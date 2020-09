Les inscriptions à des essais mondiaux sur un candidat vaccin de premier plan contre le coronavirus sont suspendues après un «événement indésirable suspecté» chez une personne qui a reçu le vaccin au Royaume-Uni. Les scientifiques disent qu’il est trop tôt pour dire quel impact cela pourrait avoir sur la poussée mondiale pour développer un vaccin, mais que les nouvelles soulignent l’importance d’attendre les résultats de grands essais bien conçus pour évaluer la sécurité avant d’approuver un vaccin pour une utilisation généralisée. .

Des chercheurs de l’université d’Oxford, au Royaume-Uni, en collaboration avec la société pharmaceutique AstraZeneca, mettent au point le vaccin, qui est l’un des neuf vaccins contre le coronavirus en phase finale de test.

Les détails de l’événement indésirable, y compris sa gravité et le moment où il s’est produit, n’ont pas été rapportés par Oxford ou AstraZeneca. Mais la pause du procès intervient au milieu des craintes que les agences pharmaceutiques américaines ne soient confrontées à des pressions politiques pour approuver un vaccin avant la fin des essais, avant l’élection présidentielle américaine de novembre.

«La prise clinique montre qu’il existe des freins et contrepoids fonctionnels, malgré la pression politique», explique Marie-Paule Kieny, chercheuse en vaccins à l’INSERM, l’institut national français de recherche en santé à Paris. «Cela pourrait en effet rappeler à tout le monde – même aux présidents – que pour les vaccins, la sécurité est primordiale», dit-elle.

«J’espère que l’événement indésirable n’est pas lié au vaccin, car le candidat d’Oxford semble assez prometteur à ce jour», déclare Florian Krammer, virologue à la Icahn School of Medicine du Mount Sinai à New York. La décision d’arrêter l’essai montre que le processus d’évaluation des vaccins fonctionne et garantit que seules des thérapies sûres et efficaces parviennent sur le marché, dit-il.

Mardi, le site Web d’information sur la santé STAT a rapporté que l’essai américain de phase III du candidat vaccin contre le coronavirus avait été suspendu. Mercredi, l’Université d’Oxford a confirmé à Nature que l’inscription aux essais du vaccin au Brésil, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni serait également suspendue.

«Dans le cadre des essais mondiaux contrôlés et randomisés en cours du vaccin contre le coronavirus d’Oxford, notre processus d’examen standard a été déclenché et nous avons volontairement suspendu la vaccination pour permettre l’examen des données de sécurité par un comité indépendant», a déclaré AstraZeneca dans un communiqué.

«Il s’agit d’une action de routine qui doit se produire chaque fois qu’il y a une maladie potentiellement inexpliquée dans l’un des essais, pendant qu’elle fait l’objet d’une enquête. Nous travaillons à accélérer l’examen de l’événement unique afin de minimiser tout impact potentiel sur le calendrier de l’essai. Nous nous engageons à assurer la sécurité de nos participants et les normes de conduite les plus élevées lors de nos essais », note le communiqué.

«Si l’événement est lié définitivement, voire probablement, au vaccin, cela pourrait être un coup dur pour ce candidat vaccin en particulier. Si elle n’est pas liée, la suspension pourrait être levée en quelques semaines », déclare Kieny.

Mais sans plus de détails sur l’événement indésirable, y compris sa gravité et le moment où il s’est produit, il est difficile d’évaluer l’impact qu’il aura sur les essais et le calendrier d’approbation du vaccin, selon les scientifiques.

C’est la deuxième fois que l’administration du vaccin est suspendue au Royaume-Uni, selon deux personnes ayant participé à l’étude et selon des fiches d’information téléchargées dans un registre d’essais cliniques. Auparavant, un participant avait développé des symptômes de myélite transverse, une inflammation de la moelle épinière souvent déclenchée par des infections virales, selon une fiche d’information remise aux participants à l’essai datée du 12 juillet. Après un examen de l’innocuité, l’essai a repris. L’individu a reçu un diagnostic de «maladie neurologique non liée».

Essai cross-country

AstraZeneca a commencé l’essai de son candidat vaccin AZD1222 aux États-Unis le mois dernier, avec l’intention de recruter 30 000 adultes dans environ 80 sites à travers le pays. Des essais d’efficacité au Royaume-Uni, au Brésil et en Afrique du Sud impliquant un total d’environ 17 000 personnes sont également en cours. Dans un essai en double aveugle, environ 20 000 des participants à l’essai aux États-Unis devaient recevoir deux doses du vaccin, tandis que les 10 000 autres recevraient un placebo. De tels tests à grande échelle chez l’homme sont nécessaires avant que les régulateurs, tels que la Food and Drug Administration des États-Unis, approuvent un vaccin pour une utilisation généralisée.

De nombreux pays, y compris les États-Unis, ont précommandé des millions de doses du vaccin Oxford dans l’espoir qu’il réussira. À la fin du mois dernier, les pays avaient commandé au moins 2,94 milliards de doses – plus que tout autre candidat vaccin contre le coronavirus. Plus d’un tiers de ces doses ont été achetées par le Royaume-Uni et d’autres pays européens, le Japon et les États-Unis. La US Biomedical Advanced Research and Development Authority a donné à AstraZeneca plus d’un milliard de dollars américains pour développer le vaccin Oxford.

Les événements indésirables ne sont pas rares dans les essais cliniques et sont souvent sans rapport avec le traitement testé, explique Paul Griffin, chercheur en maladies infectieuses à l’Université du Queensland à Brisbane, en Australie, qui a mené de grands essais cliniques. Par exemple, un événement indésirable inclurait l’admission d’un participant à l’hôpital pour quelque raison que ce soit, et pourrait automatiquement déclencher la suspension de l’essai même si l’admission n’était pas liée au vaccin. Les études ont des protocoles qui spécifient quel type d’événements déclenchent une pause, après quoi il y a un processus pour déterminer si l’événement est lié au vaccin, dit-il. Les protocoles de l’étude AstraZeneca n’ont pas été rendus publics.

Ce n’est pas inhabituel, mais étant donné les enjeux liés au développement d’un vaccin sûr et efficace, tous les détails de l’étude devraient être rendus publics, déclare Paul Komesaroff, médecin et bioéthicien à l’université Monash de Melbourne, en Australie. «Les essais sont tous soutenus publiquement, la maladie représente la plus grande menace pour l’humanité depuis cent ans, les processus de développement de médicaments sont hautement politisés et le résultat ne sera fructueux que si la confiance du public peut être assurée et maintenue». il dit.

Et ensuite?

Le comité indépendant qui examinera maintenant les données d’AstraZeneca déterminera probablement si le participant qui a subi l’événement indésirable a reçu le vaccin ou un placebo, disent les chercheurs. Si la personne a reçu le vaccin, les enquêteurs doivent alors essayer de déterminer s’il a causé l’événement indésirable. «Cela peut être difficile à repérer», déclare Jonathan Kimmelman, un bioéthicien qui étudie les essais cliniques à l’Université McGill à Montréal, au Canada.

Si l’événement est important et qu’il est lié au vaccin, cela pourrait avoir un impact significatif sur l’étude, dit Griffin. «Mais je pense qu’il est trop tôt pour supposer que c’est le cas», dit-il. La première priorité est de s’assurer que le volontaire est en sécurité et qu’il reçoit les meilleurs soins médicaux, dit-il.

«Je suis convaincu que ce groupe évaluera très rapidement cet événement indésirable et fera connaître les résultats de cette enquête», déclare Griffin.

Les chercheurs craignent particulièrement que les vaccins COVID-19 ne provoquent une «maladie aggravée» lorsque les personnes qui reçoivent le vaccin sont exposées au virus par la suite. Les études animales et les essais humains de phase précoce sur les vaccins COVID-19, y compris le candidat Oxford / AstraZeneca, n’ont jusqu’à présent rapporté aucun signe de progression de la maladie.

Le vaccin Oxford est un vaccin à vecteur viral qui exploite un «adénovirus» provoquant le rhume isolé de chimpanzés. L’adénovirus du chimpanzé a été modifié de telle sorte qu’il ne peut plus se répliquer dans les cellules et qu’il exprime la protéine «spike» que le coronavirus utilise pour infecter les cellules humaines. Des dizaines de groupes disent travailler sur des vaccins à vecteur viral pour le coronavirus, y compris un candidat développé par le fabricant de médicaments américain Johnson & Johnson, et un autre co-développé par l’armée chinoise et CanSino Biologics, basé à Tianjin, en Chine.

Cet article est reproduit avec autorisation et a été publié pour la première fois le 9 septembre 2020.