Andrés Felipe Arias, l’ancien ministre de l’Agriculture d’Alvaro Uribe a été extradé vers la Colombie depuis les États-Unis, après avoir été condamné à 17 ans de prison.

L’appel approuvé par la Cour constitutionnelle dans l’affaire Agro Ingreso Seguro, peut être réclamé par plus de 20 diplômés condamnés depuis janvier 2014. Parmi eux figurent Néstor Iván Moreno Rojas, María del Pilar Hurtado, Guillermo León Valencia Cossio et le général (r) Miguel Alfredo Maza Márquez, entre autres.

Dans une phrase, le tribunal a établi que les condamnations des diplômés qui ont été prononcées après 2014 peuvent être contestées en seconde instance. Étant donné que l’institution a accordé cet avantage à Andrés Felipe Arias, par effet domino, on s’attend à ce que d’autres diplômés condamnés se prévalent du même recours.

Le pouvoir judiciaire a averti que l’on ne sait pas exactement combien en bénéficieront, mais selon Semana Magazine, Vingt jours avant l’expiration du délai fixé par la Cour suprême pour que les parties intéressées demandent la contestation de leur condamnation, cinquante personnes avaient profité de l’appel.

Image d’archive. Cour constitutionnelle.

Pour l’instant, 24 affaires sont connues pour être examinées par les tribunaux supérieurs, la grande majorité par la Cour suprême. Ce qui ressort de toutes ces condamnations qui seront analysées dans un second temps, c’est qu’elles font partie de scandales tels que les “ yidis politiques ”, les “ parapolitiques ” et les “ chuzadas ”, entre autres cas impliquant des trafiquants de drogue et des personnes corrompues dans le pays.

CEUX QUI ONT DÉJÀ ACCÈS À LA PRESTATION

Cette semaine, il est devenu connu que la Haute Cour a accepté de revoir les condamnations de deux des personnes impliquées dans les scandales de la «jidispolitique». L’ancien ministre de la protection sociale Diego Palacio il a été condamné à six ans pour avoir offert des documents pour approuver la réélection au Congrès; Maintenant, après avoir purgé sa peine, il a demandé à la Cour suprême de justice de réviser sa peine pour restaurer sa réputation.

Lisez aussi: La Cour suprême réexaminera la condamnation de l’ancien ministre Diego Palacio pour “ yidis politiques ”

La condamnation de Palacio ayant été prononcée en 2015 et la demande de réexamen étant intervenue six mois avant que le tribunal ne prononce la sentence, Le juge Fabio Ospitia a assuré que toutes les conditions étaient réunies pour que la condamnation du palais soit réexaminée par la Cour suprême.

Une fois cette demande approuvée, ce qui arrive au cas de Palacio, c’est qu’elle sera distribuée dans une salle spéciale de trois magistrats de la Cour suprême, comme cela s’est produit dans le cas d’Agro Ingreso Seguro. Cependant, les magistrats qui examineront l’affaire Palacio ne doivent pas être entravés, c’est-à-dire qu’ils doivent être des fonctionnaires qui n’ont pas participé à l’émission de sa première condamnation.

De la même manière, il procédera en cas de ancien membre du Congrès Iván Díaz Mateus, qui a également demandé à la Cour suprême que sa condamnation pour participation à la «jidispolitique», bien que déjà purgée, soit annulée. Selon Semana Magazine, dans les prochains jours, les autres personnes impliquées dans le scandale, l’ancien secrétaire de la présidence Alberto Velásquez et l’ancien ministre Sabas Pretelt de la Vega, demanderont également à revoir leur dossier.

LES AUTRES BÉNÉFICIAIRES POTENTIELS

Dans le condamné par le scandale des ‘Chuzadas’ Qui a pu accéder à cette ressource est l’ancien directeur de DAS María del Pilar Hurtado, qui a été condamné en 2015 à 14 ans de prison; l’ancien secrétaire de la présidence Bernardo Moreno condamné à 8 ans de prison la même année; l’ancien directeur général du DAS Miguel Alfredo Maza Márquez condamné à 30 ans de prison en 2016 et l’ancien directeur du DAS Jorge Noguera, condamné en 2017 à sept ans de prison.

Alors que dans ceux reconnus coupables de parapolitique il y a les anciens gouverneurs d’Arauca, Julio Acosta Bernal, et de Chocó, Julio Ibargüen Mosquera, condamnés respectivement à 80 mois de prison en 2017 et 90 mois de prison en 2015. Egalement l’ancien représentant à la Chambre Efrén Antonio Hernández, condamné à 72 mois de prison en 2014 et l’ancien sénateur Miguel Alfonso de la Espriella condamné pour ses liens avec les AUC et la parapolitique.

D’autres qui font partie de la longue liste de la Cour suprême sont l’ancien procureur Rodrigo Aldana, qui a reçu un appartement de l’ancien sénateur Otto Bula en échange de l’avoir favorisé dans les processus de déchéance de domaine; Rubi Yiceth Ayala, reconnu coupable de blanchiment d’argent à Loco Barrera; l’ancien gouverneur Alejandro Lyon impliqué dans le cartel toga; l’ancien magistrat Fernando Castañeda condamné pour le pillage d’Ecopetrol, entre autres.

Pour l’instant, la Cour suprême a rejeté la requête de l’ancien sénateur Álvaro ‘el Gordo’ García, reconnu coupable de parapolitique, puisque sa condamnation a été prononcée avant 2014 et a confirmé la peine de quatre ans de l’ancien procureur Gustavo Moreno responsable du crime de complot en vue de blanchir de l’argent.

PLUS SUR D’AUTRES SUJETS:

La revendication étendue et véhémente de Shakira sur la politique d’immigration de l’administration Trump

Le message du père de Luis Andrés Colmenares à Jessy Quintero et Laura Moreno, dix ans après la mort de leur fils