Les sénateurs républicains ont réitéré mercredi les accusations non fondées du président Donald Trump selon lesquelles il y avait eu fraude électorale généralisée, deux jours après que le collège électoral ait scellé la victoire du démocrate Joe Biden.

Monde de Miami/ Telemundo 51

Les législateurs se sont parfois disputés avec véhémence lors d’une audience de la commission.

Les démocrates, pour leur part, ont rejeté les accusations sans fondement, et un ancien responsable fédéral de la protection informatique qui a supervisé la sécurité électorale a déclaré que les tentatives continues de saper la confiance dans le processus étaient corrosives pour la démocratie.

La session, qui s’est tenue au Comité sénatorial de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales en raison d’objections démocratiques, a soulevé les allégations de fraude non fondées aux plus hauts niveaux du gouvernement et a fourni à deux avocats de Trump une occasion publique supplémentaire de publier fausses affirmations après avoir perdu à plusieurs reprises au tribunal.

L’audience était similaire à celles tenues dans certains États cruciaux avec les législateurs locaux, dans laquelle l’avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani, a conduit certains républicains à exprimer leurs plaintes électorales sans présenter aucune preuve.

Ces audiences ont eu lieu après des défaites constantes devant les tribunaux.

Le sénateur républicain Ron Johnson, président de la commission et l’un des plus fervents partisans de Trump, a déclaré que son objectif était de tenir une audience bipartite pour examiner l’élection.

Mais il a réitéré les affirmations de Trump sans présenter de preuves et s’est principalement concentré sur les allégations soulevées par l’équipe du président.

Aucun fonctionnaire électoral de l’État ou local chargé des examens approfondis visant à garantir l’exactitude de l’élection n’a témoigné avant que les résultats ne soient certifiés. Ces responsables ont déclaré qu’il n’y avait aucune indication de fraude généralisée.

Les démocrates ont demandé le témoignage de Christopher Krebs, qui dirigeait l’Agence pour la cybersécurité et la sécurité des infrastructures jusqu’à ce que Trump le limoge dans un tweet le 17 novembre.

Lorsque Krebs était aux commandes, l’agence a lancé un site Web de «contrôle des rumeurs» qui rejetait certaines des théories du complot perpétuées par Trump et ses alliés.

Lors de l’interrogatoire, Krebs a reconnu que certains membres de son personnel avaient été contactés pour leur demander d’apporter des modifications au site Web, mais aucun n’a été fait, notant que les systèmes de vote étaient sécurisés lors des élections de 2020.

“Je vois que ces rapports, qui ne correspondent pas aux faits, continuent d’être promus”, a déclaré Krebs. «Nous devons arrêter cela. Cela sape la confiance dans la démocratie. “

Le secrétaire à la Justice, William Barr, a également abordé les allégations sans fondement de fraude criminelle, déclarant ce mois-ci à l’Associated Press qu’il n’y avait aucune indication de fraude à un niveau susceptible de modifier le résultat des élections.

Trump a annoncé mardi que Barr quitterait ses fonctions pour le jour de Noël après que le président eut publiquement exprimé son mécontentement face à ces commentaires.