Les réserves de pétrole aux États-Unis ont considérablement augmenté après cinq semaines de baisse, contrairement aux attentes des analystes, et les prix du brut ont chuté vendredi

Monde de Miami/ Journal Las Américas

Selon le rapport hebdomadaire de l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA), les réserves de pétrole brut commercial ont augmenté de 4,4 millions de barils (mb) au cours de la semaine se terminant le 15 janvier par rapport à la semaine précédente. Les analystes s’attendaient à une baisse de 1 675 mb.

Les prix du pétrole ont baissé lors de la publication de ce rapport, dans un marché qui surveille avec inquiétude les signes d’un retour du coronavirus en Chine.

Un baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars a chuté de 1,23% à 55,41 $ à Londres. Et le baril de WTI pour le même mois recule de 1,62%, à 52,27 dollars à New York.

«Le nombre de cas de COVID-19 en Chine est la principale préoccupation des investisseurs en termes de demande», résume Stephen Innes, analyste chez Axi.

De petites flambées sont apparues dans le nord du pays asiatique ces dernières semaines. Pékin a enregistré 19 personnes atteintes de coronavirus en sept jours, certaines liées à la variante anglaise du virus, plus contagieuse.

En dehors de la Chine, “le nombre élevé de nouveaux cas de coronavirus, la lenteur de la vaccination dans certains pays et les restrictions de mobilité plus sévères et plus longues en Europe pèsent sur le moral des investisseurs”, a déclaré Eugen Weinberg de la Commerzbank.

Les réserves de pétrole américaines ont été établies à 486,6 millions de barils.

Pendant ce temps, Réservations de l’essence a chuté de 300 000 barils, alors que les analystes prévoyaient une baisse de 2,5 mb, et est tombée sous la moyenne des cinq dernières années (-3%).

Les réserves de produits distillés ont augmenté moins que prévu, d’environ 500 000 barils, contre 1,8 mb attendus par les analystes.

Les exportations ont chuté de 760 000 barils, à 2 251 mb, tandis que les importations ont chuté de 194 000 barils, à 6 045 mbj.

Cette augmentation des réserves commerciales a été tempérée par la baisse des stocks dans les réservoirs du terminal de Cushing, dans l’Oklahoma, où se trouve le pétrole WTI coté à New York, ont noté les analystes. La goutte est de 4,7 mb, à 52,5 mb.

La production était stable à 11 mbj. Les raffineries fonctionnaient à 82,5% de leurs capacités, soit un demi-point de pourcentage de plus que la semaine précédente.

La demande est en légère hausse pour la deuxième semaine consécutive: les États-Unis ont consommé un total de 19 642 mbj, contre 19 607 la semaine précédente.

En quatre semaines, la demande s’établit en moyenne à 18,9 mbj, soit 5,3% de moins qu’à la même période l’an dernier.