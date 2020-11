MELBOURNE, 25 novembre (.) – Le verrouillage du coronavirus accélère la numérisation et l’automatisation dans l’industrie minière, ont déclaré cette semaine de grandes entreprises et leurs partenaires, aidant à faire plus de travail dans les mines éloignées, même si les opérateurs sont loin.

Cette tendance réduira rapidement les coûts, conduisant à des mines plus petites et plus propres où l’on peut faire plus avec moins de personnes, ont déclaré des responsables de l’industrie lors de la conférence minière Imarc dans la ville du sud-est de Melbourne.

«La pandémie nous a obligés à réfléchir à la façon dont nous pouvons faire plus de travail qui devait se faire sur place, à distance … (et) comment nous accomplissons ces tâches avec moins de personnes», a déclaré Suresh Vadnagra, directeur de la technologie pour Newcrest. , l’une des plus grandes sociétés minières aurifères au monde.

Le jumelage numérique et une meilleure utilisation des mégadonnées gagnent également du terrain, a-t-il ajouté.

Les trois géants australiens du minerai de fer ont déjà des «jumeaux numériques» ou des centres de contrôle des grandes villes qui leur permettent de gérer une partie de leurs opérations à des centaines de kilomètres de distance, mais ces sites sont de plus en plus courants.

Le dynamitage du sol pour collecter du minerai fournit un exemple de la façon dont les mégadonnées sont utilisées pour rendre les opérations plus efficaces.

Les trous de mine forés manuellement peuvent présenter de petites différences par rapport à leur emplacement sur un avion ainsi que les uns des autres, ce qui peut parfois signifier qu’une séquence de dynamitage n’est pas efficace.

Or, un détonateur placé au fond d’un forage peut fonctionner comme un capteur qui peut fournir des informations telles que la teneur en humidité et signaler sa position par rapport au reste.

«Toutes ces données permettent d’utiliser l’intelligence artificielle (IA) pour modéliser et concevoir les temps de souffle», a déclaré Dirk van Soelen, vice-président du fabricant d’explosifs Dyno Nobel.

Des gains d’efficacité de ce type, combinés à une nouvelle technologie, aideront le mineur diversifié Anglo American à économiser 10 à 20% des coûts au cours des trois à cinq prochaines années, a déclaré le directeur général Mark Cutifani.

«En utilisant l’automatisation et les processus industriels, nous avons changé les méthodes d’extraction», a-t-il déclaré (Rapport de Melanie Burton; Édité en espagnol par Gabriela Donoso)