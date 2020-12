Canton de Palmarito, Cúcuta. Photo: Fondation Peogresar.

La lettre, envoyée par 13 sénateurs, au président Iván Duque; la ministre de l’Intérieur, Alicia Arango; le ministre de la Défense nationale, Carlos Holmes Trujillo et la déléguée du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme en Colombie, Juliette de Rivero, alertent sur la grave situation humanitaire vécue par les habitants du quartier d’El Palmarito, Municipalité de Cúcuta, département du Norte de Santander, zone frontalière avec le Venezuela. Ils demandent que des mesures soient prises pour garantir la sécurité et le droit à la paix et à la vie des habitants de la région qui sont en danger en raison de la présence de groupes armés illégaux.

Iván Cepeda, Antonio Sanguino, Iván Marulanda, Jorge Robledo, Sandra Ramírez, Juan Luis Castro, María José Pizarro, Wilson Arias, Alberto Castilla, Aida Avella, Wilmer Real et Leon Fredy Muñoz dans le document que le district de Palmarito est un corridor stratégique qui relie la ville de Cúcuta au Venezuela et à la région de Catatumbo. La plupart de ses habitants se consacrent à l’élevage et à la production de palme, de cacao, de citron et de riz. En outre, ils soulignent que lles cultures de feuilles de coca atteignent 3000 hectares.

Les sénateurs interpellent l’Etat et les organisations internationales en raison de la trois massacres qui se sont produits cette année, le déplacement forcé de 3500 personnes et les menaces constantes pour 15 leaders sociaux. Selon les habitants de la zone, le document indique, le 15 décembre, 150 hommes armés sont arrivés au village. Ce qui précède montre le grave danger auquel sont exposés les habitants qui, en outre, ont déclaré que des groupes armés illégaux ont pris le contrôle territorial, mais les autorités n’ont pas été présentes pour l’empêcher.

Massacre dans le village de Santa María, dans le village de Palmarito. Photo: Nouvelles HSB.

Il Le 16 décembre, un jour plus tard, d’autres hommes armés ont attaqué le canton. Ils prétendaient être membres de la Forces d’autodéfense Gaitanista de Colombie (AGC) qui visaient à combattre l’ELN. Après leur arrivée, ils ont assuré qu’ils convoqueraient dans les plus brefs délais la population pour l’informer des mesures à adopter et des conditions sur le territoire.

Les signataires rappellent que les habitants ont peur de ces menaces qu’ils subissent quotidiennement “en raison de l’augmentation des groupes armés illégaux sur leur territoire”. Selon les habitants de Palmarito, le gouvernement national est conscient de la situation, mais n’a pas adopté les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et l’intégrité. Même, le Bureau de l’Ombudsman a émis le numéro d’alerte rapide 035-2020 le 5 août, dans lequel les cantons de Palmarito et Banco de Arena ont été inclus comme “zones à risque dans les actions violentes »de ces groupes armés.

Par conséquent, ils lancent un appel urgent pour que «la réponse institutionnelle soit immédiate, efficace et permanente» et, en outre, ils demandent que la Bureau du procureur général de la nation, aile Bureau de l’ombudsman Pourtant le Haut Conseil des droits de l’homme de l’ONU suivre les mesures prises pour protéger les droits fondamentaux des habitants de Palmarito.

Le 9 mars, des paysans du village de Santa María, dans le district de Palmarito, ont trouvé huit cadavres, sept d’origine africaine et un indigène, sur le sentier devant le portail de la ferme La Primavera, a rapporté le magazine Semana. Selon les groupes de renseignement de l’armée consultés par les médias, le meurtre a été commis par l’ELN, car ces personnes appartenaient à Los Rastrojos. Ainsi, le colonel José Luis Palomino, commandant de la police métropolitaine de Cúcuta, a souligné que les corps avaient des blessures par balle, des brûlures aux mains, aux bras et au torse. De plus, ils portaient de nouveaux pulls molletonnés, n’avaient pas de chaussures et étaient empilés les uns sur les autres.

Abandon de l’État autorisé le trafic de drogue et la contrebande d’essence envahiront la région, a indiqué le magazine Semana. De plus, avec le départ des FARC-EP, après l’accord de paix, l’ELN et Los Rastrojos ont lancé le différend sur le territoire. Selon les habitants de la zone frontalière, Les Rastrojos ont une présence constante et reçoivent de l’argent des vaccins, de la contrebande et du trafic d’armes et de drogue. De son côté, l’ELN coordonne les actions pour mettre fin à l’autre camp et le coincer, alors que le gouvernement vénézuélien a entamé un combat contre ce groupe armé qui a conduit ses membres à migrer vers les municipalités colombiennes.