maison Blanche.

Les législateurs des États républicains de l’Arizona, du Michigan, de la Pennsylvanie et du Wisconsin ont déclaré qu’ils n’interviendraient pas dans la sélection des électeurs qui auront émis les votes finaux garantissant la victoire de l’un des deux candidats. Cela violerait la loi de l’État et le vote populaire, ont souligné plusieurs.

«Je ne le vois que si nous découvrons une sorte de fraude – dont je n’ai pas entendu parler. Je ne nous vois pas aborder sérieusement un changement d’électeurs », a déclaré Rusty Bowers, président de la Chambre des représentants de l’Arizona, à majorité républicaine, qui a déclaré avoir reçu de nombreux courriels demandant l’intervention de la législature.« Ils sont tenus par la loi de choisir en fonction du vote populaire ».

L’idée implique vaguement que les chambres contrôlées par le GOP rejettent la victoire de Biden lors du vote populaire dans leurs États et choisissent de sélectionner les électeurs qui soutiennent Trump. Bien que la fin du plan ne soit pas claire, elle semble reposer sur l’espoir qu’une Cour suprême de tendance conservatrice serait chargée de régler tout différend concernant cette mesure.

Pourtant, il a été promu par des alliés de Trump comme le gouverneur de Floride Ron DeSantis et est un exemple des informations trompeuses et des fausses allégations qui alimentent le scepticisme des partisans de Trump quant à l’intégrité de l’élection.

La théorie est basée sur le fait que la Constitution américaine donne aux parlements des États le pouvoir de décider comment leurs électeurs sont élus. Tous les États ont adopté des lois qui délèguent ce pouvoir aux électeurs et nomment des électeurs pour soutenir le candidat le plus voté dans leur région sur le bulletin de vote. La seule possibilité pour le législateur d’intervenir dans ce processus est une disposition de la loi fédérale qui l’autorise si les élections «échouent».

Si le résultat de l’élection n’est pas clair à la mi-décembre, lorsque la date limite de nomination des membres du collège électoral expire, les chambres contrôlées par les républicains dans ces États critiques pourraient déclarer Trump vainqueur et élire des membres pour les soutenir. . Ou alors la théorie va.

Le problème, selon les juristes, est que le résultat des élections n’est en aucun cas en suspens. Biden a gagné dans tous ces États en question. Il est difficile de dire que les élections ont «échoué» lorsque le département de la Sécurité intérieure lui-même a rapporté qu’il n’y avait pas eu de manipulation et qu’il s’agissait des «élections les plus sûres de l’histoire des États-Unis». De plus, il n’y a eu aucune découverte de fraude généralisée ou de problèmes de comptage, ce qui donne à Biden un avantage de plus de cinq millions de votes sur le total national.

La campagne Trump et ses alliés ont intenté des poursuites visant à retarder la certification du vainqueur et à fournir des preuves possibles d’une élection ratée. Mais jusqu’à présent, ils ont eu peu de succès: au moins 10 ont été rejetés par les tribunaux dans les 10 jours qui ont suivi le 3 novembre. Les principaux encore debout demandent aux tribunaux d’empêcher le Michigan et la Pennsylvanie de donner officiellement à Biden un gagnant là-bas.

Mais les juristes soulignent qu’il est impossible pour les tribunaux d’empêcher ces États de désigner leurs mandants avant la date limite de décembre.

“Il faudrait l’intervention des tribunaux la plus injustifiée et la plus étrange que ce pays ait jamais vue”, a déclaré Danielle Lang du Centre juridique de la campagne. “Je n’ai rien vu dans aucune de ces plaintes qui vaille la peine, encore moins de retarder la nomination des électeurs “.

Même si Trump ne remporte qu’une seule des poursuites, il y a un autre obstacle majeur: le Congrès aurait le dernier mot en acceptant les électeurs nommés par les législatures républicaines. Si la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, et le Sénat, aux mains des républicains, ne s’entendent pas sur les électeurs à accepter et qui est proclamé président, la Maison Blanche serait occupée par la prochaine personne dans la ligne de succession à la fin du mandat de Trump et de son vice-président, Mike Pence, le 20 janvier.

Et ce serait la démocrate Nancy Pelosi, présidente de la Chambre.

“Si c’est une stratégie, je ne pense pas qu’elle réussira”, a déclaré Edward Foley, professeur de droit constitutionnel à l’Ohio State University. “Je pense que nous sommes dans le domaine de la fantaisie.”

