Berlin, 27 décembre . .- Les fans du septuple champion du monde de Formule 1 Michael Schumacher reviendront cette année sur le triste anniversaire de l’accident de ski qui a laissé leur idole en silence sous un autre angle: celui de son fils Mick, sur le point de faire ses débuts dans la catégorie reine.

“Cela me semble bien, la question ou les comparaisons ne me dérangent pas”, a expliqué Mick, 21 ans, du dimanche matin du journal populaire “Bild”. «Chacun doit trouver son chemin. Mais mon père est le plus grand pour moi. Pourquoi me distancerais-je de lui?», Ajoute le fils de l’idole, qui prépare ses débuts avec l’équipe américaine Haas en Grand Prix Melbourne -21 mars-.

La question de la succession hante Mick, dont le sourire est le reflet fidèle de celui de Michael. Plus encore de nos jours, lorsque l’accident subi par son père, le «Kaiser» de Formule 1, le 29 décembre 2013 à la station de Méribel, dans les Alpes françaises, est rappelé.

Il y a très peu de nouvelles sur la condition de l’ancien pilote allemand, qui aura 52 ans le 3 janvier. Certains commentaires de son ancien patron chez Ferrari, Jean Todt, l’une des rares personnes de la vie publique à lui rendre visite périodiquement, fuient parfois dans les médias.

Michael “suit la carrière de Mick”, a déclaré Todt à un média français récemment, sans révéler plus de détails sur son état, au-delà de lui souhaiter “une amélioration”.

“Michael a toujours aimé la course”, a déclaré il y a une semaine la personne toujours à l’avant-garde, Corinna, la femme de l’ancien pilote et la mère de Mick. C’est après avoir reçu un prix honorifique pour Michael lors du gala de la FIA que Lewis Hamilton a été couronné Athlète de l’année. Le Britannique a réalisé son septième championnat du monde avec Mercedes cette saison et a ainsi égalé le record du “kaiser” Schumacher.

Corinna est, pour Mick, “le meilleur conseiller” et le premier interlocuteur dans toute situation, explique le jeune pilote audit journal, le plus lu en Allemagne. “Il est très optimiste, comme il l’a toujours été”, poursuit Mick, quant à son avenir en Formule 1.

LA DISCRÉTION, COMME FORCE FAMILIALE

L’ex-manager de Corinna et Michael, Sabine Kehm, ont été les deux piliers presque dès la minute qui a suivi l’accident de ski qui ont réussi à garder la discrétion autour de la condition de l’ex-pilote, tandis que les médias du monde entier ont tourné le parking du Clinique de Grenoble où il a été admis.

Sept ans plus tard, son “porte-parole” officiel est le compte Twitter que ses administrateurs maintiennent actif. Là, ils alternent les messages et les rappels des succès passés avec ceux que Mick raccroche pour son propre compte.

Corinna, épouse de Michael depuis 1995 et mère de ses deux enfants – Gina Maria et Mick – a partagé avec Kehm la tâche de contenir les médias et, en même temps, de représenter Michael lors de galas d’hommage ou d’autres événements.

Il y a de nombreuses spéculations auxquelles il a dû faire face à cette époque. De l’information sur une prétendue détérioration de l’état de santé aux difficultés financières jamais avérées de la famille.

Michael a été admis à la clinique de Grenoble après son accident avec un traumatisme crânien qui l’a laissé dans le coma pendant six mois puis dans un état végétatif. A cette époque, il avait pris sa retraite comme pilote pendant deux ans, mais cela n’empêchait pas son séjour de devenir un exposant du harcèlement médiatique, entre des tentatives successives – en vain – d’obtenir une photo de l’idole.

Il s’est réveillé d’un coma provoqué six mois après l’accident. Il a été transféré dans un centre de rééducation à Lausanne (Suisse) et, de là, au chalet familial de Gland, équipé pour lui prodiguer les soins dont il avait besoin.

Le silence autour de l’idole n’a pas entamé le compte Twitter de Michael – avec 142 000 abonnés. Sa dernière entrée est un retweet du message de Jean Todt, le 21 décembre, avec le gala de la FIA. L’avant-dernier, celui de Mick, plus tôt dans le mois, lorsqu’il a signé en tant que pilote de Formule 1 pour Haas.

