Shanghai (Chine), 21 décembre . .- L’indice de référence de la Bourse de Hong Kong, le Hang Seng, a clôturé avec des pertes de 0,72% après l’ajout de nouvelles sociétés chinoises à la liste noire des États-Unis .

L’une des firmes incluses, le SMIC public, le plus grand producteur de semi-conducteurs du pays asiatique, a perdu 3,63% au cours de la séance.

A la clôture, le sélectif avait soustrait 191,92 points à 26 306,68, tandis que l’indice qui mesure le comportement des entreprises chinoises continentales, les Hang Seng China Enterprises, perdait 0,78%.

Tous les sous-indices se terminaient en rouge: Commerce et Industrie (-0,41%), Finance (-0,91%), Services (-1,15%) et Immobilier (-1,43%).

Dans ce dernier secteur, seule la progression de Link REIT (0,29%) les a tous empêchés de se replier, étant le développement du Nouveau Monde le plus touché (-2,41%) et la Chine outre-mer (-2,68%).

Situation similaire dans le domaine financier, où les assureurs comme AIA (+ 0,39%) se sont appréciés, alors que la plupart des titres se sont contractés, comme HSBC (-4,01%) et la filiale locale de Bank of China, BOC Hong Kong (-2,54%).

Les géants du commerce numérique ont également rejoint la tendance baissière, avec Tencent en baisse de 1,38% et Alibaba en baisse de 2,19%.

La journée n’a pas non plus été négative pour les titres d’État comme les opérateurs de téléphonie China Mobile (-3,07%) et China Unicom (-2,63%) ou la compagnie pétrolière Sinopec (-2,02%).

Le volume d’affaires de la journée était de 143 880 millions de dollars de Hong Kong (18 557 millions de dollars, 15 213 millions d’euros).