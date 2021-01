Les proches de quatre jeunes disparus depuis début décembre ont identifié leur dépouille ce jeudi 21 janvier (Photo: . / STR)

Les proches de quatre jeunes disparus depuis début décembre ont identifié leurs restes ce jeudi 21 janvier.

Selon l’hebdomadaire Proceso, deux des victimes étaient des hommes et deux des femmes, l’un d’eux était mineur. Tous les quatre étaient assassinés et leurs corps démembrés et abandonnés dans des sacs en plastique dans le quartier de San Gabriel, derrière une clinique de l’ISSSTE.

Les autorités ont indiqué qu’en raison de leur état, les jeunes avaient été exécutés peu de temps après leur disparition. Au sein du service médico-légal du bureau du procureur général de l’État (FGE), les victimes ont réussi à être reconnues grâce aux tatouages ​​ou aux cicatrices qu’elles avaient.

Cecilia Kareli, 14 ans et son cousin Guadalupe 25 et mère de famille, ils étaient avec Mario Fernando de 22 et Edwin de vingt. La publication a révélé que la jeunesse avait disparu avec un homme du nom de Miguel Ángel «El Kabuki», 34 ans.

Les cinq ont été vus après avoir quitté une réunion (Photo: . / STR)

L’hebdomadaire a rapporté que la dernière fois que tout le monde a été vu, ils avaient un rassemblement, ils sont tous sortis dans une Astra rouge, conduite par El Kabuki. Cette voiture a été retrouvée trois jours après la disparition du groupe dans le quartier d’Álvaro Obregón.

Alors que les autorités ont indiqué qu’il n’y avait aucune piste pour trouver les jeunes, leur les familles ont décidé de se mobiliser, ont intenté des poursuites et rencontré Yolanda Domínguez, le responsable du bureau du procureur spécial chargé de la recherche des personnes disparues. Aussi ils ont défilé et diffusé des images des disparus sur les réseaux sociaux.

Pour sa part, Le Kabuki est apparu vivant et a révélé que des civils prétendument armés l’avaient kidnappé et battu. Cependant, ils l’ont laissé libre sur une route.

Mercredi 13 janvier dernier, des éléments de sécurité d’Irapuato ont trouvé sept sacs noirs contenant les restes humains.

Guanajuato vit un moment de violence (Photo: . / Str)

Un état qui vit la violence

À Guanajuato, 2369 personnes ont disparu depuis 2009. Au cours de la même période, environ 11 ans, au moins 215 tombes clandestines ont été découvertes. Cependant, le problème a considérablement augmenté ces deux dernières années: la moitié du total a disparu et 80% (164) des tombes ont été localisées.

Les données ont été recueillies par la journaliste Daniela Rea dans son reportage «Guanajuato: disparitions, tombes et silence du gouvernement» pour Pie de Página. Ils proviennent du Registre national des personnes disparues et indisponibles du ministère de l’Intérieur.

Les chiffres sur les tombes clandestines proviennent de registres journalistiques, le bureau du procureur de l’État ayant nié l’existence de ces enterrements.

Le «Rapport sur la situation des tombes clandestines dans l’État de Guanajuato (de janvier 2009 à juillet 2020)», publié par des universitaires et des militants, a dénombré 109 tombes jusqu’en 2019. Cependant, en 2020, les huit tombes trouvées dans le barrage d’El Conejo, à Irapuato, en septembre, les 65 tombes de Salvatierra en octobre et les 33 tombes trouvées à Cortázar le 1er novembre ont été ajoutées..

Ils ont tenté de cacher les découvertes de tombes clandestines (Photo: Cuartoscuro)

Le manque de reconnaissance de ces crimes par l’administration du gouverneur Diego Sinhué est reconnu par des groupes de membres de la famille et de personnes solidaires à Guanajuato comme le principal obstacle pour retrouver les personnes disparues et éviter davantage de cas.

“Après le coup d’État qui a trouvé les tombes de Salvatierra – 65 tombes avec 79 corps à l’intérieur – ils ne pouvaient plus cacher ou nier le problème. Surtout à cause de la présence de la Commission nationale de recherche qui les qualifie de tombes clandestines, parce que le parquet de Guanajuato a nié leur existence, a nié avoir prononcé ce nom », a déclaré Jorge Reyes, universitaire à l’Université ibéro-américaine.

