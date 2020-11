WASHINGTON (AP) – La stratégie de campagne du président Donald Trump consistant à intenter une série de poursuites pour contester le triomphe électoral de Joe Biden est plus un moyen de donner à Trump une issue à une défaite qu’il ne veut pas, plutôt qu’une tentative. pour avoir changé le résultat de l’élection, plusieurs hauts fonctionnaires, conseillers de campagne et alliés ont déclaré à l’Associated Press.

Trump a promis d’intenter une action en justice dans les prochains jours parce qu’il refuse d’accepter sa défaite aux mains de Biden et a demandé des dons pour aider à financer tout différend devant les tribunaux. Trump et sa campagne ont lancé des allégations de fraude électorale à grande échelle en Pennsylvanie et dans d’autres États favorables à Biden, et n’ont jusqu’à présent produit aucune preuve.

Mais les tests ne sont pas vraiment le point, selon les sources. L’AP s’est entretenu avec 10 hauts fonctionnaires, conseillers de campagne et alliés qui ont témoigné sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à discuter publiquement de la question.

Les aides et alliés de Trump ont également reconnu en privé que les différends juridiques, au mieux, ne feraient que prolonger l’inévitable, et certains ont exprimé des réserves sur les tentatives de Trump de saper le processus électoral. Cependant, ils ont souligné que Trump et un groupe clé d’alliés essayaient de garder leurs partisans les plus fidèles de leur côté même en cas de défaite.

Il n’y a jamais eu d’élection présidentielle dans l’histoire récente au cours de laquelle de telles allégations de fraude ont été faites à grande échelle.

Quelques instants après que l’AP a déclaré Biden vainqueur, l’avocat de Trump, Rudy Giuliani, s’est arrêté devant une bannière de campagne accrochée au-dessus de la porte d’un garage d’une entreprise d’aménagement paysager de Philadelphie, situé près d’un crématorium et d’une librairie pour des adultes appelés «Fantasy Island», accompagnés d’une poignée d’observateurs électoraux, ont déclaré qu’ils n’étaient pas autorisés à suivre le processus de près en cas d’inexactitudes. Il y avait quelque chose d’étrange, a-t-il assuré.

“Il n’y a aucun moyen de le savoir, car nous avons été privés du droit d’inspecter les bulletins de vote”, a-t-il déclaré,

Les observateurs du parti sont désignés par le parti ou la campagne dans le but de signaler toute préoccupation qui survient. Ils ne comptent aucun vote. L’observation dans les bureaux de vote et les bureaux électoraux est autorisée dans la plupart des États, mais les règles varient et il existe certaines limites pour éviter le harcèlement ou l’intimidation. Ils ne sont pas autorisés à interférer avec le déroulement des élections et sont généralement tenus de s’inscrire à l’avance auprès des bureaux électoraux locaux.

Cette année, en raison de la pandémie de coronavirus. Cela a coûté la vie à plus de 230000 personnes à travers le pays, il y a eu des litiges dans certains États – y compris la Pennsylvanie – pour savoir où des observateurs pourraient être postés pour assurer la distanciation sociale.

Les avocats pourraient faire valoir que le décompte des voix devrait être annulé parce que les observateurs ont remarqué des signes de fraude, mais pour gagner cet argument, ils ont besoin de preuves solides et pas seulement d’accusations que les observateurs n’ont pas été autorisés à voir clairement. Les juges détestent s’ingérer dans le droit de vote et auraient besoin d’une preuve significative que la fraude était si préjudiciable au chef d’accusation qu’elle devrait être annulée. Et cela devrait se produire dans plusieurs États.

Les observateurs électoraux démocrates, qui ont eu le même accès, n’ont déposé aucune plainte. Giuliani a déclaré lors de sa conférence de presse que les preuves de fraude sont circonstancielles. Il a déclaré qu’il intenterait une action en justice devant la Cour fédérale, mais cette question a déjà été abordée par les juges.

Un juge fédéral de Philadelphie a ordonné jeudi soir que les deux parties négocient un accord sur le nombre d’observateurs et sur leur proximité avec le décompte. Le juge a également soulevé des inquiétudes quant à la sécurité des travailleurs du scrutin pendant la pandémie au cas où les observateurs seraient autorisés à se trouver à une très courte distance d’eux.

Sur «Sunday Morning Futures» de Fox News Channel, Giuliani a déclaré que deux autres poursuites étaient en cours, en plus du litige existant en Pennsylvanie.

Giuliani a prédit que d’ici la fin de cette semaine, la campagne aurait déposé «quatre ou cinq» poursuites, et peut-être 10. Les avocats républicains prévoyaient de tenir une conférence de presse lundi pour annoncer des poursuites supplémentaires.

La fraude électorale est extrêmement rare et, lorsqu’elle se produit, les coupables sont généralement arrêtés et poursuivis, et cela ne change rien au résultat de l’élection. Il s’agit généralement d’une personne qui veut réaliser le souhait d’un parent ou d’un ami récemment décédé et commet sciemment ou par ignorance le crime de remplir un bulletin de vote sous un autre nom.

Les responsables de la campagne ont également accusé plus de 21 000 votes exprimés au nom des personnes tuées en Pennsylvanie. Les accusations découlent d’un procès intenté par un groupe juridique conservateur contre la secrétaire d’État, l’accusant d’inclure à tort 21 000 personnes prétendument décédées dans le registre.

Le juge fédéral chargé de l’affaire, John Jones, a déclaré qu’il doutait des allégations. Il a souligné que la Public Interest Legal Foundation qui avait déposé le procès avait demandé au tribunal d’accepter qu’il y avait des personnes décédées dans le greffe, et le magistrat a demandé des preuves et a demandé pourquoi ils avaient attendu «à la dernière minute» pour présenter le procès.

«Nous ne pouvons pas et ne prendrons pas la parole du plaignant dans une élection où chaque vote compte; nous ne vous retirerons pas votre droit aux électeurs éligibles uniquement sur les accusations d’une fondation privée », a-t-il écrit dans sa décision du 20 octobre.

Mais même si ces 21000 votes étaient exclus, Biden détiendrait toujours la tête de l’État avec plus de 20000 voix, selon les données de l’AP.

L’administration Trump elle-même a réfuté les allégations de fraude électorale à grande échelle et de votes illégaux, bien qu’elle n’ait pas mentionné que c’était Trump qui avait fait ces allégations. L’agence Cybersecurity and Infrastructure Security, l’agence fédérale qui supervise la sécurité des élections présidentielles, a également noté que les bureaux électoraux locaux ont des mesures de détection qui “compliquent grandement” la fraude avec des bulletins de vote contrefaits.

Les hauts responsables électoraux, républicains et démocrates, des États de l’Arizona, de la Géorgie, du Michigan, de la Pennsylvanie et du Nevada, ont déclaré qu’ils n’avaient détecté aucune irrégularité électorale à grande échelle, ni aucun cas de fraude ou d’activité illégale.

Pendant ce temps, lors d’un appel aux partisans samedi, le directeur de campagne de Trump, Bill Stepien, les a encouragés à se préparer à continuer le combat au nom de Trump, notamment par le biais de manifestations et de rassemblements. D’autres conseillers ont précisé que leurs arguments étaient dus à des irrégularités dans le décompte.

Et les républicains soutiennent l’idée que tous les votes «légaux» doivent être comptés, ce qui implique que les démocrates veulent compter les votes illégaux, une accusation qui n’a aucune preuve.

C’est une position difficile pour les alliés de Trump qui essaient de continuer à soutenir le président – et d’éviter d’autres conséquences – mais face à la réalité du décompte des voix.

Selon un républicain qui a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter d’une conversation privée, les républicains de Capitol Hill laissaient à Trump la possibilité de peser toutes ses options juridiques et permettaient au processus de se dérouler.

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, n’a pas encore parlé publiquement, soit pour féliciter Biden, soit pour se joindre aux plaintes de Trump sur les résultats.

“Je ne suis pas sûr que sa position ait changé par rapport à hier: compter tous les votes et résoudre toutes les accusations”, a déclaré Scott Jennings, un stratège républicain du Kentucky qui est un allié de McConnell. «Je pense qu’il n’y aura aucune tolérance au-delà de ce que la loi permet. Il y aura de la tolérance pour ce que la loi permet ».

C’est une position partagée par plusieurs autres républicains qui n’approuvent ni ne rejettent le résultat.

«Rien de ce que j’ai vu concernant les élections ne crée un problème juridique qui puisse réussir. Il n’y a rien là-bas », a déclaré Barry Richard, qui a représenté George W. Bush dans le compte de 2000 en Floride dans une affaire qui s’est terminée devant la Cour suprême. “Lorsque ces poursuites sont présentées, elles ne font que promouvoir le mépris de l’ensemble du système juridique”, a-t-il ajouté.

___

Les journalistes d’Associated Press Lisa Mascaro et Meg Kinnard de Columbia, en Caroline du Sud, ont contribué à ce rapport.