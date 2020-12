2020 n’a été une année facile pour personne. Le confinement, la distance ou les différences ont amené des milliers de personnes à mettre fin à leurs relations; que les mariages de longue date prendraient fin à jamais ou que les engagements et les demandes de remise ne se réalisaient pas.

La pandémie nous a montré à quel point nous sommes vulnérables non seulement en santé, mais également en amour. C’est pourquoi nous vous disons quelles étaient ces ruptures de célébrités qui, pour différentes raisons, ont décidé de dire adieu aux fiançailles ou aux fréquentations.

Jessica Cediel et Mack Roesch

L’un des couples les plus controversés du pays était le mannequin et présentateur Jessica Cediel et l’athlète américain Mack Roesch, qui, après un engagement public et une relation apparemment stable, s’est soldée par de violents conflits qui ont même conduit la Colombienne à intenter des poursuites judiciaires contre son ex-partenaire, pour défendre son honneur et sa réputation.

Dans une interview accordée à RCN Radio, en mars de cette année, Cédiel a déclaré qu ‘«il venait d’une relation amoureuse dont un jour de nulle part, cette personne se lève et m’envoie un message me mettant fin, d’accord. Cela m’a fini, J’ai dit: oui, je suis d’accord, finissonsNous n’allons nulle part et c’est là que le problème s’est terminé.

“Ce personnage disparaît et ne répond plus un mot de plus … Après avoir dit: ben ils m’ont fini, j’ai supprimé toutes les photos que j’avais sur mon Instagram, car tu sais que quand on a fini ça efface absolument tout“Il ajouta.

Le fait qu’il ait supprimé les photos a attiré l’attention de l’athlète, car les fans se sont demandé ce qui s’était passé, car il est également resté avec son profil intact.

«Après avoir supprimé les photos que nous avions de nous deux, ce personnage revient et se montre pour me plaindre pourquoi j’avais supprimé les photos de lui de mon Instagram. J’ai dit: J’ai supprimé les photos car c’est mon compte et si je n’ai rien avec cette personne, je les supprime. Mon récit est propre mais dans le sien, il y a de fausses informations sur un engagement qui n’existe pas », a-t-il détaillé sur la radio.

Cependant, comme le rapporte Pulzo, c’est Cédiel qui l’a terminé après une dispute au cours de laquelle, dit-il, il lui a dit qu’il n’allait pas tolérer son comportement (sur lequel il n’a pas donné de détails).

À l’époque, Roesch a publié une vidéo sur Instagram (et qu’il a ensuite supprimée) dans laquelle il expliquait que sa fiancée d’alors, était celle qui a rompu les fiançailles via WhatsApp, quand “la relation allait bien”.

Sebastián Yatra et Tini Stoessel

Ce couple de musiciens a inspiré une tendresse et une admiration profondes à la fois de leurs partisans et de l’opinion publique. Depuis le début, les chanteurs argentins et colombiens ont partagé des photos et des vidéos de leur relation sur leurs réseaux sociaux, notamment sa chanson ‘Je veux revenir’, c’était le reflet de son amour.

Cependant, le 16 mai (après la rumeur de la crise), Tini Stoessel et Sebastián Yatra ont confirmé leur séparation, après presque un an de fréquentation. C’est à travers une déclaration officielle qu’ils ont partagé sur leurs réseaux sociaux officiels. “Salut. Nous voulions vous dire que nous avons décidé de mettre fin à la relation. Nous vivons de beaux moments, mais parfois les choses ne se passent pas comme on les imagine … Aujourd’hui nous sentons que c’est la meilleure décision pour nous deux et tous les beaux souvenirs resteront toujours dans nos cœurs. Merci de nous avoir accordé tant d’affection, nous vous aimons beaucoup », ont-ils indiqué dans le même texte auquel ils n’ont changé que le nom de l’autre.

D’autres célébrités qui ont rompu au milieu de cette année étaient La Liendra et Luisa Castro, bien que les raisons soient encore inconnues. Récemment, Daniela ospina a confirmé qu’il avait rompu avec le producteur Harold Jimenez, à travers une histoire Instagram

A cette liste s’ajoutent les ruptures du modèle et La présentatrice de Paisa Sara Uribe et le footballeur Fredy GuarínCependant, c’est elle qui est en charge de son fils Jacobo. Le youtubeur Sébastien Villalobos Il a également confirmé sa séparation avec l’actrice Maria Laura, au début de cette année.

