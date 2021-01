Les SAG Awards ont maintenant fixé leur cérémonie 2021 au 4 avril pour ne pas coïncider avec les Grammys. . / Archives

Los Angeles (USA), 13 janvier . .- Les Actors Guild Awards (SAG) ont annoncé un nouveau retard ce mercredi, en raison du changement à la dernière minute des Grammys, et ont assuré que leur gala 2021 aura lieu le 4 avril.

Le 24 janvier était la date d’origine de la 27e édition du SAG, mais le retard des Oscars au 25 avril en raison de la pandémie (par rapport au 28 février original) a retardé toute la saison des récompenses hollywoodiennes, ce qui qui a initialement conduit aux prix SAG jusqu’au 14 mars.

C’était la décision que le syndicat avait annoncée en juillet 2020, mais ils n’avaient pas de nouvelle pierre sur le chemin: les Grammys.

Les prix les plus importants en musique devaient avoir lieu le 31 janvier, mais la semaine dernière, moins d’un mois avant la cérémonie, les Grammys ont annoncé qu’ils seraient reportés au 14 mars en raison de la grave situation de la pandémie en Los Angeles (États-Unis).

Dans ce retard, ils n’ont pas eu l’avis des SAG Awards, qui ont montré leur «extrême déception» lorsqu’ils ont vu comment les Grammys ont volé la date de leur gala.

“Nous avons annoncé cette date pour les prix SAG en juillet 2020 avec l’intention de donner la plus grande considération possible en termes de calendrier pour le reste des récompenses. Nous attendons la même considération de la part des autres organisations sœurs de l’industrie”, ont-ils déclaré dans un communiqué.

«Tout au long de cette période difficile, notre industrie et nos membres syndicaux ont démontré leur créativité et leur résilience en découvrant de nouvelles méthodes de narration tout en nous adaptant aux nouveaux protocoles et procédures de sécurité. Nous adoptons cet esprit en réinventant les prix SAG avec un programme spécial d’une heure “, ont-ils déclaré aujourd’hui dans un communiqué.

Derrière les Oscars et les Golden Globes, les SAG Awards sont les plus médiatiques d’Hollywood, puisque c’est la nuit spécialement dédiée aux acteurs, donc les stars ne manquent pas dans ce gala.

LES PRIX, ENTRE QUESTIONS

Lorsque la Hollywood Academy a annoncé en juin 2020 que sa cérémonie 2021 aurait lieu deux mois plus tard que prévu, l’industrie espérait que cette décision, et le reste des reports de la saison des récompenses, pourraient être largement évités. mesuré l’impact du coronavirus.

Cette prévision ne semble plus très précise, principalement en raison de l’évolution complexe de la pandémie à Los Angeles.

Le comté de Los Angeles, où vivent environ 10 millions de personnes, a enregistré 944319 cas au total de coronavirus tout au long de la pandémie (11994 au cours des dernières 24 heures seulement) et 12674 décès (288 décès le dernier jour).

Par conséquent, il est possible qu’il y ait d’autres changements de date après les modifications des Grammys et des prix SAG.

Le Hollywood Reporter a déclaré aujourd’hui dans un reportage sur les récompenses et la saison des festivals 2021 que la date des Oscars (25 avril) “semble sûre pour le moment”, mais s’est demandé si les Golden Globes pourraient avoir lieu le 28 avril. Février.

Attentif à tout changement de dernière minute qui altère à nouveau le panorama général, le reste des prix hollywoodiens subsiste: ceux de la WGA Writers Guild (21 mars), ceux de la PGA Producers Guild (24 mars), ceux du Syndicat des réalisateurs DGA (10 avril), et l’esprit du cinéma indépendant (24 avril, toujours un jour avant les Oscars).