SALINAS, Californie – Le Carmel Fire s’est abattu sur les vignobles que Jack Galante possédait jusqu’à il y a un mois.

Il a brûlé les bords, envoyé suffisamment de fumée dans l’air pour potentiellement corrompre les raisins, puis a reculé et a continué à bouger, détruisant finalement 73 structures et endommageant sept, dont beaucoup étaient des maisons de Sky Ranch à un million de dollars.

Tout cela s’est produit environ cinq ans après que Galante et Cal Fire ont mis au lit une demande de brûlage dirigé dans cette zone, ce qui aurait pu atténuer l’intensité de l’incendie. Galante a déclaré qu’il ne savait pas pourquoi il était mort, mais qu’il pensait que cela avait quelque chose à voir avec la bureaucratie de Cal Fire.

Un représentant de Cal Fire, cependant, a déclaré que les habitants de Sky Ranch avaient rejeté la proposition. Les résidents ne voulaient pas d’un feu contrôlé près de leurs maisons.

Mais, selon les experts, les brûlures contrôlées ou dirigées sont essentielles pour éviter les incendies de forêt destructeurs.

Dans les incendies de Carmel et de River, peu de brûlures contrôlées, voire aucune, avaient été faites dans les empreintes d’origine des flammes au cours des 10 dernières années, garantissant pratiquement que tout incendie qui se déclarait dans cette zone aurait beaucoup de carburant à brûler.

Jonathan Pangburn, forestier de San Benito-Monterey Cal Fire et directeur du programme de brûlage dirigé de l’agence locale, a déclaré que la zone dans laquelle le River Fire avait gagné du terrain pour la première fois n’avait pas eu d’incendie dans l’histoire enregistrée. Cela a contribué à alimenter les flammes qui ont détruit 43 structures et mis environ 20 000 personnes sous des avertissements ou des avis d’évacuation au plus fort de l’incendie.

On a demandé à quelque 43 000 autres personnes de quitter leurs maisons ou de se préparer à le faire pendant l’incendie du Carmel.

L’incendie du Carmel est toujours sous enquête, a déclaré jeudi Cal Fire.

Même si Galante a vendu sa propriété environ un mois avant l’incendie du Carmel, a-t-il dit, il produit toujours son vin à partir des raisins cultivés sur cette colline. Il a beaucoup réfléchi à ce qui aurait pu être si le brûlage dirigé avait été autorisé. Il s’inquiète pour les propriétaires juste en haut de la colline qui ont perdu leurs maisons à cause des flammes.

L’histoire continue

Il a également dit que tout n’était pas perdu.

«C’est la nature», a déclaré Galante. «La terre revient et elle revient magnifiquement. Nous sommes tous tristes de voir toute sorte de destruction ou de dévastation, mais nous savons qu’elle reviendra à son ancienne gloire. La terre est résiliente et les gens sont assez résilients.

Les vignobles de l’ancienne propriété de Jack Galante sont restés en grande partie non brûlés, malgré l’incendie si près de la propriété. Les vignobles agissent comme un coupe-feu naturel, a déclaré Galante. 26 août 2020.

‘Quelque chose avec lequel nous vivons’

Sky Ranch est une subdivision située dans une région rurale et éloignée de Carmel Valley, garée tout en haut d’une route sinueuse et accidentée. La vue est à couper le souffle – mais le niveau de la colline l’est aussi. Cela peut prendre 20 ou 30 minutes en voiture pour se rendre à Carmel Valley Village, une zone non constituée en société du comté de Monterey célèbre pour ses vignobles et ses spas, comme Bernardus Lodge ou Folktale.

Les maisons de Sky Ranch se vendent souvent autour d’un million de dollars, le prix étant dû à son éloignement, à sa beauté et à la vue sur la vallée de Carmel, a déclaré Alex Heisinger, un courtier de Carmel.

C’est ce type de logement populaire parmi les personnes fuyant des villes très peuplées comme San Francisco et San Jose. Les prix des logements de Sky Ranch ont augmenté depuis la pandémie, a déclaré Heisinger, et la région a commencé à attirer les acheteurs du sud de la Californie.

« J’appelle cela l’étalement urbain en deux points-oh », at-il ajouté.

Alors que les gens quittent l’agitation de la vie des grandes villes pour des zones plus rurales, ils se heurtent au feu, qui est devenu plus fréquent et plus destructeur à mesure que le changement climatique rend le monde plus chaud et plus sec.

Ces résidents ne savent peut-être pas comment vivre à ses côtés.

« Le feu fait partie intégrante de l’écosystème et c’est quelque chose avec lequel nous vivons », a déclaré Pangburn de Cal Fire. « De la même manière que la côte du Golfe a des ouragans et le Midwest a des tornades, nous avons des tremblements de terre et des incendies. Il s’agit d’apprendre et de concevoir nos communautés pour vivre avec le feu d’une manière saine. »

Chaque incendie qui a brûlé dans le comté de Monterey se trouve dans le district de la superviseure Mary Adams, qui couvre la zone non constituée en société la plus au sud de Salinas, Carmel Valley, Palo Colorado Canyon, Big Sur, etc.

«Mon quartier est généralement considéré comme le paradis, mais en ce moment, avec tous les incendies, c’est plutôt l’enfer», a déclaré Adams. « J’ai certainement plaidé pour le maximum d’espace défendable que les gens peuvent dégager. »

Les bienfaits des brûlures dirigées

Les brûlures contrôlées ou dirigées sont exactement ce à quoi elles ressemblent: des incendies ont commencé et sont soigneusement contrôlés pour éclaircir la vieille végétation. Ils servent à renouveler les systèmes de l’usine tout en protégeant contre les futurs dommages structurels.

Les brûlures contrôlées sont souvent effectuées par des agences comme Cal Fire, qui a un long processus souvent bureaucratique qui peut prendre des années à naviguer, a déclaré Pangburn. Dans le commerce, l’agence sera responsable du brûlage dirigé, s’il y a des dommages imprévus. Dans le cas contraire, le propriétaire foncier peut demander à effectuer lui-même le brûlage mais assume toute responsabilité.

Les pompiers placent des lignes autour de la zone qu’ils veulent brûler et surveillent les incendies, les plaçant souvent par étapes, en prêtant une attention particulière aux conditions météorologiques et au terrain.

À chaparral, les pompiers pourraient se frayer un chemin jusqu’à 500 pieds, a déclaré Pangburn, tandis que dans une forêt, ils voudraient garder la chaleur et la hauteur basses pour que les arbres survivent à l’incendie.

Chaque brûlage contrôlé est différent, selon les objectifs du propriétaire foncier et du département. Chacun, cependant, est préférable à un incendie de forêt, a déclaré Pangburn. Ils permettent aux pompiers de choisir quand et comment, et sont beaucoup moins chers et nécessitent beaucoup moins de main-d’œuvre à gérer que pour combattre un incendie de forêt.

Ces brûlures servent à atténuer l’intensité des futurs incendies et constituent une partie importante du renouvellement du paysage, a déclaré Gregory Gilbert, professeur d’études environnementales qui enseigne l’écologie forestière à l’Université de Californie à Santa Cruz (UCSC).

Une fois le feu éteint, a déclaré Gilbert, il ne s’agit plus que d’attendre la pluie.

Le chaparral carbonisé, qui ressemblera à un terrain vague, dit-il, explosera en vert. Dans un an, les manzanitas et les ceanothus reviendront, et dans les espaces entre les deux, toutes sortes de fleurs sauvages et d’herbes indigènes reviendront, sortant des banques de graines laissées dans le sol.

Ils commenceront à grandir, créant une structure plus grande. Ils maintiendront cela pendant plusieurs décennies, puis, dit-il, il y aura un autre incendie. Et ils recommencent.

Cependant, ces incendies sont de plus en plus fréquents, ce qui, selon Gilbert, est en partie dû au changement climatique. Des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses ont conduit à des saisons sèches plus longues et plus profondes, créant l’épaisse couche de végétation emmêlée sur le sol. Cela sèche, meurt et est le premier allumage d’incidents comme les incendies de la rivière ou du Carmel, a-t-il déclaré.

Proactif plutôt que réactif

Alors que l’incendie du Carmel faisait rage de l’autre côté des montagnes, l’incendie de la rivière a brûlé une zone des Sierras de Salinas que Pangburn et son équipage prévoyaient de commencer à brûler sous contrôle cet automne.

Maintenant, dit-il, ce n’est probablement pas nécessaire.

Dans le cas de Galante Vineyards, cependant, Cal Fire a tenté de procéder au brûlage mais a été arrêté à plusieurs reprises entre 2013 et 2017 par des membres du public qui, comme le rappelle Pangburn, se méfiaient du brûlage contrôlé trop près de leurs maisons.

« La communauté de Cashagua est reconnue depuis un certain temps parce que c’est l’une de nos plus grandes quantités de carburant contre les structures résidentielles, et c’est évidemment notre plus grande préoccupation: la vie et la propriété », a déclaré Pangburn.

Pangburn n’avait que de la sympathie pour les résidents qui ont subi la perte de leur maison, ajoutant que les résidents avaient souvent des idées fausses sur le programme de brûlage dirigé, y compris un scepticisme sain quant à l’affirmation selon laquelle l’État assumerait toute responsabilité si un brûlage dirigé devenait incontrôlable. .

Effectuer un brûlage dirigé ne garantit pas que des incendies de forêt massifs seront évités.

« Bien qu’il existe un ensemble significatif de preuves scientifiques indiquant que les incendies futurs sont généralement atténués et parfois évités, il n’y a aucune certitude dans ce cas », a déclaré Pangburn.

Les vignobles que Galante et Cal Fire avaient tenté de protéger grâce à un brûlage contrôlé ces années-là, ils se sont bien débrouillés, il s’est avéré.

Les vignobles agissent comme un coupe-feu naturel, étant donné l’espacement entre les rangées, et eux-mêmes étaient pour la plupart en bon état. Galante estime que 10 ou 15% des vignes ont été brûlées. Ils ne sauront que la semaine prochaine à quel point la fumée a endommagé les raisins, si la perte de récolte sera importante ou non.

«J’aurais aimé que cela soit passé, a déclaré Galante.« Nous avons fait de notre mieux. Certainement, cela aurait aidé. Si cela aurait empêché que cela devienne incontrôlable et que cela se produise, qui sait? «

Pangburn a déclaré qu’il espérait intéresser les gens à utiliser le feu dirigé à l’avenir, ainsi que le transfert de la végétation et d’autres techniques de prévention des incendies.

Il a cité le lac Tahoe, le parc national de Yosemite, le comté de Deschutes, en Oregon et le complexe Bob Marshall Wilderness dans le Montana comme des zones qui ont toutes travaillé pour changer la relation de la région avec le feu, devenant proactives au lieu de réactives.

Certains, comme le lac Tahoe, ont adopté les traitements de la végétation et se sont transformés en brûlages dirigés. D’autres, comme Yosemite, ont travaillé pour réintroduire le feu intentionnellement, ainsi que pour laisser brûler les feux de foudre dans des conditions et des zones acceptables afin de renouveler le paysage, a-t-il déclaré.

Pourtant, a-t-il dit, « aucun d’entre eux n’est au point que quiconque veut qu’ils soient. Bien qu’ils soient des exemples de certains des meilleurs qui soient actuellement, ils seraient probablement prêts à admettre qu’ils ne sont pas là où ils veux être, non plus. «

Cet article a été initialement publié sur Salinas Californian: Les brûlures contrôlées aident à prévenir les incendies de forêt. Certains en Californie résistent.