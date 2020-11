Les responsables électoraux de plusieurs États clés ont compté furieusement les bulletins de vote mercredi alors que le pays attendait le résultat de la course entre le président Donald Trump et le démocrate Joe Biden et se préparait à d’éventuels recomptages et contestations judiciaires.

Par AP

Contrairement aux années précédentes, les États étaient aux prises avec une avalanche de bulletins de vote par correspondance alimentés par la pandémie mondiale. Chaque élection, ce qui est rapporté le soir du scrutin sont des résultats non officiels, et le dépouillement des votes s’étend au-delà du jour du scrutin. Cette année, avec autant de bulletins de vote par correspondance et des courses serrées dans les États clés, le décompte de chaque vote devrait prendre plus de temps.

Voici ce qui se passait mercredi dans six États clés:

Géorgie

Le secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger, a déclaré qu’il faisait pression sur les comtés pour terminer le décompte des voix, avec un peu moins de 150 000 bulletins de vote à compter de mercredi soir.

Il y avait une marge étroite entre Trump et Biden en Géorgie, une course serrée dans un État qui n'a pas approuvé de démocrate à la présidence depuis 1992. Il n'y a pas de recomptage automatique, mais un candidat peut en demander un si la marge est de 0,5. %.

“Nous avons longtemps anticipé, et déclaré publiquement, que l’examen se déroulera probablement jusqu’à mercredi soir et peut-être jeudi matin”, a déclaré Raffensperger dans un communiqué publié plus tôt dans la journée. «Nous sommes sur la bonne voie pour le faire de manière responsable, en veillant à ce que la voix de chaque électeur éligible soit entendue. Il est important d’agir rapidement, mais il est plus important de bien le faire ».

Le vote exceptionnel était principalement dans la région d’Atlanta, qui tend à soutenir démocrate. Mercredi, environ 50 personnes comptaient les votes à l’intérieur de la State Farm Arena, domicile de l’équipe NBA des Atlanta Hawks. Les comtés ont jusqu’à 17 h le 13 novembre pour certifier les résultats.

Enjeu en Géorgie, il y a 16 votes électoraux. Tous les bulletins de vote par correspondance étaient dus mardi.

Michigan

L’Associated Press a appelé le Michigan pour Biden mercredi, alors que la campagne Trump présentait des défis juridiques là-bas et dans d’autres États du champ de bataille.

Le secrétaire d’État Jocelyn Benson a exhorté à la patience, les comtés ayant compté un millier de bulletins de vote reçus le jour du scrutin. Beaucoup d’entre eux venaient de villes démocratiques comme Detroit, Grand Rapids, Flint et Kalamazoo.

«Ces bulletins ont été déposés par des dizaines de milliers de citoyens du Michigan qui ont le droit de faire compter leur vote. Nous veillerons à ce que ce droit soit protégé », a déclaré Benson.

Nevada

Le haut responsable des élections dans le comté le plus peuplé du Nevada a déclaré que d’autres résultats seraient publiés jeudi matin, y compris les bulletins de vote par la poste reçus mardi et mercredi.

Le greffier des électeurs du comté de Clark, Joe Gloria, a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi après-midi qu’il n’avait toujours pas le nombre de bulletins de vote reçus mais non comptés dans la région de Las Vegas.

Des résultats non officiels ont montré à Biden une mince avance sur Trump, mais il était trop tôt pour déclarer un vainqueur dans la course mercredi avec un grand nombre de bulletins de vote à compter. Les bulletins de vote seraient toujours acceptés s’ils portaient le cachet de la poste avant le jour du scrutin.

Caroline du Nord

Les fonctionnaires électoraux travaillaient sur les bulletins de vote restants et continueraient à traiter et à compter ceux livrés par le service postal jusqu’au 12 novembre, à condition qu’ils aient le cachet de la poste avant le jour du scrutin.

Alors que Trump a raison de dire qu’il avait près de 77000 voix d’avance dans l’État tôt mercredi, la course est trop tôt pour appeler avec jusqu’à 116000 bulletins de vote par correspondance à compter, ainsi que le potentiel de milliers de bulletins de vote provisoires.

Pennsylvanie

Selon les estimations, 1 million de bulletins de vote n’ont pas encore été dépouillés en Pennsylvanie, et la campagne Trump a indiqué qu’elle prendrait des mesures légales pour arrêter temporairement le dépouillement des votes.

Les responsables électoraux des États avaient averti à plusieurs reprises avant le jour du scrutin qu’il faudrait des jours pour compter en raison d’une augmentation massive du nombre de votes par correspondance provoquée par la pandémie et d’un changement récent de la législation de l’État qui signifiait qu’une excuse pour voter n’était plus nécessaire. en l’absence. Le ralentissement du processus était dû au fait que les responsables électoraux locaux n’étaient pas en mesure de commencer à traiter et à scanner les bulletins de vote avant le jour du scrutin, comme l’ont fait la plupart des États.

Mercredi, Philadelphie a diffusé une vidéo en direct de travailleurs portant des gilets de sécurité jaunes et orange préparant les bulletins de vote à numériser. Les responsables de la ville ont conseillé la patience.

Wisconsin

L’Associated Press a appelé le Wisconsin pour Biden mercredi après-midi, et la campagne Trump a promis de demander un décompte immédiat citant “des rapports d’actes répréhensibles dans plusieurs comtés”.

Tous les bulletins de vote avaient été comptés à l’exception de 300 votes en suspens d’une municipalité et un nombre inconnu de bulletins de vote provisoires non comptés, probablement moins de 1 000 selon les élections précédentes.

L’avance de Biden était d’environ 20000 voix, soit environ six dixièmes de point de pourcentage, et dans la marge de 1 point de l’État pour les décomptes.