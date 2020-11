Des gens marchant au milieu de maisons détruites et de poteaux électriques tombés après que l’ouragan Iota a frappé Providencia. REUTERS / Nathalia Angarita PAS DE REVENTE. AUCUN FICHIER

Le ministre des Mines et de l’Énergie, Diego Mesa, et la directrice de la reconstruction de San Andrés et Providencia, Susana Correa, ont annoncé les progrès réalisés en matière de restauration de l’énergie et de l’eau potable à San Andrés et Providencia.

De son côté, le ministre des Mines et de l’Énergie a annoncé qu’après un travail intense, Il a été possible de restaurer 100% du service énergétique à San Andrés, tandis que dans le cas de Providencia, sept centrales ont été installées pour couvrir les besoins énergétiques.

«Le service énergétique de San Andrés a été restauré à 100%. Les infrastructures définitives dans certaines zones de l’île sont en cours de réparation. », A déclaré le ministre des Mines, selon Caracol Radio.

De même, il a ajouté qu’à Providencia, en plus des centrales électriques, 940 kits solaires ont été envoyés pour aider à rétablir le courant sur l’île.

La directrice de la reconstruction de San Andrés y Providencia, Susana Correa a rapporté que, en Providencia exploite déjà l’usine de dessalement d’eau de 5 litres par seconde, et de même, un plan a été établi pour réactiver l’usine de traitement de l’eau potable (PTAP).

“À Providencia, nous avons mis en service une station d’épuration d’eau de 5 litres par seconde qui sera complétée par deux autres usines qui démarreront dans les prochains jours et nous permettront de répondre à la demande en eau de l’île.», A rapporté le ministre du Logement, Jonathan Malagón, via Twitter.

Tweet du ministre du Logement sur le service de l’eau à Providencia. Photo: Twitter Jonathan Malagón.

Dans le même trille, le ministre Malagón a joint une vidéo dans laquelle il expliquait que l’un des grands défis qu’ils ont en termes de service de l’eau est sa distribution, pour laquelle il a annoncé que Deux wagons-citernes arriveront sur l’île, avec un total de trois voitures qui seront en charge de distribuer l’eau sur l’île.

«Nous réactivons le système de stockage dans les maisons, pour qu’il fonctionne non seulement cette semaine, mais pour qu’avec l’entrée en service de notre usine d’eau douce, notre usine de traitement d’eau de 6 litres par seconde qui est arrivée à Providencia, quitte maintenant pour que San Andrés s’occupe de l’éventualité que nous avons également là-bas », a déclaré le ministre du Logement, Jonathan Malagón.

Le ministre du Logement parle de la restauration de l’eau à Providencia

Selon les informations de l’Agence du journalisme d’investigation (API), le ministre Malagón a également indiqué qu’en ce qui concerne la fourniture de carburant à San Andrés, 800 gallons ont été expédiés pour approvisionner l’île, dont 485 pour le diesel marin, 120 pour un millier de jets, 60 mille pour le diesel contenant un mélange de 10% de biocarburant et 135 pour l’essence ordinaire.

Autres aides déjà en cours dans l’archipel

Selon le support numérique KienyKe, du 18 au 21 novembre, ils ont été livrés dans l’archipel, 1071 kits alimentaires, 551 kits de cuisine, 324 kits de toilette, 1086 tentes et 7572 litres d’eau, aux familles touchées par les dégâts causés par l’ouragan Iota.

La ministre des TIC, Karen Abudinen, a annoncé mardi dernier, 17 novembre, qu’en plus de l’installation de centrales électriques, Il y aurait huit téléphones satellites et l’adaptation du deuxième code sous-marin pour permettre l’accès à Internet à Providencia.

«Nous avons une instruction pour que San Andrés et Providencia restent connectés à 70% et pour cela nous investissons non seulement à partir de la vente aux enchères en installant plus d’antennes pour pouvoir avoir une plus grande pénétration dans toutes les parties de l’île, mais aussi en apportant le deuxième câble sous-marin qui sera d’une grande importance.», expliqua le ministre.

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Fernando Ruíz, a pour sa part annoncé vendredi 20 novembre qu’un hôpital de campagne d’une superficie de 500 mètres carrés a été installé à Providencia, après le passage de l’Iota, a quitté le siège médical de l’île détruite.

“Nous aurons une série de services complets dans ce qui a à voir avec la consultation externe, les soins d’urgence, les salles de procédure. Aussi, une salle d’isolement avec une tente spéciale, avec une circulation d’air particulière, pour la gestion des risques respiratoires.», A expliqué le ministre Ruíz.

