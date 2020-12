15 minutes. 83% des serveurs des restaurants et bars aux États-Unis (USA) ont vu les pourboires chuter pendant la pandémie de COVID-19. De plus, un 67% ont constaté que lorsqu’ils essaient d’amener les clients à se conformer aux protocoles de biosécurité, ils leur laissent moins d’argent que d’habitude pour le service, selon une nouvelle étude.

L’organisation One Fair Wage, qui encourage tous les États du pays à accorder à ces travailleurs, pour la plupart des femmes et de couleur, le plein salaire minimum indépendamment de ce qu’ils reçoivent comme pourboires, interrogé 1675 personnes qui servent le public dans des établissements où la nourriture est servie.

L’objectif de l’enquête était de savoir si la pandémie a amené des changements dans l’attitude des clients.

L’enquête a été menée à New York, Massachusetts, New Jersey, Illinois, Pennsylvanie et Washington DC. Cela a été fait par téléphone et par courriel entre le 20 octobre et le 10 novembre.

One Fair Wage a souligné les niveaux élevés de chômage subis par les serveurs aux États-Unis en raison de la fermeture de restaurants et de bars en raison du confinement dû au COVID-19. Aussi, en raison des problèmes qui ont été trouvés, y compris un harcèlement sexuel accru, à la réouverture avec restrictions de ces établissements.

L’héritage de l’esclavage

L’organisation considère un «héritage de l’esclavage» qui, Au niveau fédéral, le salaire de ces travailleurs est fixé à 2,13 $ l’heure, en dessous du salaire minimum. Afin de subvenir à leurs besoins, ils dépendent des pourboires des clients, comme c’est le cas dans 43 États à travers le pays.

Seuls 7 États – Californie, Oregon, Washington, Nevada, Montana, Minnesota et Alaska – sont tenus de payer le salaire minimum à leurs employés, a déclaré One Fair Wage.

“Ces travailleurs sont devenus des gendarmes incontournables et de fait de la santé publique, car ils doivent appliquer les protocoles pour l’utilisation des masques et la distance de sécurité dans l’un des environnements les plus dangereux pour la propagation de la pandémie. »Cela a été déclaré par l’organisation non gouvernementale.

Sur les 83% de ceux qui ont déclaré que les pourboires avaient chuté pendant la pandémie, 66% estiment la réduction d’au moins la moitié

Hostilité et commentaires sexuels

78% des serveurs ont déclaré avoir subi ou été témoins de comportements hostiles de la part des clients face à leurs efforts pour faire appliquer les protocoles anti-COVID-19 aux États-Unis.

En réalité, 67% ont déclaré avoir reçu moins de pourboire que d’habitude après avoir été invités à porter des masques ou à se distancer.

One Fair Wage a souligné que 60% des travailleurs bénéficiant de pourboires n’ont pas été en mesure d’accéder aux allocations de chômage. Votre salaire est si bas que vous n’êtes pas admissible.

L’étude, dont le titre est une phrase qu’un client a dit à une serveuse (Enlevez votre masque pour voir quel conseil je vais vous laisser), consacre un chapitre au harcèlement sexuel des serveuses et des baristas. Aussi, postez une longue liste de commentaires similaires à celui mentionné.

43% des travailleurs interrogés ont déclaré que avoir vécu ou été témoin de commentaires sexuels non désirés. Plus précisément, lié aux protocoles de prévention.

Concernant l’exposition au COVID-19, 10% des personnes consultées déclarent avoir été infectées. Pendant ce temps, 44% ont assuré que dans le restaurant où vous travaillez, il y a eu un ou plusieurs employés qui ont contracté la maladie. Plusieurs universitaires et universités ont collaboré à l’étude.

Les États-Unis, le pays avec le plus de cas et de décès dus au coronavirus au monde, connaissent un rebond de la pandémie cet automne.