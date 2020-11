Photo: REUTERS / John Altdorfer (JOHN ALTDORFER /)

Les autorités électorales des États-Unis ont assuré ce jeudi qu ‘”il n’y a aucune preuve qu’un système de vote ait été modifié” lors des dernières élections. Dans un communiqué conjoint, des membres de 11 organisations différentes chargées d’assurer la sécurité des élections ont assuré que «les élections du 3 novembre ont été les plus sûres de l’histoire» du pays nord-américain.

«À l’heure actuelle, les fonctionnaires de tout le pays examinent et vérifient l’ensemble du processus électoral une deuxième fois avant de déterminer les résultats définitifs. Lorsque les États ont des élections serrées, beaucoup racontent. Tous les États avec des élections serrées ont des registres papier de chacun des votes, ce qui leur donne la possibilité de compter chacun des bulletins si nécessaire. Il s’agit d’un avantage supplémentaire en matière de sécurité et de résilience et vous permet d’identifier et de corriger les erreurs. Il n’y a aucune preuve qu’un système ait été modifié », déclare le paragraphe central du document.

Dans une référence un peu voilée aux allégations de fraude du président Donald Trump, la déclaration conclut en disant que «bien que nous sachions qu’il existe de nombreuses allégations non fondées et des opportunités de diffuser de la désinformation sur le processus électoral, nous pouvons vous assurer que nous avons la plus grande confiance dans la sécurité. et l’intégrité des élections, et vous devriez l’avoir aussi ».

Actualités en développement …