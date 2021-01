(@ bella.castiblanco)

Isabella Castiblanco, reconnue pour sa participation au concours des modèles Caracol Televisión appelé “ La Agencia ”, où elle s’est fait connaître comme un modèle androgyne nommé Dave Castiblanco, Elle continue d’avancer dans sa transition vers une femme trans. Il s’est récemment vanté d’avoir commencé l’année avec des prothèses mammaires.

Bella Castiblanco, comme on l’appelle dans les réseaux, a célébré l’arrivée de 2021 avec une tenue blanche dans laquelle ses seins se détachent, confirmant par une publication le doute de beaucoup de ses adeptes quant à savoir si elle avait placé des implants mammaires. «Les seins sont venus l’année», a commenté le modèle dans la publication, où elle a également tagué son chirurgien.

Le modèle trans est l’un des plus reconnus du pays, avec Mara Cifuentes, avec qui elle a participé à «La Agencia», et Danna Sultana, devenue mère l’année dernière; mais Depuis qu’il a annoncé qu’il cesserait d’être Dave et commencerait sa transition vers Isabella, il a dû faire face à différents défis en raison de l’intolérance et de l’ignorance de certains internautes et professionnels de la santé.

En février 2020, Isabella Castiblanco a obtenu un état civil de naissance dans lequel son nom et son sexe ont été changés, elle l’a donc partagé sur ses réseaux sociaux à travers une courte vidéo. «Parce que nous nous construisons à chaque instant et Je suis certain du pouvoir de l’identité, les processus et les rythmes sont différents pour chaque personne, Je respecte les luttes de chacun et une chose qui m’est claire, c’est que personne ne peut vous dire ce que vous êtes », a commenté la mannequin dans son post sur Instagram, un réseau social où elle compte plus de 350 mille followers.

A partir de ce moment, tous les documents et réseaux du modèle ont été renommés Isabella et dans sa carrière artistique, elle est reconnue comme Bella Castiblanco; Dave s’est retrouvé dans le passé, heureusement, avec des souvenirs assez positifs pour avoir sensibilisé aux modèles androgynes au niveau national et éliminé plus d’un tabou sur la masculinité dans les foyers colombiens.

Cependant, en raison de l’intolérance de certains, Bella Castiblanco a dû faire face à des situations scandaleuses et même dangereuses. En juillet 2020, la mannequin a rapporté sur ses réseaux sociaux qu’elle était victime d’une menace de mort, après avoir réalisé une émission en direct avec son amie Mara Cifuentes, une émission dans laquelle les deux ont partagé comment se déroulaient leurs processus de transition depuis qu’elles avaient décidé de se faire connaître comme des femmes trans.

Le modèle Castiblanco a averti que pendant le live un utilisateur aurait commenté à différentes occasions la menaçant, “David Castiblanco doit mourir et je vais m’en occuper”, Il a été lu dans la publication du modèle qui a déjà été supprimé de son profil, mais qui a été revu par divers médias.

«Être trans en Colombie est une condamnation à mort. Si je suis le prochain, je veux être le dernier! #Ils nous tuent “, a écrit le modèle qui est reconnu pour son combat pour défendre les droits de la communauté LGTBIQ et étiqueté le bureau du procureur général, le maire de Bogotá et plusieurs ONG qui aident à défendre les femmes trans.

Puis, en octobre de l’année dernière, Castiblanco a déclaré à La Red, un programme de divertissement, que sa transition était un processus compliqué, en particulier, en raison du manque de professionnalisme de l’EPS auquel il était affilié et qu’il devait superviser.

“Idéalement, si vous payez votre prépayé dans votre BPA, vous devriez recevoir un traitement adéquat, mais malheureusement, le système de santé ici en Colombie est très maigre et insuffisant, sur ces questions il y a beaucoup d’ignorance. Vous arrivez même à en savoir plus sur votre processus que le médecin lui-même », a déclaré le modèle au programme.

Isabella Castiblanco a fait référence à son traitement hormonal substitutif, dont elle a expliqué que toutes les personnes qui souhaitent faire une transition n’ont pas besoin, mais qu’elle a jugé nécessaire de passer par ce processus pour être une femme transgenre. «C’est un processus très coûteux et l’idée est que si vous payez pour le service EPS, vous vous verrez pris en charge», mais elle a dû supporter le coût complètement seule pendant 10 mois.

Le mannequin a expliqué que son EPS lui avait dit qu’ils n’avaient pas tout le système pour les examens dont elle avait besoin pour sa transition, ils l’ont donc référée à un autre centre de santé, où elle se sentait “malheureuse, car ce n’est pas l’endroit idéal” et Elle a décidé de mettre en place une tutelle afin qu’ils l’envoient dans un meilleur endroit et donnent la priorité à son processus, car s’ils ne le faisaient pas, elle pourrait passer des mois sans recevoir d’hormones, ce qui n’était pas recommandé.

Le mannequin, actuellement, a déjà subi plusieurs interventions chirurgicales pour compléter son processus, mais assure que «je vais à mon rythme, je ne suis pas occupé».

PLUS SUR D’AUTRES SUJETS:

Maluma a précisé qu’il était en bonne santé, après avoir publié des images d’une procédure médicale

Le jour où Twitter a bloqué le compte de l’ancien président Álvaro Uribe Vélez