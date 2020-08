Chaque année, le saumon revient dans les rivières glaciales de l’Alaska pour s’accoupler, pondre ses œufs et mourir. Les pistes de saumon de l’État sont parmi les plus importantes au monde. Mais au cours des dernières décennies, ces grandes montées de saumons ont présenté des saumons de plus en plus petits.

«Vous parlez à des gens là-haut qui pêchent depuis longtemps, et ils sont certainement en mesure de vous dire que, vous savez, nous ne voyons tout simplement pas ces très gros et vieux saumons que nous avions l’habitude de voir.»

Krista Oke, stagiaire postdoctorale à l’Université de l’Alaska, Fairbanks. Oke et ses collègues de l’Université de Californie à Santa Cruz et ailleurs ont analysé des enregistrements de taille de poisson remontant aux années 1950. Ils comprenaient des données sur quelque 12,5 millions de saumons, dont chacun devait être mesuré par quelqu’un du ministère de l’Alaska du poisson et du gibier. Et il n’y a aucun doute à ce sujet: le saumon a rétréci.

Les saumons rouges sont aujourd’hui 2,1% plus courts que leurs ancêtres. Le saumon kéta est 2,4% plus court et le coho 3,3% plus court. Le saumon quinnat, ou roi, a affiché les plus fortes baisses à 8%. C’est une différence moyenne de plus de 2 pouces de longueur. L’étude est dans la revue Nature Communications. [K. B. Oke et al, Recent declines in salmon body size impact ecosystems and fisheries]

Les chercheurs n’ont pas déterminé les raisons exactes de cette tendance. Mais leur analyse suggère que le changement climatique et la concurrence avec le saumon sauvage et élevé en écloserie jouent tous deux un rôle. Ils ont également découvert qu’une grande partie du changement de taille corporelle est due au retour des poissons de l’océan à un âge plus jeune que par le passé.

Oke dit que les poissons pourraient revenir plus tôt parce qu’ils atteignent la maturité plus rapidement pour une raison quelconque – ou parce que l’océan est devenu un endroit plus risqué pour les saumons plus âgés.

«Ce qui pourrait se passer, c’est que le saumon qui, autrement, serait revenu gros et vieux, ne fait pas si longtemps.»

Quelle qu’en soit la cause, ce changement de taille a des ramifications massives pour les personnes et l’environnement. Oke et son équipe ont calculé que la capture de poissons plus petits avait peut-être déjà réduit de 21% la valeur de la pêche commerciale du saumon en Alaska. Cela a aussi probablement réduit de 26% la nourriture disponible pour les pêcheurs de subsistance – dont beaucoup dépendent des réserves de saumon pour passer l’hiver long et rigoureux.

Sur le plan écologique, les chercheurs ont estimé que les petits poissons pondent 16% moins d’œufs, ce qui pourrait réduire les populations de saumon à l’avenir. Et le saumon apporte 28% moins de nutriments dans les bassins versants où il fraye, selon l’étude.

«Après leur reproduction et leur mort, leurs carcasses fertilisent en fait les écosystèmes d’eau douce et terrestres avec ces nutriments d’origine marine qui sont vraiment importants et qui sont utilisés par toutes sortes d’animaux, comme les ours et les oiseaux chanteurs, et même repris dans les arbres.

En l’absence de tout facteur à blâmer pour la diminution du saumon, il n’y a pas de solution évidente, dit Oke. Mais il y a encore beaucoup de poissons dans la mer. Ils sont simplement plus petits qu’auparavant.

– Julia Rosen

[The above text is a transcript of this podcast.]