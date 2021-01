Depuis décembre, Mexico applique un programme de droit sec chaque week-end (Photo: Cuartoscuro)

L’interdiction de la consommation et de la production de boissons alcoolisées dans plusieurs pays d’Amérique latine pendant la pandémie n’a rien fait d’autre qu’ajouter «plus d’essence au feu» du commerce illicite de ces produits, a déclaré le spécialiste Esteban Giudici dans un entretien avec Efe.

Giudici est conseiller politique auprès de l’Alliance transnationale de lutte contre le commerce illicite (TRACIT), une organisation qui a présenté un rapport sur l’impact des restrictions sur la production de boissons alcoolisées et des «lois sèches» imposées par des pays tels que Mexique, Colombie et Panama pendant la pandémie COVID-19.

“La cible était bonne et authentique, mais le tir s’est retourné contre lui”, a-t-il déclaré.. Le document TRACIT se rend compte que la restriction ou l’interdiction de la vente d’alcool a causé la mort de près de 200 personnes dans 52 municipalités de 11 états du pays pour la consommation de boissons alcoolisées frelatées, du fait de l’expansion du marché illégal.

Avant la pandémie, les boissons illicites – frelatées ou passées en contrebande – occupaient déjà une place importante sur les étagères des Mexicains. Entre 36 et 38% des spiritueux et du whisky étaient illicites, selon une étude de 2018 de la société d’études de marché Euromonitor International.

Pourtant, cela fait des décennies qu’il n’y a pas eu une vague d’intoxications mortelles comme celles d’aujourd’hui, prévient le spécialiste argentin, qui a travaillé pour l’Unesco sur les questions de droits de propriété.

Le Mexique, premier exportateur mondial de bière, interdit la production de boissons alcoolisées pendant la crise sanitaire décrétée de fin mars au 31 mai, dans lequel les bars, discothèques et restaurants étaient également fermés, considérant qu’il s’agissait d’un secteur non essentiel.

En outre, à partir de novembre, lorsque le nombre d’infections à Mexico a commencé à augmenter, le gouvernement de la capitale a imposé un programme de loi sèche qui change les mairies chaque week-end. L’objectif est de décourager les réunions à domicile.

Pour Giudici, les mesures restrictives ont été appliquées différemment entre les régions d’un même pays, ce qui génère «beaucoup de confusion car on ne sait pas ce qui est interdit ou pas et pour combien de temps», carburant pour le marché illicite.

ENQUÊTE SUR LES ORGANISATIONS CRIMINELLES

Le document souligne que les lois sèches ont augmenté le marché illégal et, en fait, l’artNous avons enregistré davantage de saisies de produits illicites au Mexique, au Panama ou en Colombie, ce qui a permis au crime organisé d’obtenir davantage de sources de financement. «Dans des pays comme le Guatemala, le Salvador et le Mexique, ce sont des gangs polycriminels et ils sont très bien organisés, ils sont financés entre autres par l’alcool et le tabac illicite. Si nous supprimons les chaînes légitimes, nous créons une niche de marché que les criminels exploitent », a expliqué Giudici.

Les restrictions et la “loi sèche” imposées par le coronavirus peuvent rendre les organisations criminelles “enkip” et rendre difficile la réduction de leur influence. «Ils deviennent plus forts, ils améliorent leur logistique. Ils sont rapides, et une fois qu’ils deviennent enkystes, comme en Amérique latine, ils sont déjà là », a déclaré l’expert.

TRACIT, qui pour son rapport a interrogé des législateurs, des forces de sécurité de haut niveau et des représentants d’entreprises du secteur, propose même que les boissons alcoolisées sont considérées comme des «produits essentiels», car interdire leur vente ne fait qu’alimenter les entreprises illicites.

“Nous avons de bonnes relations avec les gouvernements, nous y travaillons et la réponse est positive”, a-t-il déclaré à propos de la réponse que le rapport a méritée dans certains pays. Même, L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), basée à Paris et dont le Mexique et la Colombie sont membres, a accepté les recommandations et fait une présentation du rapport mercredi.

PERTES FISCALES MILLIONNAIRES

Les méfaits de l’alcool illicite n’affectent pas seulement ceux qui en consomment, mais aussi impacts sur la collecte des impôts dans chaque pays de la région. Enregistré Euromonitor International une perte fiscale totale de 1693 millions de dollars en 2018 dans toute l’Amérique latine et, en particulier, 362 millions de moins en 2018 pour le Mexique.

