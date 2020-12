La dernière photo ensemble, lorsque Gimnasia a visité Boca dans la Bombonera et que Brindisi était en charge de remettre une plaque à Maradona. (Photo Baires)

Peu de coéquipiers de Diego Maradona ont mieux joué que lui dans autant de matchs que Michel-Ange Brindisi dans la campagne Boca ’81.

«Ils me posent toujours la même question. Qu’avez-vous ressenti d’être le partenaire de Maradona? C’est la chose la plus simple au monde! ». Le rire transforme agréablement le visage de Miguel alors qu’il se souvient, une fois de plus, Dimanche après-midi 22 février 1981. Celui des débuts de Diego à Boca et aussi le sien. Encore un chapitre de ces histoires de paires qui sont éternellement installées dans l’esprit des fans de football et qui se transmettent de génération en génération.

Quelques années plus tôt, il avait été l’une des étoiles brillantes du champion Hurricane, équipe immortelle de notre football, inscrivant son nom dans une attaque insatiable à côté de René Houseman, Roque Avallay, Carlos Babington et Omar Larrosa. L’entraîneur était Cesar Menotti, qui a assumé la sélection après la Coupe du monde. Brindisi était le partant de sa présentation (1-1 contre l’Espagne) et personne ne pouvait imaginer que ce serait son dernier rôle dans la distribution nationale.

Il est parti en Espagne en 1976 pour se produire à Las Palmas et est retourné au pays à la mi-1979, toujours avec ses rêves voyageant à Globo: «Mon retour était de terminer ma carrière à Huracán et d’être ensuite le directeur sportif des équipes inférieures, parce que je voulais me consacrer à la formation. Les choses n’allaient pas bien au club et j’avais à peine un an et demi. Au début de 1981, j’étais sur le point d’aller au Racing, car Pastoriza, qui était le technicien, est venu nous chercher avec Babington. Tout était prêt, mais quand le chèque est arrivé, la personne qui l’a apporté ne nous a pas donné beaucoup de confiance et nous avons dit non en remerciant Pato. À ce moment, Marzolini est apparu et le truc de Boca a été fait. Et dès le premier instant, j’ai compris ce qu’était le monde de Boca, quelque chose qui n’était même pas dans le meilleur de mes rêves. Et la folie qui a été le jour des débuts … Difficile à expliquer avec des mots, car on peut fantasmer sur un début, mais jamais avec quelque chose comme ça.».

Maradona célèbre, Brindisi court pour célébrer avec lui. L’objectif de Boca, l’objectif de Diego, l’entreprise qui facturait tous les dimanches jusqu’à remporter le championnat.

L’arrivée de Maradona a eu lieu moins de 48 heures après la présentation officielle. Il y avait un match amical le vendredi 20 au soir et le lendemain, il était temps de se rassembler pour le grand spectacle contre Talleres, dans le lieu classique que Boca possédait dans la ville de San Justo. «Les chambres de La Candela étaient pour quatre et cette année-là, je les ai partagées avec Diego, Roberto Passucci et Tano Pernía, qui était un personnage divin. La nuit avant le match avec Talleres, nous sommes restés longtemps à bavarder après le dîner, en attendant l’arrivée du Toro Quintieri, qui était celui qui massait Diego jusqu’à ce qu’il s’endorme. Cela avait été fait vers 1 heure du matin et nous étions réveillés, à l’exception de la folle Pernía, qui à 10 ans s’était déjà endormie. C’était incroyable, parce qu’il n’a pas dit un mot ou ne nous a pas demandé de nous taire ou quoi que ce soit, il allait bien. Bien sûr: à 8 heures du matin, j’ai allumé la radio au volume maximum pour écouter «Carburando» et l’histoire des courses automobiles. Rendors-toi après ça (rires) ».

Le moment attendu était venu. Dans l’après-midi chaud du 22 février, il attendait d’écrire son histoire magique: «J’ai été frappé par le fait que le bus se déplaçait à une allure d’homme en raison du nombre immense de personnes qui y étaient déjà passées plusieurs rues auparavant. L’arrivée au stade était unique, car je n’avais jamais vécu une telle sensation. C’était une arrivée triomphante et nous n’avions pas encore commencé. J’ai été frappé de voir Gatti là-bas. Il était assis sur un banc, seul, inconscient de l’euphorie qui régnait. Les garçons m’ont dit que c’était toujours comme ça. Il s’est transformé au moment de s’habiller et de monter sur scène. Comme un acteur. Un phénomène. Silvio est venu dans le vestiaire et m’a dit de signer le formulaire en tant que capitaine. C’était une immense reconnaissance de la part d’un homme discret à qui je serai toujours reconnaissant. À ce moment-là, je lui ai dit que je ne le méritais pas, qu’il y avait d’autres garçons avec une histoire à Boca qui devraient porter la cassette. Il m’a écouté et a répondu: «Miguel, signez ici. Le capitaine, c’est vous. Là, j’ai pris conscience de ce qui est dit de la Bombonera, car j’avais toujours été dans l’autre vestiaire. Je menais la ligne et en montant vers le terrain de jeu, je me suis rendu compte qu’ils ne répondaient pas aux choses qui disaient: ce terrain bat et tremble. Petit à petit, je voyais la tête des gens et c’était une marée qui nous envahissait. Un merveilleux souvenir ».

Le livre Bolaños y Barbieri paru quelques jours avant le départ de Diego. Le prologue est de Miguel Brindisi.

Le mur fondateur entre les partenaires était le maillon initial d’une chaîne de satisfactions baignées de bleu et d’or: «L’entente avec Diego était naturelle, dès le premier bal, mais avec un fait à souligner: nous n’avions pas eu d’entraînement ensemble, juste un Football très informel – tennis à La Candela samedi. Tout était simple ce jour-là, car en quelques minutes nous étions 1-0 avec le penalty qu’il a converti et en une demi-heure nous gagnions 3-0 avec les buts que j’ai eu la chance de marquer ».

Deux coups de son talent infini. À 33 ans, Maradona a mis une balle exceptionnelle du milieu du terrain que Miguel a caressé au-dessus de la tête à la hauteur de la grande surface. Et quatre minutes plus tard, un joyau qui se perpétue dans l’histoire de Víctor Hugo: «Un taquito pour la position de Cordoue, toujours pour Maradona, il n’est dirigé que par le numéro 10, face à la marque de Galván. Quel danger! Il est venu à Brindisi, il entre dans la région, il y a le troisième, ta, ta, ta, ta, goooooooooooool. But de Boca, Brindisi, merci professeur, but remarquable du capitaine de Boca. Dans le croissant, il a reçu la touche de Maradona, il a laissé les défenseurs le long du chemin et quand Baley est sorti, il a donné l’impression qu’il couvrait tout l’arc. Il a cassé le corps vers la gauche, l’a jeté complètement mais a laissé la droite à côté du ballon, et dans un écart de 5 centimètres a placé le ballon en dessous et à gauche de Baley, pour décréter le troisième but. Boca 3 – Ateliers 0, pour crier tout l’après-midi ».

Une excellente définition, mettant la balle dans le seul trou possible. Une puissance des élus. Les images de la télévision ATC montrent un Brindisi à bras ouverts, célébrant naturellement, avec Diego suspendu derrière lui, plein de joie. De joie et de football, comme tous les Bombonera.

Miguel plisse les yeux et voyage une fois de plus vers l’après-midi de février 81, qui est déjà une légende: «Une autre chose qui m’est restée dans le jeu est que malgré les cris extraordinaires qu’il y a eu, j’ai pu détecter la blague de ma vieille femme. Elle était située juste derrière l’arc où j’ai fait les deux buts, dans la tribune qui se trouve en dessous du visiteur populaire. Incroyable mais vrai. Et très excitant. La même que la date, car le 22 février, mon parrain, une personne très importante dans ma vie, était décédé. Il avait des étals à Boca et une fois par mois, quand j’étais petit, il venait me chercher à Villa Luzuriaga pour m’emmener à la Bombonera. Et ce jour-là, plusieurs fois j’ai regardé le public où j’avais été avec lui tant de fois quand j’avais 6 ou 7 ans ».

Idole absolue du peuple Burning, quitter le club de ses amours n’avait pas été bien digéré par un groupe de fans, qui le prenait comme une sorte de trahison. «C’était très douloureux pour moi, car ils m’avaient pratiquement expulsé de Huracán et au troisième rendez-vous, nous devions aller jouer Patricios, qui est ma maison. Mais le climat que les dirigeants avaient mis en place était lourd et je suis arrivé avec plus de garde que Robledo Puch (rires). Dans le vestiaire, apparurent les deux garçons qui géraient les fans, qu’il avait connus toute sa vie. Ils m’ont fait un câlin et ont immédiatement clarifié: «Miguel: nous vous faisons un câlin ici, mais dès que vous partirez, nous vous donnerons une réputation». C’était un match très difficile. Nous avons gagné 1-0 avec un but d’Escudero et avec une minute pour aller Perotti de gauche à droite, il a lancé un centre qui est tombé dans la petite zone, Cheves voulait fermer, il est tombé en deçà et m’a laissé sur le pied, devant le but et je n’avais que pour la pousser. Je me souviens que je ne l’ai pas crié et que cela m’a posé des problèmes pendant la semaine, car les garçons du bar de Boca sont venus et ont précisé les choses: “Ici, les buts sont criés”. Ils avaient raison».

“Après ce match avec Huracán, Diego est venu à la limite physiquement avec une petite larme puis Marzolini lui fit face: «Je vais t’arrêter pendant un mois, car si tu ne le fais pas, tu vas tout casser. Et l’a arrêté. Louable, car il fallait se tenir aux côtés des dirigeants et de la star qui voulait être dans tous les partis. Cette décision a été fondamentale pour le grand deuxième tour qu’il a fait, mettant l’équipe sur son épaule et émerveillant le monde du football. Avec autorité, Silvio lui a également donné la capitainerie et Diego s’est senti encore plus important ».

C’était une année vécue intensément par le fan de Boca, qui célébrait jusqu’à la dysphonie un titre local qui lui avait été refusé pendant cinq ans. Et le titre est venu avec la piste bonus de l’atteindre avec Maradona. Et un coteau exceptionnel comme Brindisi. De cette coexistence, il y a aussi des souvenirs indélébiles.

«Les rallyes ont été courageux, car Silvio a aimé qu’ils se prolongent du vendredi après-midi au lundi midi, où nous l’avons couronné avec un grand barbecue. Le plus cool était toujours Chino Benítez, qui mangeait à côté du barbecue (rires). Puis il venait à la table que nous partagions avec Passucci et Diego. Il n’y a eu qu’une seule exception dans la durée et c’est à ce moment-là que Queen est venue au pays, parce que Diego voulait aller le voir, parce qu’ils jouaient un dimanche soir au tribunal de Vélez. Parmi nous, nous sommes allés parler à Silvio, qui était ferme dans sa position que personne ne pouvait sortir, avec un argument valable: «Si je dis oui, je perds l’autorité. Puis viendra quelqu’un d’autre qui fêtera son anniversaire, qui est la fête du frère, etc. ». Nous lui avons tellement parlé (parce qu’il était Maradona) que nous avons pu le convaincre. Diego a eu un immense bonheur. Il est allé, a vu le récital et est retourné à La Candela».

Dans les évocations footballistiques de Brindisi, il y a une place pour ce qu’était cette équipe, qui sur six mois et 34 dates, a développé une campagne ferme, avec quelques petits hauts et bas: «Nous avons fini à moitié serré parce que Ferro a fait une cloche, mais la nôtre c’était une équipe qui méritait d’être championne avec plus de facilité, quelques dates auparavant. Ce qui s’est passé, c’est que le nombre de matches amicaux était très épuisant. Diego a dû les jouer par contrat et Boca a facturé 150000 $ pour chacun. Les dirigeants avaient tout bien pensé, le fait est que le dollar a grimpé de manière inhabituelle et s’est compliqué, car nous jouions un court complet à chaque match et il y avait une collecte de fonds fabuleuse. Des choses incroyables se sont produites. Au moment de Nacional, début octobre, nous avons fait match nul dimanche avec San Lorenzo sur le court Ferro 0-0 et un vol a été retardé pour que nous puissions arriver. Nous sommes allés à Dakar, entassés dans un bateau où nous ne pouvions pas bouger, puis nous avons fait un voyage infini, trois heures de plus en Côte d’Ivoire. On y a joué mardi et jeudi, on est revenu via Paris, on est arrivé samedi soir, on s’est concentré à l’hôtel Ezeiza International et le lendemain on a battu San Lorenzo de Mar del Plata 7-1. J’ai un beau souvenir, car nous étions une équipe avec toutes les lettres. Nous avons gagné pour avoir le meilleur, pour la grande société de Benítez et Krasouski dans le confinement, pour les moments de bon jeu et aussi pour la composante Boca. Ce «allez, allez, allez et continuez» est imparable. Gagner à Boca était incomparable ».

«J’ai toujours été identifié à Boca et c’est une fierté. Il y a deux vérités plus grandes qu’une cathédrale: celui qui a mis cette chemise un jour veut la diriger; et vous devez être un gagnant pour l’utiliser. Sinon, vous devez faire un pas sur le côté. Et les gens, uniques et merveilleux, qui vous encouragent à mourir. “

Cette romance a également commencé en février 1981 et ne finira jamais. Brindisi et Boca. Ce Miguel qui a ajouté son patronyme à celui de Diego pour former un duo inoubliable. Maradona avait besoin de quelqu’un comme ça pour briller encore plus. UN PARTENAIRE en majuscules.

(Le livre “Barcelone le voulait, la rivière Plei le voulait” est disponible sur le site reduerco.com.ar)