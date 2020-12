Junior Sosa a répondu avec un producteur imparable en bas de la neuvième manche, et les Sharks de La Guaira ont battu de façon spectaculaire les Leones de Caracas 6-5 mercredi, cassant une série de sept défaites consécutives dans la Ligue. Baseball professionnel vénézuélien.

Daniel Mayora avait une fiche de 4-2 avec un circuit, un double et cinq points produits pour les Sharks, qui avaient perdu neuf de leurs dix premiers matchs.

Rafael Cova (1-0) a retiré un épisode vierge pour remporter la victoire. Le revers est allé au record de Loiger Padrón (4-1), après avoir accordé deux coups sûrs et la course de la différence sans retirer de retrait dans son soulagement.

A Barquisimeto, les Lara Cardinals ont battu les Águilas de Zulia 9-3. Yordanis Linares a été 5-en-4 avec un circuit et deux points produits, Ildemaro Vargas a eu deux coups sûrs avec deux points produits et Josmar Cordero a réussi trois touchés.

Raúl Rivero (1-0) a remporté la victoire avec un effort de cinq manches, dans lequel il a accordé deux points et six coups sûrs. Elvis Araujo (1-1) est tombé, secoué avec six touchés et cinq coups sûrs en 2 2/3 manches.

À Valence, Gabriel Noriega a réussi un circuit de trois points et Reynaldo Rodríguez a frappé 4 en 3 avec un home run et deux points produits pour guider les Navegantes del Magallanes vers une victoire de 7-3 sur les Braves de Margarita.

Anthony Vizcaya (1-0) a gagné avec un soulagement d’un et deux tiers de manche sans permettre de points, et a perdu Omar Bencomo (0-2), après avoir concédé six touchés et huit coups sûrs en six manches.

À Maracay, Eduardo Sosa a frappé un simple RBI en début de 10e manche pour briser l’égalité, et les Anzoátegui Caribes ont battu les Aragua Tigres 4-3.

Lester Oliveros a gagné (1-0), après avoir accordé un point dans son soulagement d’une manche. Ronald Belisario (0-1) a pris la perte après avoir concédé deux coups sûrs et la course de la différence en deux manches.

Dans la division centrale, les Caribs mènent avec une fiche de 8-4, suivis de Leones (7-5), Tigres (6-6) et Sharks (2-9). Dans la division Ouest, les Cardinals mènent avec une fiche de 8-4, suivis par Braves (6-6), Navegantes (6-6) et Águilas (4-7).

___

PORTO RICO

Les Caguas Criollos ont déclenché une attaque explosive pour submerger l’équipe RA12 de Roberto Alomar 21-9 dans la Ligue de baseball professionnelle Roberto Clemente.

Trent Giambrone a frappé deux circuits et a réussi quatre touchés; Johneshwy Fargas avait une fiche de 2-2 avec un circuit, cinq points produits et trois points, et Luis Vázquez et José Miranda ont frappé des circuits de trois points pour les Criollos.

Christian Torres (1-0) a lancé une et une troisième manche avec deux supporters en relève pour remporter la victoire, tandis que la catastrophe est allée au record de Luis Alvarado (0-1), abattu avec cinq scores dans un départ sans outs .

À Mayagüez, les Indios ont réussi 14 coups sûrs en route vers une confortable victoire 12-2 sur les Atenienses de Manatí.

Xavier Fernández était 3-en-4 avec un circuit et quatre points produits, Christian Sojo a frappé un circuit avec deux points à bord comme une pincée et Khalil Lee a été 3-en-2 avec un circuit et deux points produits pour mener l’attaque des Indiens.

Robby Rowland (1-0) a lancé deux manches sans but en relève pour remporter la victoire, tandis que Tyler Herron (0-1) a pris la perte en concédant trois touchés et cinq coups sûrs en 5 1/3 de manches.

___

DOMINICAIN

Les Águilas Cibaeñas se sont appuyés sur le solide travail de Yoanner Negrin pour battre les Toros del Este 4-2 et se battre pour le leadership dans la Ligue dominicaine de baseball professionnel serré.

Negrin (3-1) a accordé un point et quatre coups sûrs en cinq manches pour enregistrer la victoire, tandis que l’inverse est allé à Carlos Hernández (0-1) après avoir abandonné quatre points et sept coups sûrs en 2 1/3 manches.

Juan Lagares avait une fiche de 4-2 avec un double, un triple, un RBI et deux points, tandis que John Nogowski a ajouté un simple RBI à deux points pour l’attaque des Eagles.

À Saint-Domingue, Sandy León avait une fiche de 4-2 avec un circuit et deux points produits, Erick Mejía a frappé 4-4 avec un point marqué et Yermin Mercedes a réussi deux coups sûrs et un RBI dans la victoire de 4-0 sur les Tigres del Licey les géants du Cibao.

Lisalverto Bonilla (1-0) a marqué la victoire après avoir lancé une manche vierge et deux tiers avec quatre supporters. Tiago Da Silva (0-1) a varié avec la défaite après avoir accordé deux points et six coups sûrs en 1 2/3 de manche.

A San Pedro de Macorís, Gustavo Núñez a profité d’un tir de Junior Lake pour redescendre de la troisième base avec la course de la victoire et les Estrellas Orientales ont battu les Leones del Escogido 4-3.

Lake avait une fiche de 2 en 4 avec un circuit et trois points produits et Lewin Diaz l’a éliminée du parc seule pour les gagnants.

Andy Otero (1-0) a abandonné une manche vierge dans le travail de secours pour la victoire et la défaite est revenue à Jimmy Cordero (0-1) après avoir concédé deux coups sûrs et la série de différence dans un tiers d’épisode.

Toros del Este conserve la tête du circuit avec une note de 10-8, suivi de Gigantes del Cibao (7-6), Águilas Cibaeñas (10-9), Leones del Escogido (11-11), Estrellas Orientales (7-8) et Tigres del Licey (5-8).

___

MEXIQUE

Isaac Rodríguez a réussi un circuit de trois points en fin de 10e manche pour surmonter un déficit et donner aux Cañeros de Los Mochis une victoire 6-4 sur les Águilas de Mexicali, qui a mis fin à une séquence de six victoires consécutives dans la Ligue mexicaine. du Pacifique.

Rodolfo Amador a réussi un circuit de deux points et Josuán Hernández a ajouté un doublé de RBI d’un autre pour la cause des Cañeros.

Fabian Cota (2-3) a gagné après avoir accordé un point en une et une troisième manche dans le travail de secours, et Édgar Gómez a perdu (0-3) après avoir concédé trois touchés et trois coups sûrs en seulement deux tiers du travail.

A Obregón, un départ solide de Faustino Carrera a conduit les Yaquis à une victoire 2-1 sur les Charros de Jalisco.

Carrera (1-2) a accordé un point et trois coups sûrs en 5 2/3 manches pour remporter la victoire. Le revers est allé au record de Manuel Flores (2-6) après avoir accordé deux points et deux coups sûrs en 4 2/3 manches.

Victor Mendoza a frappé un home run en solo et Issmael Salas a ajouté un doublé RBI d’un point pour Ciudad Obregón.

À Monterrey, les Venados de Mazatlán ont déchaîné une attaque de 14 coups pour soutenir un départ solide d’Ernesto Zaragoza et blanchi les Sultans 11-0.

Saragosse (2-3) a réalisé six manches vides de seulement quatre coups sûrs pour remporter la victoire, tandis que l’inverse est allé au record d’Irwin Delgado (0-2) en soutenant cinq arrivées au marbre et autant de coups sûrs en deux manches.

Ricardo Serrano avait une fiche de 3-2 avec un circuit et trois points produits, et Paulo Orlando, Dustin Peterson et José Aguilar ont frappé des circuits en solo pour mener l’attaque des Sultans.

À Hermosillo, six lanceurs Naranjeros se sont combinés pour arrêter l’attaque de Tomateros de Culiacán dans leur victoire 2-0.

Ozzie Méndez (1-0) a lancé 2 manches sans but 1/3 en relève pour remporter le match et le lanceur de la Ligue majeure de baseball Fernando Salas a retiré une manche parfaite pour atteindre 11 arrêts. La défaite est revenue à JC Ramírez (2-2) après avoir accordé deux touchés et six coups sûrs en sept 1/3 de manches.

Yadiel Hernández a frappé un simple RBI en tant que frappeur de pincement et Norberto Obeso a été 3-2 avec un point marqué pour les Naranjeros.

À Navojoa, Fernando Miranda a fait un travail brillant en menant les Algodoneros de Guasave à une victoire 3-0 sur les Mayos.

Miranda (5-2) a lancé six puissantes manches sans but avec un ballon à deux frappeurs et six supporters pour marquer la victoire. Raúl Carrillo (1-6) a pris la perte après avoir accordé un point et deux coups sûrs en six manches.

José Heberto Félix est allé 2-en-4 avec un double et un RBI, tandis que Samar Leyva et Leo Germán ont ajouté des simples RBI pour les gagnants.

Au deuxième tour, Águilas a maintenu le sommet avec une fiche de 9-2, suivi par Algodoneros (8-3), Naranjeros (7-4), Charros (6-5), Tomateros (5-6), Yaquis (5- 6), Cerf (4-7), Mayos (4-7), Sultans (4-7) et Cañeros (3-8).