Lorsque les restaurants ont fermé pour la première fois au début de la pandémie, les Américains ont attaqué les épiceries. Ils ont commencé à cuisiner davantage à la maison. Et, vraisemblablement, générer plus de restes. Ces restes peuvent être un repas futur pratique, mais ils ont aussi un côté sombre.

« Il y a une tendance selon laquelle si vous placez un article sur une assiette qui est un reste, il y a une plus grande probabilité que vous n’allez pas consommer complètement cet article. Et donc il va probablement être gaspillé. »

Brian Roe, économiste appliqué à l’Université d’État de l’Ohio. Lui et ses collègues ont récemment étudié les restes et le gaspillage alimentaire en suivant les habitudes alimentaires de 18 hommes et femmes à Baton Rouge, en Louisiane. Les participants ont suivi ce qu’ils ont mangé à l’aide d’une application iPhone. Et au cours de l’étude d’une semaine, les sujets de l’étude ont collectivement empilé 1200 aliments différents dans leurs assiettes.

Après avoir analysé ce qui a été mangé, conservé ou jeté, les chercheurs ont découvert que les restes étaient plus susceptibles d’être cueillis et pas complètement consommés – une découverte à laquelle nous pouvons probablement tous nous identifier.

Mais ils ont également observé que les restes – peut-être en raison du fait qu’ils étaient plus âgés et moins frais – attiraient l’attention des convives vers les autres articles plus nouveaux dans leur assiette. Ce qui évoque une stratégie possible intéressante pour amener les gens à manger leurs légumes.

« Je suppose que si vous avez un article dont vous ne mangez normalement pas autant et que vous essayez d’amener les gens à manger leurs pois, peut-être que l’entourer de restes est un moyen de les inciter à se concentrer sur le dernier article du assiette. »

Les résultats sont dans la revue PLOS ONE. [Brian E. Roe et al, Selection, intake, and plate waste patterns of leftover food items among U.S. consumers: A pilot study]

Dans l’ensemble, Roe dit qu’une plus grande leçon a émergé, sur la façon d’éviter de mettre de la nourriture à la poubelle.

«Pour nous, le vrai résultat ici était – toutes choses égales par ailleurs, choisissez un repas plus petit et vous êtes moins susceptible de générer des restes. Et c’est une bonne chose, car les restes toutes choses égales par ailleurs ont tendance à être gaspillés plus souvent.

Non pas que Roe n’ait pas de tupperware ambitieux.

«Je suis coupable de cela moi-même, il nous reste des restes de Thanksgiving dans notre congélateur. Et je connais des gens qui ont déjà déménagé avec des produits surgelés, sans jamais avoir envie de les manger.

—Christopher Intagliata

[The above text is a transcript of this podcast.]