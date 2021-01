WASHINGTON (AP) – À l’instar de 8000 voltigeurs dans les airs, les gouvernements entrants et sortants ont échangé des chefs d’agences du gouvernement fédéral lorsque Joe Biden a prêté serment en tant que 46e président des États-Unis.

Biden a annoncé des dizaines de fonctionnaires de carrière qui prendront le relais des agences fédérales pendant que le Sénat confirmera leurs nominations. Les chefs de département par intérim ont levé la main droite mercredi pour prêter serment. Les courriels se sont multipliés aux employés fédéraux pour les informer qui seraient leurs patrons intérimaires.

Le changement de chef de département est un processus laborieux et lent, avec un risque inhérent de commettre de graves erreurs, même dans les meilleurs moments, affirment d’anciens fonctionnaires et universitaires de la bureaucratie fédérale. De plus, cette année, les défis se multiplient au milieu des craintes que les partisans de l’ancien président Donald Trump ne lancent de nouvelles attaques comme celle du 6 janvier contre le Capitole.

“Le premier jour est toujours le plus risqué” face à l’incertitude de savoir qui est le patron ou au danger que de nouvelles personnes passent à côté d’une nouvelle cruciale pendant la transition, a déclaré Paul C. Light, professeur de service public à l’Université de New York. Par exemple, que les scientifiques de la base apprennent un fait vital dans la propagation du coronavirus ou le développement de vaccins.

«Ce sont des choses qui arrivent inévitablement», a déclaré Light. “C’est une hiérarchie très dense et il n’y a pas de sonnette d’alarme.”

Aucun problème n’a été signalé mercredi dans les premières heures suivant le changement de conduite. Les partisans de Biden avaient accusé les agences de sécurité de Trump de ne pas leur avoir divulgué des informations vitales dans les semaines précédant le transfert de commandement.

Pour ajouter à l’inquiétude, Trump a continué d’insister sur le fait que lui, et non Biden, avait remporté l’élection.

Il y a quelques semaines, les autorités ont insisté pour clarifier qui serait le chef par intérim du Pentagone mercredi à 12 h 01, une minute après que Biden ait assumé la présidence.

Le sous-secrétaire à la Défense David Norquist a pris la relève en tant que chef par intérim entre la démission du responsable de Trump, Christopher C. Miller, et la confirmation par le Sénat du candidat de Biden pour le remplacer, le général à la retraite Lloyd Austin.

Dans les organes du cabinet, la plupart des responsables politiques du gouvernement sortant ont renoncé à leur démission avant l’inauguration du nouveau gouvernement, comme le veut la tradition.

Avant de quitter ses fonctions, Trump avait modifié les ordres de succession dans certaines agences, telles que l’Agence de protection de l’environnement, en déterminant quel responsable de carrière était en charge lorsque les personnes nommées par la politique le quittaient.

Les écologistes, les opposants à Trump et les universitaires du gouvernement ont tous exprimé des soupçons sur le fait que Trump nommerait des personnes qui lui sont fidèles comme patrons intérimaires pour causer des problèmes à Biden.

Mais la Maison Blanche de Barack Obama et d’autres prédécesseurs, dans leurs dernières semaines, ont également procédé à ces ajustements, a déclaré Anne Joseph O’Connell, professeur à la faculté de droit de Stanford et spécialiste de ces processus.

En général, “il ne s’agit pas des préférences du parti mais de l’aide à la bonne gouvernance”, a déclaré O’Connell. “Dans la mesure où vous vous intéressez au gouvernement, vous vous intéressez à la transition.”

Mais avec la réticence de Trump à céder le pouvoir, “il était clair que beaucoup remettraient en question la nécessité de changements dans la succession”, a-t-il reconnu.

Dans tous les cas, la loi fédérale sur les vacances de poste laisse au nouveau président une grande latitude pour choisir les chefs d’agence par intérim, indépendamment des plans de succession. Mercredi après-midi, Biden a annoncé les chefs par intérim de diverses agences, du département d’État à l’administration de la sécurité sociale en passant par la National Endowment for the Arts.