LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, Espagne (AP) – Les craintes concernant les perturbations consécutives au départ de la Grande-Bretagne de l’Union européenne ont été remplacées par des restrictions liées au coronavirus sur le transit frontalier entre l’Espagne et Gibraltar lundi, premier jour ouvrable du La seule frontière terrestre du Royaume-Uni avec l’Europe continentale.

Seule une partie des travailleurs essentiels sur une moyenne de 15000 qui traversent les frontières de La Línea de la Concepción, en provenance d’Espagne, et du territoire britannique un jour normal se dirigeait vers Gibraltar, qui a été verrouillé samedi soir au milieu. d’une augmentation des cas de COVID-19 qui met la pression sur son infrastructure de santé limitée.

En vertu du nouvel ordre de séjour à domicile, les 30 000 résidents du territoire britannique dans l’extrême sud de l’Espagne ne sont autorisés qu’à se déplacer vers leur travail, faire de l’exercice, se rendre à des consultations médicales ou acheter des articles de première nécessité. Les autorités de Gibraltar ont signalé plus de 1300 nouveaux cas au cours du mois dernier, soit plus du double des niveaux enregistrés début décembre, et examinent si le pic est lié à la nouvelle variante du virus qui s’est propagée rapidement en Grande-Bretagne.

S’exprimant au cours du week-end, le ministre en chef de Gibraltar, Fabian Picardo, a déclaré que le premier lot de 5000 vaccins contre le coronavirus arriverait à Gibraltar le 9 janvier.

Au moins 200 000 personnes le long de la frontière espagnole, dans la sous-région dite de Campo de Gibraltar, sont soumises à des niveaux de restriction similaires. La région a enregistré une augmentation du taux de contagion pendant 14 jours de 300 cas pour 100 000 habitants, soit le double de la moyenne de la région autonome d’Andalousie dans le sud de l’Espagne, qui compte une population plus importante.

Malgré un vote très majoritaire contre le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne, Gibraltar a commencé l’année avec des contrôles plus stricts sur ce qui avait été pendant des décennies une frontière ouverte avec le bloc des 27 nations avec l’Espagne. L’effet le plus immédiat est le contrôle douanier de certains biens de consommation à usage personnel, comme la viande, le lait, les aliments pour animaux de compagnie et les fruits de mer sous la plupart des formes.