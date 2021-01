LA HAVANE (AP) – Les prêtres de la Santeria cubaine ont mis en garde contre une augmentation du mépris de l’autorité à tous les niveaux, des violations de contrats et une augmentation des flux migratoires.

Ils ont également indiqué que la pandémie qui sévit dans le monde sera vaincue, mais il faut être calme et respecter les dispositions.

Comme d’habitude, les religieux ou babalawos ont produit leur «Lettre de l’année» à travers une cérémonie qui a lieu tous les 31 décembre et ils l’ont fait connaître les jours suivants. Cette période régnera sur un signe appelé «Ikafun» et les divinités seront Olokun et Oshun.

Dans la tradition Yoruba, Olokun est l’orisha qui représente l’océan mais dans sa forme la plus terrifiante, le seigneur et propriétaire de la mer profonde; tandis qu’Ochun est la reine de la douceur et de la fertilité, aussi des eaux des rivières et des ruisseaux.

«Nous ne pouvons pas déranger Olokun parce que quand il est bouleversé, nous pouvons faire face à des catastrophes naturelles, à une explosion sociale», a déclaré le prêtre Alejandro Verdecia, membre de l’Association Yoruba de Cuba, dans une interview à l’Associated Press, qui a souligné qu’Ohun est apparu avec son douceur.

En tant que message de la lecture du signe et de ses saints dirigeants et compagnon, Verdecia avait un message pour la population: Nous demandons à chacun d’avoir foi que la situation que nous traversons sera surmontée, mais tout calmement. Vous devez vous conformer aux commandements, pour ceux qui ne sont pas religieux, respecter la Constitution du pays. Il nous appelle à ne pas faire de choses illégales ».

Bien que les prophéties, avertissements et recommandations des prêtres soient universels, beaucoup à Cuba cherchent des signes de ce qui peut arriver au pays et à leur vie à travers la Lettre de l’Année. Dans la dernière édition de 2020, par exemple, des pandémies et des maladies étaient prédites, bien que personne n’ait mesuré la portée du nouveau coronavirus à l’origine du COVID-19, a expliqué le prêtre.

La Lettre de l’année a été publiée cette fois sur les réseaux sociaux et il n’y a pas eu de présentation en face à face comme par le passé. La feuille qui a été distribuée prédit certains «événements d’intérêt social» associés au signe, tels que «un mépris accru de l’autorité au sens général», «la violation et la rupture des accords», «l’augmentation des catastrophes naturelles entraînant à la fois des pertes matérielles comme des vies humaines ». En plus d’un «flux migratoire accru», entre autres.

Parmi les «recommandations» figure un appel à analyser la corruption, à inculquer le respect et l’amour du travail, à se conformer aux lois et aux normes d’hygiène établies.

Les prêtres et certains membres de l’Association Yoruba ont également exécuté un «battement de tambour» ce samedi, une cérémonie pour rendre grâce à la divinité Oduwa et pour ouvrir l’année.

La Santeria est la religion majoritaire à Cuba et est née d’un syncrétisme entre les traditions espagnoles des colonisateurs et celles des esclaves africains. Il est actuellement irradié dans de nombreux pays comme le Mexique, l’Espagne, le Venezuela et les États-Unis.

