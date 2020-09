Carlos Estévez, chercheur associé sur le vaccin d’Oxford, a affirmé que les résultats des essais cliniques qui soutiennent l’innocuité et l’efficacité du vaccin contre Covid-19 ne sera pas avant « fin 2021 ».

« Pas avant, il fallait avoir un optimisme exacerbé et communiquez que nous allons certainement avoir le vaccin d’ici décembre, car on s’attend à avoir les résultats d’ici la fin de l’année prochaine, il ne me semble pas non plus que ce soit une cruche d’eau froide», A indiqué Estevez dans un entretien avec la chaîne COPE recueilli par Europa Press, en référence à l’effet indésirable que le vaccin Oxford a eu sur un volontaire et qui a fait suspendre les essais, qui ont déjà été repris.

Comme il l’a reconnu, « il vaut toujours mieux qu’il n’y ait pas d’effets indésirables dans une étude » mais il l’a défendu « il s’est déroulé de manière très appropriée et ordonnée, adhérant toujours aux protocoles internationaux. «

De plus, concernant les annonces faites selon lesquelles le vaccin arriverait en Espagne à la fin de cette année, le chercheur a précisé qu’une chose est « que le vaccin est fabriqué, produit » car en fait « il est déjà en cours de production et on s’attend à ce que les doses soient disponibles d’ici la fin de l’année », et autre chose, ce sont les résultats de l’essai clinique qui « soutiennent l’efficacité et la sécurité de ce vaccin lorsqu’il s’agit de l’administrer dans la population ».

« Je pense qu’il y a eu des gens dans différents domaines qui ont peut-être été un peu hâtifs pour s’assurer que le vaccin sera administré d’ici la fin de l’année, lorsque les résultats finaux de l’étude seront disponibles au moins au Royaume-Uni, fin de l’été l’année prochaine« , il a insisté.

Par conséquent, il a appelé les politiciens à être « assez prudent » bien qu’il comprenne «l’énorme pression sociale» qu’ils exercent. Il a également assuré que « la sécurité du médicament n’a jamais été compromise ».

Concernant l’efficacité du vaccin, Carlos Estévez a précisé qu ‘ »aucun médicament n’est efficace à 100% » bien qu’il ait précisé que dans le cas du vaccin Covid-19 « Oui, il a été déterminé qu’il doit y avoir une efficacité d’environ 50%. »