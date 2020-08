Une fois de plus, la Californie est en feu. Une combinaison de temps chaud et sec et d’un orage relativement rare a déclenché des centaines d’incendies dans la moitié nord de l’État au cours des dernières semaines. Plusieurs d’entre eux ont explosé en incendies majeurs – les types d’incendies intenses et destructeurs qui, selon certaines recherches, deviendront plus probables à mesure que les températures augmenteront et créeront des conditions plus propices pendant une plus longue partie de l’année.

Les incendies actuels, qui comprennent les deuxième et troisième plus importants de l’histoire de l’État, ont brûlé collectivement plus d’un million d’acres. Ils ont recouvert la région de fumée qui rend l’air insalubre à respirer, détruit des centaines de maisons et d’autres bâtiments et – à la grande consternation – incendié le parc national de Big Basin Redwoods dans les montagnes de Santa Cruz au sud de San Francisco. Des images d’écorce brûlée et d’incendies qui brûlent à l’intérieur de trous dans les arbres massifs – qui peuvent atteindre des centaines de pieds et vivre des centaines d’années – se répandent sur les réseaux sociaux.

Kristen Shive, écologiste des incendies et chercheuse à Save the Redwoods League, a travaillé à Big Basin et étudié les effets des incendies sur les paysages à travers la Californie. Scientific American a parlé avec elle de la façon dont les séquoias vont probablement se comporter et de la façon dont ces perspectives pourraient potentiellement changer à l’avenir en raison des effets du réchauffement climatique.

Qu’est-ce qui rend les séquoias bien adaptés au feu? Et comment connaissons-nous la réponse?

Nous comprenons leurs adaptations au feu à partir de ce que nous avons pu observer directement. Ils ont cette écorce incroyablement épaisse qui les isole de la chaleur du feu. Quand ils brûlent assez gravement – là où, disons, toute la couronne est consommée – dans la plupart des autres conifères, ils sont morts. Mais les séquoias ont la capacité de germer de leurs troncs et ils reviennent. Ils auront l’air un peu battus pendant un moment, mais ils survivent. Les recherches qui ont été effectuées sur d’autres incendies de forêt ont montré que la plupart d’entre eux ont tendance à en souffrir, même s’ils subissent des dégâts plus graves.

Mais nous savons aussi qu’ils sont adaptés au feu parce que nous avons des enregistrements de cernes qui ont documenté des incendies fréquents, plus ou moins dans toute leur aire de répartition. Les scientifiques peuvent utiliser des anneaux d’arbres pour dater les arbres, et certains de ces anneaux auront des cicatrices de feu. Et ensuite, les scientifiques peuvent quantifier la fréquence à laquelle cette forêt a brûlé dans le passé. Une chose qui est intéressante à propos des séquoias côtiers est que si vous regardez l’échelle de l’ensemble de l’aire de répartition, ce que vous voyez est: la fréquence des incendies dans le passé est très variable. Et la raison est: même maintenant, il n’ya pas beaucoup d’éclairs sur la côte. Nous pensons que la plupart des incendies passés ont été allumés par des Amérindiens qui s’occupaient de la terre. L’endroit où ces gens vivaient et géraient le paysage influence la fréquence à laquelle les choses brûlaient. Ils ont principalement brûlé des prairies et des forêts de chênes, et nous pensons qu’alors le feu finirait périodiquement par traverser un peuplement de séquoias. La plupart de ce qu’ils essayaient de gérer étaient des plantes – pour la nourriture et la vannerie. Mais, aussi, les incendies étaient probablement [used] pour dégager les broussailles pour faciliter la chasse et vraisemblablement pour réduire les combustibles autour de leurs propres communautés – tout comme nous le faisons maintenant avec le brûlage dirigé.

Mais dans certaines régions – par exemple, plus vous êtes au sud, plus il fait chaud dans la plage – et les incendies y étaient plus fréquents. Nous avons une étude sur l’histoire des incendies qui a été réalisée dans les montagnes de Santa Cruz, et en moyenne, des incendies se produisent tous les 40 ans. Mais si vous regardez des sites individuels, ils étaient parfois beaucoup plus fréquents que cela même. Donc, ces endroits ont évolué avec beaucoup de feu. Et puis nous avons exclu le feu pendant plus d’un siècle dans la plupart de ces endroits [by aggressively putting out wildfires], il y a donc eu accumulation de carburant depuis lors, et cela peut changer la façon dont les incendies brûlent. Mais, comme je l’ai dit, même s’il y avait un peu plus de combustibles à la surface, et qu’il brûlait un peu plus chaud qu’il ne l’aurait fait, parce qu’ils ont des adaptations au feu si importantes, les arbres vont vraiment bien se passer – la plupart d’entre eux.

Comment les arbres de Big Basin auraient-ils pu s’en sortir?

Il y a ce que nous appelons la vieille et la seconde croissance. Et la deuxième croissance se trouve dans des zones qui ont été exploitées et qui se rétablissent, ce sont donc de jeunes peuplements de séquoias. Mais dans la vieille forêt, vous avez ces grandes, sortes de stands ouverts. Dans ces régions, de nombreux arbres existent depuis plusieurs centaines d’années, peut-être jusqu’à quelques milliers d’années, et ils ont donc été endommagés par le feu à cause de tous ces incendies qui brûlaient autrefois. Dans certains cas, il y a des endroits où le feu peut brûler un bon trou au milieu de l’arbre – il y en a un appelé l’arbre à cheminée – et ils peuvent cumulativement être légèrement blessés par chaque incendie. Finalement, cela pourrait causer suffisamment de dommages structurels pour qu’ils tombent ou que leur couronne se détache ou quelque chose du genre. Et je soupçonne que les mortalités, en particulier dans les vieilles forêts, se trouveront principalement là.

le [question of the survival of the] la deuxième croissance, semble-t-il, est un peu plus ouverte. Nous avons entendu des rapports selon lesquels il brûlait principalement avec une gravité assez faible, mais nous ne le savons pas encore. Nous n’avons pas été là-bas. Mais c’est un peu plus préoccupant, car lorsque vous coupez des séquoias côtiers, ils poussent de leur base. Ensuite, ils sont de taille similaire, et il y en a beaucoup – parce que là où un gros séquoia ancien est peut-être tombé, il peut y avoir 10 pousses en train de pousser. Donc, ces zones n’avaient pas non plus brûlé depuis longtemps, mais elles avaient également des densités d’arbres plus élevées, ce qui pourrait être un combustible plus contigu pour le feu. Mais même dans ce cas, cela dépend en quelque sorte de leur âge. Dans les zones qui ont été exploitées il y a plus de 100 ans, je m’attendrais à ce qu’elles commencent à avoir une écorce suffisamment épaisse pour avoir de très bonnes défenses contre le feu. Parce que cette écorce épaisse qui les isole du feu peut avoir jusqu’à un pied d’épaisseur sur la vieille forêt, cela prend du temps pour se développer, [so younger trees may not have as much of a defense]. Mais même dans ces cas extrêmes, où il brûle si chaud que l’arbre ne repousse même pas le long de son tronc, vous risquez toujours de germer à la base. C’est un peu comme si l’individu persisterait encore.

Comment le changement climatique affecte-t-il potentiellement les séquoias, à la fois de manière générale et plus spécifiquement en termes de comment il pourrait influencer le comportement du feu?

Nous avons un projet appelé l’Initiative sur les séquoias et les changements climatiques. Le chercheur principal est Steve Sillett de Humboldt State [University], et il a suivi les modèles de croissance des séquoias côtiers dans toute l’aire de répartition. Ce qu’il a trouvé, c’est: au cœur de la chaîne – dans le comté de Humboldt, où la vieille végétation est juste sur la côte – ils ont prospéré, même si le climat s’est réchauffé ces dernières décennies. Même pendant la récente sécheresse, je pense qu’ils l’ont à peine remarqué. Mais cela dit, sur les bords de la chaîne (le bord est ou le bord sud, dont certains brûlent actuellement), les arbres ont montré des signes de stress pendant la sécheresse. Cela a du sens d’après ce que nous savons de la répartition de la population – c’est en quelque sorte la limite de leur situation dans leur habitat idéal. Ce sont les endroits où il pourrait y avoir un certain niveau de stress environnemental qui rendrait plus difficile pour eux de se remettre d’un feu de forêt.

[And then], à très long terme, même si les arbres vivent pour être super-vieux, il faut réfléchir à «Comment la population se perpétue-t-elle?» Et cela grâce à de nouveaux semis. Pour la plupart des arbres, quelle que soit l’éventail des conditions climatiques, le fait qu’ils puissent survivre une fois qu’ils sont établis est généralement plus large que les conditions dont ils ont besoin pour se régénérer. Parce que ces petits plants sont beaucoup plus difficiles. Alors à très long terme, allons-nous arrêter de voir la régénération des semis dans ces parties de la gamme [that are marginal]? C’est une très longue période, cependant, car la plupart du temps, ils se régénèrent par germination. Lorsqu’ils poussent de leurs racines, ils ont beaucoup d’énergie stockée en dessous, ce qui les rendra également un peu plus résistants que les arbres qui ne peuvent se régénérer qu’en distribuant une graine puis en remontant du sol. Je suis donc un peu moins inquiet pour eux que, disons, leurs cousins ​​séquoia géants ou certaines autres espèces d’arbres.

Mais l’autre chose est: oui, à mesure que nous devenons plus chauds et plus secs, le changement climatique influencera les incendies de forêt. Les incendies qui brûlent sur la côte en ce moment, ils ne brûlent pas de façon super inhabituelle, dans le sens où nous avons eu des journées chaudes dans le passé. Mais ce qui me préoccupe, c’est que nous savons que les saisons des incendies s’allongent et que nous avons plus de vagues de chaleur. Si nous continuons à en avoir plus, nous serons plus sujets aux incendies dans ces domaines. J’ai l’impression que cela déclenche vraiment une question de gestion: tout cela [tree] les communautés sont adaptées au feu. Nous vivons dans un endroit exposé au feu, nous devons donc décider comment nous allons vivre avec le feu. Une façon pourrait être de réintroduire plus de feux en toute sécurité et de faire du brûlage dirigé et de remettre ces peuplements dans un état résilient de sorte que lorsque nous commençons à avoir de plus en plus de conditions propices au feu, ces forêts soient prêtes pour cela. Ce sont de vrais survivants, donc ils réussiront probablement de toute façon. Mais je pense qu’un bon exemple pourrait être avec les vieilles forêts: si nous préférons les voir persister – ne pas avoir à perdre leurs couronnes entières et à renaître – si nous pensons qu’en réduisant les charges de carburant, nous pouvons avoir un niveau plus bas -le feu sévère et le feu plus régulièrement, je pense juste que cela va nous préparer mieux quand ils brûleront dans le futur.