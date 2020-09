USPS à Brookline

Un employé des postes des États-Unis livre le courrier à Brookline, Massachusetts, le 17 août 2020.

Lorsque le chien de garde interne du Service postal des États-Unis a publié son évaluation en août de ce qui avait mal tourné avec les bulletins de vote par correspondance au cours de la première saison de cette année, sa première recommandation était que les dirigeants du Service postal fédéral améliorent leurs communications avec les responsables électoraux des États et locaux.

Cela n’est pas arrivé.

Depuis que le ministre des Postes, Louis DeJoy, a pris les rênes en juin, plusieurs fonctionnaires de l’État disent à TIME que la communication de la direction fédérale s’est à la fois nettement pire – et plus brutale. Une grande partie de la sensibilisation des fonctionnaires fédéraux de l’USPS aux fonctionnaires de l’État et à leurs électeurs a abouti à une répression féroce et parfois à des litiges. «C’est vraiment depuis le mandat de DeJoy que cela est soudainement devenu un problème majeur, d’un point de vue national», déclare Nellie Gorbea, démocrate et secrétaire d’État du Rhode Island.

«Historiquement, mon bureau a eu de bonnes relations avec notre maître de poste local», dit-elle. «Ce n’est pas comme si nous nous étions réveillés cette année et parce que nous envoyons principalement des bulletins de vote… nous avons soudainement découvert que nous devions parler au service postal.»

Lors d’entretiens cette semaine, une demi-douzaine de secrétaires d’État ont déclaré à TIME que s’ils appréciaient leurs partenariats avec les responsables locaux du service postal, les problèmes de communication avec Washington étaient monnaie courante. «Je distingue les gens du Minnesota qui ont été utiles et novateurs», déclare le secrétaire d’État du Minnesota, Steve Simon. «Les hauts responsables du niveau fédéral à Washington semblent sourds.»

Un exemple significatif de cet échec de communication s’est produit plus tôt ce mois-ci, lorsque l’USPS a commencé à envoyer, sans avertissement préalable aux secrétaires d’État, des millions de cartes postales à chaque électeur du pays, les exhortant à demander un scrutin au moins 15 jours avant le jour du scrutin, par la poste les bulletins de vote au moins sept jours avant et, si nécessaire, pour s’assurer que leurs enveloppes étaient oblitérées. L’Association nationale des secrétaires d’État (NASS), une organisation bipartite, n’a pas été informée au préalable de l’envoi, selon la porte-parole de l’organisation, Maria Benson. Les informations étaient inexactes dans certains États.

Les responsables électoraux républicains et démocrates à travers le pays – y compris dans des États dynamiques comme le Nevada – ont exhorté leurs électeurs à ignorer les envois fédéraux. Dans le Colorado, où chaque électeur inscrit reçoit automatiquement un bulletin de vote, Jena Griswold, la secrétaire d’État, a rapidement intenté une action en justice, alléguant que la sensibilisation de l’USPS confondrait et priverait ses électeurs de leurs électeurs. Un juge du district du Colorado a ensuite émis une injonction, notant que la carte postale de l’USPS «fournit des informations fausses ou trompeuses sur le déroulement des élections au Colorado» et «sèmera la confusion parmi les électeurs en délivrant un message contradictoire».

Même les fonctionnaires d’États comme le Minnesota et l’Iowa, qui disent que les informations sur la carte postale de l’USPS sont largement pertinentes dans leurs États, ont été déconcertés par le fait que les fonctionnaires de l’USPS ne les ont pas informés à l’avance de l’envoi. «Cela aurait pu être mieux géré», déclare le secrétaire d’État de l’Iowa, Paul Pate, un républicain.

«C’est ma troisième élection dans tout l’État et je n’ai jamais vu cette absence de communication coordonnée du sommet», déclare Simon, un démocrate du Minnesota, qui a découvert la carte postale USPS quand il en a trouvé une dans sa propre boîte aux lettres.

Dans une déclaration à TIME, la porte-parole de l’USPS, Martha Johnson, a déclaré que le courrier était destiné à être un guide général et polyvalent sur l’utilisation du courrier, et non des conseils sur les règles de l’État »et que l’organisation a fourni des liens permettant aux électeurs de vérifier les règlements de leur États individuels. «Nous n’avons jamais fait de campagne d’information publique de cette ampleur sur le courrier électoral. Cependant, pour chaque cycle électoral, nous utilisons un processus robuste et éprouvé pour garantir un traitement approprié de tout le courrier électoral, y compris les bulletins de vote. Cela comprend une coordination et des partenariats étroits avec les responsables électoraux aux niveaux local et national », dit-elle.

Jeudi, DeJoy organisera une conférence téléphonique avec tous les secrétaires d’État. Griswold dit qu’elle n’attend rien « sauf des excuses » de la conversation. Jim Condos, secrétaire d’État du Vermont, s’est demandé s’il se présenterait même à l’appel.

rassemblement devant un bureau de poste le 25 août 2020 à New York.

Ronald Stroman, l’ancien directeur général adjoint des postes à l’USPS qui a démissionné en juin après près d’une décennie au sein de l’organisation, dit que la récente stratégie de sensibilisation nationale de l’USPS marque un départ par rapport aux années précédentes. Au cours de son mandat, a rappelé Stroman, USPS «entretenait de très bonnes relations de travail avec les États». Il était fréquemment en contact avec les secrétaires d’État au sujet du vote par correspondance et informait régulièrement les responsables électoraux avant le début du vote, dit-il.

Le manque de communication de ce cycle électoral a conduit à la méfiance parmi les responsables électoraux de l’État, a ajouté Stroman. Il a décrit la relation de travail entre les responsables électoraux des États et l’USPS comme un «environnement toxique». «Si vous n’avez pas confiance, c’est difficile de résoudre les problèmes», dit-il.

Un manuel de l’élection interne de l’USPS pour cette année, obtenu en vertu de la Freedom of Information Act par l’organisation à but non lucratif Protect Democracy, souligne la nécessité de communiquer avec les responsables électoraux des États. Interrogé sur les implications pour les élections de novembre de ce changement de communication, Stroman n’était pas optimiste. Si les choses restent telles qu’elles sont, il dit qu’il prévoit des problèmes.

Stroman note un autre exemple récent de mauvaise communication de la part des fonctionnaires du service postal fédéral: une série de lettres que l’avocat général de l’USPS, Thomas Marshall, a envoyées fin juillet à 46 États et à Washington DC, les avertissant que certains éléments de leurs lois électorales pourraient être «incongrus avec le Normes de livraison du service postal. » Stroman dit que l’USPS a envoyé des lettres similaires dans les cycles électoraux précédents; son bureau l’a fait pendant son mandat. Mais dans le passé, la direction fédérale de l’USPS a toujours discuté du contenu de la lettre, et de ses implications, avec les représentants de l’État avant l’envoi.

«Malheureusement, il semble qu’il y ait eu peu ou pas de communication avec les responsables électoraux de l’État sur le contenu de la lettre avant qu’elle ne soit envoyée», dit Stroman. «Ce manque de communication a donné lieu à des interprétations différentes de la signification de la lettre.»

Après la diffusion de la lettre, le NASS, l’organisation bipartite des secrétaires d’État, a demandé une réunion avec DeJoy pour discuter des plans de l’USPS pour l’élection. Le 27 août, DeJoy et Marshall ont tenu une conférence téléphonique avec les dirigeants du groupe. Au cours de la conversation, les membres du NASS ont proposé d’examiner les communications électorales avant que l’USPS ne les envoie. Pate de l’Iowa, qui était à l’appel, se souvient que DeJoy était réceptif aux préoccupations. «Il n’a pas simplement dit que les élections étaient une priorité, il a laissé entendre qu’elles étaient la priorité», dit-il.

Mais on ne sait pas si la conversation a eu un impact. L’USPS n’a pas accepté le NASS de son offre d’examiner les communications électorales, et les cartes postales surprises ont été envoyées par la poste deux semaines plus tard.

La date limite pour demander des bulletins de vote dans la plupart des États est la fin octobre. Stroman dit qu’il est encore temps de remédier au manque de communication entre les représentants de l’État et les dirigeants de l’USPS, et de garantir un processus de vote par correspondance réussi. DeJoy et le groupe de travail sur le courrier électoral de l’USPS, dit-il, ont besoin de communiquer aux responsables de l’État des mesures concrètes, comme l’évaluation de l’état de préparation des usines de traitement face à une urgence de courrier électoral; veiller à ce que tous les courriers politiques et électoraux soient évacués des usines de traitement chaque nuit; informer tous les employés par écrit que les bulletins de vote doivent être traités comme du courrier de première classe; et fournir des données de performance hebdomadaires pour le courrier de première classe et de marketing. « Vous avez besoin d’une spécificité au niveau de l’employé », ajoute-t-il, « sinon ce sera de la confusion. »