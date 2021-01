(Bloomberg) – L’Arabie saoudite a réduit l’approvisionnement en pétrole brut d’au moins neuf raffineurs en Asie et en Europe après que le royaume se soit porté volontaire pour réduire sa production de 1 million de barils par jour en février et mars.

Aramco fournira moins de brut dans le cadre de contrats à long terme le mois prochain, donnant à certains transformateurs asiatiques jusqu’à 20 à 30% de moins que ce qu’ils avaient demandé, selon des responsables de la société qui ont reçu les avis mais ont demandé à ne pas être identifiés comme étant l’information. est privé. Un raffineur européen qui achète généralement de petits volumes à l’Arabie saoudite ne recevra aucune cargaison pour février.

Les réductions de l’offre ont été concentrées sur les grades plus lourds tels que Arab Medium et Arab Heavy, ont déclaré les responsables. La société d’État Aramco a refusé de commenter lorsqu’elle a été contactée à ce sujet.

La décision de l’Arabie saoudite de vendre moins de pétrole intervient dans un contexte de baisse générale de la demande de brut en Asie en raison de la saison de pointe de maintenance des raffineries de mars à avril. Par ailleurs, la résurgence des infections à Covid-19 en Asie et en Europe, et la déclaration de l’état d’urgence dans certaines parties du Japon et de la Malaisie réduisent également la consommation de carburant et maintiennent les taux de fonctionnement des raffineries à de bas niveaux.

Cinq autres transformateurs asiatiques ont cherché moins de brut pour février et ont reçu les volumes qu’ils demandaient, a déclaré un responsable. Aramco a augmenté ses prix de vente officiels pour toutes les ventes en Asie et aux États-Unis la semaine dernière après son annonce surprise de mettre en œuvre des réductions importantes pour le mois.

Partout en Asie, les raffineurs attendaient avec impatience la publication par Aramco de prétendues allocations pour février en raison des attentes d’un approvisionnement plus serré. La taille des bordures promises par l’Arabie saoudite était plus grande que ce que le marché avait prévu, s’ajoutant à la décision d’Abou Dhabi de réduire de 20% les volumes à terme en Asie pour les notes clés le mois prochain.

Malgré la baisse de la demande de brut en raison des fermetures de maintenance en Asie et des marges maigres, les transformateurs régionaux qui ont été touchés par des réductions de l’offre peuvent demander des frais ponctuels rapides – certaines expéditions sont toujours disponibles depuis le mois dernier – pour compenser les insuffisances. D’autres alternatives incluent des barils russes de courte distance tels que ESPO et Sokol pour le chargement de mars qui peuvent atteindre l’Asie du Nord en moins d’une semaine.