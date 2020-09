Carlos Barria / .

Les responsables de l’Oregon disent qu’ils se préparent à un « incident mortel de masse » alors que les incendies de forêt continuent de se propager dans tout l’État.

Il y a actuellement six décès signalés dans l’Oregon en raison des incendies qui ont dévasté des millions d’acres, et 40 000 habitants ont été évacués, dont 500 000 de plus dans les zones d’évacuation.

L’Oregon est rejoint par d’autres États, dont la Californie, le Colorado et l’Utah, dans la lutte contre les incendies de forêt qui ont détruit les maisons de centaines de personnes dans la région.

Les incendies de forêt continuent de ravager la côte ouest, y compris l’Oregon, où les autorités ont évacué 40 000 personnes des incendies qui ont dévasté des millions d’acres et détruit des milliers de bâtiments.

Vendredi, le directeur du bureau de gestion des urgences de l’Oregon, Andrew Phelps, a déclaré que l’Oregon se préparait à un « incident mortel de masse » alors que de grands incendies continuent de se propager dans tout l’État, selon CBS Portland.

« Cela va être une opération de récupération à long terme », a-t-il déclaré selon le point de vente. « La reprise à long terme va durer des années. »

L’Oregon fait partie des États durement touchés par des dizaines d’incendies de forêt qui se sont déclenchés dans toute la région. Il y a six décès signalés dans l’État, dont celui d’un garçon de 12 ans et de sa grand-mère. Les autorités ont évacué 40 000 habitants de l’Oregon et 500 000 autres se trouvent actuellement dans des zones d’évacuation, a déclaré vendredi la gouverneure Kate Brown selon CBS Portland.

Des ordres d’évacuation sont également en place dans d’autres États de la région qui ont été critiqués par les incendies de forêt, notamment le Colorado, la Californie et l’Utah, a déclaré samedi le National Interagency Fire Center selon un rapport de USA Today. La Californie a signalé 19 décès dans l’État en raison des incendies de forêt. Daniel Berlant, directeur adjoint adjoint de Cal Fire, a déclaré vendredi que cinq des 10 plus grands incendies de forêt de l’État de son histoire se sont déclarés cette saison des incendies.

Vendredi, le président Donald Trump s’est adressé aux incendies de forêt, qui ont éclaté il y a des semaines, et a remercié les milliers de premiers intervenants et pompiers qui sont en première ligne pour lutter contre les flammes. Le président a autorisé la FEMA à offrir une aide en cas de catastrophe. Le porte-parole adjoint de la Maison Blanche, Judd Deere, a déclaré que le président se rendrait lundi à Sacramento, en Californie, pour discuter des incendies de forêt.

Lire l’article original sur Business Insider