Starlink, une «mégaconstellation» de centaines de satellites Internet lancée par la société aérospatiale SpaceX, a causé des maux de tête aux astronomes en faisant briller les objets célestes. Devant éventuellement inclure des dizaines de milliers d’engins spatiaux diffusant Internet haut débit sur toute la planète, Starlink présente un inconvénient pour l’observation des étoiles: les satellites reflètent suffisamment de lumière du soleil la nuit pour être vus clairement à l’œil nu (sans parler des télescopes sensibles). Leur éclat n’est qu’accentué par les longs trains dans lesquels ils sont disposés, qui traversent les cieux comme des dizaines de perles incandescentes sur un fil céleste.

Depuis le lancement des 60 premiers satellites Starlink en mai 2019, 655 autres ont été placés en orbite, affectant un certain nombre d’observations astronomiques. Chaque lancement a régulièrement tenu environ 60 satellites, avec un ou deux lots en hausse chaque mois depuis janvier – le dernier l’a fait le 3 septembre.

Enfin, en août – après plus d’un an de plaintes de la communauté scientifique et des efforts de contrôle des dommages de SpaceX – la National Science Foundation (NSF) et l’American Astronomical Society (AAS) ont publié un rapport sur la situation. Il s’est appuyé sur les discussions entre plus de 250 experts lors de l’atelier virtuel sur les constellations de satellites 1 (SATCON1) au début de l’été fournir des recommandations aux astronomes et aux opérateurs de constellations de satellites afin de minimiser les perturbations supplémentaires.

Pour l’instant, de nombreux astronomes ne peuvent guère faire plus qu’espérer que la situation s’améliorera. Bien que les satellites de SpaceX posent un problème pour les observations astronomiques, la société ne « veut pas gâcher l’astronomie », déclare Meredith Rawls, astronome à l’Université de Washington. Rawls travaille avec le futur observatoire Vera C. Rubin au Chili, anciennement connu sous le nom de Large Synoptic Survey Telescope. Le flux constant d’images panoramiques du ciel entier du projet aidera à découvrir la nature de la matière noire et de l’énergie noire, à identifier d’innombrables cas de phénomènes astrophysiques transitoires et à cartographier les astéroïdes menaçant la Terre – si, bien sûr, les interférences des constellations de satellites ne sabordent pas son travail délicat.

Les premiers efforts de SpaceX pour atténuer l’impact du vaisseau spatial ont consisté à lancer un prototype de satellite Starlink connu sous le nom de DarkSat au début de l’année, doté d’un revêtement antireflet noir. De récentes observations au sol de DarkSat en orbite l’ont trouvé deux fois moins brillant qu’un satellite Starlink standard – une grande amélioration, selon les experts, mais encore loin de ce que les astronomes disent être nécessaire.

«Je ne considérerais pas DarkSat comme une victoire mais plutôt comme un bon pas dans la bonne direction», déclare Jeremy Tregloan-Reed, astronome à l’Université d’Antofagasta au Chili et membre de l’équipe d’observation qui a évalué le prototype. L’équipe l’a comparé à un frère typique de Starlink à l’aide d’un télescope de 0,6 mètre à l’observatoire de Ckoirama au Chili et a constaté que bien que le revêtement antireflet de DarkSat le rende invisible à l’œil nu, il reste beaucoup trop brillant pour éviter d’interférer avec l’observatoire Rubin et d’autres grands télescopes.

Ces résultats montrent que DarkSat est essentiellement une impasse, explique Jonathan McDowell, chercheur au Center for Astrophysics de l’Université Harvard et de la Smithsonian Institution, qui a exécuté des simulations informatiques des effets de mégaconstellation sur les observations astronomiques. Néanmoins, dit-il, l’enquête menée par l’équipe de Tregloan-Reed est une étape importante. « Cette étude est remarquable comme l’une des premières études d’observation importantes d’un satellite Starlink, quelque chose que la communauté s’organise maintenant pour faire à une échelle beaucoup plus grande », ajoute McDowell. Il prévient que si les satellites continuent d’être lancés sans solution, «l’impact serait énorme».

À long terme, Rawls craint qu’à mesure que les constellations de satellites deviennent plus courantes, les futures entreprises pourraient les lancer sans aucune tentative de compromis avec les astronomes. «Cela crée beaucoup d’erreurs systématiques … Cela devient une sorte de gâchis», dit-elle.

SpaceX espère finalement mettre 12 000 satellites Starlink dans le ciel, et l’année dernière, il a demandé l’autorisation d’en installer 30 000 autres. Avec ces plans – ainsi que le projet Kuiper d’Amazon visant 3236 satellites et OneWeb, une société maintenant en faillite récemment acquise par le gouvernement britannique, qui vise peut-être 2000 – l’ampleur du problème de la constellation de satellites de l’astronomie ne fera qu’augmenter.

Alors que les techniques de gradation testées par DarkSat sont loin d’être une solution suffisante, SpaceX a continué à développer d’autres moyens de réduire davantage la luminosité des vaisseaux spatiaux. La deuxième tentative de la société sur un satellite assombri, VisorSat, utilise un pare-soleil noir pour réduire la réflexion de la lumière. Le premier vaisseau spatial avec cette conception a été lancé le 3 juin. Les astronomes espèrent observer VisorSat et le comparer avec DarkSat une fois que les observatoires rouvriront, après l’arrêt du COVID-19.

Avant même que des observations détaillées de VisorSat n’aient été faites, SpaceX semble avoir doublé le nouveau modèle. Tous les satellites des deux lots Starlink lancés mi-juin et début août étaient des VisorSats, chacun portant son propre pare-soleil.

Les astronomes ne sont pas encore sûrs que les méthodes d’assombrissement telles que DarkSat et VisorSat soient la solution. De les 10 recommandations du rapport SATCON1, une seule demande aux opérateurs de satellites d’utiliser des techniques d’obscurcissement. Les autres suggèrent de déployer des satellites sur des orbites inférieures à 600 kilomètres pour minimiser leur éblouissement nocturne, de contrôler leurs orientations dans l’espace pour refléter moins la lumière du soleil, de développer des moyens de supprimer leurs traces des observations astronomiques et de rendre leurs informations orbitales disponibles afin que les astronomes puissent diriger les télescopes loin d’eux.

On espère que le problème pourra être géré par un mélange d’approches de ce menu d’options. Même ainsi, l’avènement des mégaconstellations par satellite a peut-être rendu inévitable une nouvelle dégradation de la vue des astronomes sur le ciel nocturne.

Pour l’instant, Tregloan-Reed est réconforté par le fait que SpaceX prend les problèmes au sérieux. «Le développement de DarkSat et du nouveau VisorSat montre que Starlink semble se consacrer à l’atténuation de l’impact» de ses satellites sur les astronomes et les astronomes de basse-cour, dit-il.

L’esprit de collaboration de l’atelier SATCON1 et la création du rapport qui a suivi sont également prometteurs, selon Patrick McCarthy, directeur du NOIRLab de la NSF, qui a produit le rapport avec l’AAS. «J’espère que la collégialité et l’esprit de partenariat entre les astronomes et les opérateurs de satellites commerciaux se développeront … et qu’ils continueront à se révéler utiles et productifs», a-t-il déclaré dans un communiqué fin août.

SATCON2, le prochain atelier réunissant astronomes et opérateurs de constellations de satellites, est prévu du début à la mi-2021. Il sera axé sur la politique et la réglementation. Dans la perspective du lancement de centaines de satellites dans l’intervalle, Rawls souligne l’urgence et l’importance de la question. «Cela ne fera que s’accélérer», dit-elle. «Et c’est un précédent à long terme. La question est de savoir quel genre de ciel vous voulez que vos petits-enfants aient. »