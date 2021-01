Image d’archive. Des officiers de la marine mexicaine montent la garde à côté d’un hélicoptère chargé de sacs saisis contenant de la drogue après qu’un hors-bord transportant près de deux tonnes de cocaïne saisie a atterri à Acapulco, au Mexique. 9 août 2018. REUTERS / SEMAR / NI ARCHIVE NI REVENTE

MEXICO CITY, 31 décembre (.) – Les saisies de fentanyl au Mexique ont augmenté de 486% en 2020 par rapport à un an plus tôt, a déclaré jeudi le secrétaire à la Défense Luis Sandoval, alors que la drogue synthétique laissait des dizaines de milliers de décès par surdose aux États-Unis.

Dans un tournant dans sa politique anti-drogue, le gouvernement a annoncé cette année que les forces armées géreraient les ports pour empêcher l’entrée en provenance d’Asie de matières premières utilisées pour fabriquer des drogues synthétiques, un plan qui a conduit au remplacement du secrétaire aux communications et aux transports, contraire à la mesure.

Lors de la conférence de presse quotidienne du président Andrés Manuel López Obrador, Sandoval a expliqué que cette année 1301 kilogrammes de fentanyl ont été saisis contre 222 en 2019, soit une augmentation de 486%, bien supérieure aux résultats obtenus dans la lutte contre les autres drogues.

Selon le chef de la défense, 244 112 kilogrammes de marijuana ont été saisis, soit 8% de plus que l’an dernier. De la cocaïne, 27 584 kilogrammes ont été confisqués, 45% de plus qu’en 2019. Et, de la méthamphétamine, la force publique a fait 34 555 kilogrammes, 8% de plus que l’année précédente.

“Ces drogues de synthèse sont alimentées par ce qui arrive par les ports (…) d’où la responsabilité du secrétaire à la marine des ports a été intégrée dans la stratégie de sécurité”, a expliqué le militaire.

Sandoval a fait remarquer que sa demande continuait à «augmenter» parce que ces drogues créent une forte dépendance et sont plus rentables pour les organisations criminelles, qui mènent une guerre totale au Mexique pour le contrôle des routes de trafic lucratives. De plus, 175 laboratoires ont été démantelés pour les produire, soit le double d’il y a un an.

Depuis 2016, le fentanyl, une substance opioïde synthétique produite dans les laboratoires, a remplacé l’héroïne en tant que drogue principale à blâmer pour les décès par surdose aux États-Unis qui ont atteint l’année dernière un record de 36 500 personnes.

(Rapport de Raúl Cortés Fernández; Edité par Diego Oré)