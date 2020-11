Aucun d’entre eux n’a “des caractéristiques psychopathologiques qui sont encadrées dans le profil des crimes sexuels”, a déclaré le psychologue au cours du processus suivi par le bureau du procureur général. Photo: Bureau du procureur de Risaralda

Dans le cadre du processus mené par le bureau du procureur général contre les militaires accusés d’avoir violé une fille indigène Embera dans le département de Risaralda, Carolina Restrepo, psychologue de la défense, a assuré que les agresseurs présumés n’avaient pas le profil caractéristique des violeurs.

En répondant aux questions posées par la défense des militaires, le psychologue Restrepo a assuré qu’un examen psychologique avait été effectué sur les accusés selon lesquels aucun d’entre eux ne présentait “Caractéristiques psychopathologiques qui sont encadrées dans le profil des crimes sexuels.”

En réponse aux questions posées par l’avocat Herman Rincón, le psychologue Restrepo, qui a été présenté par la défense de l’accusé, a affirmé que l’évaluation effectuée sur les agresseurs présumés n’était pas basée sur les faits pour lesquels les hommes en uniforme font l’objet d’une enquête aujourd’hui.

“Je n’ai évalué que ce que l’avocat de la défense a demandé, les traits de personnalité”, dit le psychologue. Ensuite, le procureur a reformulé la question: «N’avez-vous pas interrogé les accusés sur les faits qui font l’objet de cette procédure disciplinaire?» Le fonctionnaire a demandé; la réponse du professionnel a été: «non».

Après ces déclarations controversées, l’avocat Rincón a demandé au psychologue plus de détails sur les résultats du rapport; L’expert a assuré qu’il existe différents prototypes de violeurs, avec lequel il a fait valoir qu’il existe plusieurs profils de personnes qui commettent ces crimes.

Les déclarations de Restrepo sont intervenues après que la défense des violeurs présumés ait obtenu une tutelle dans laquelle ils ont demandé que d’autres témoins soient autorisés à entendre pendant l’affaire. et élargir ainsi les versions de ce qui s’est passé.

Après ces déclarations, le bureau du procureur général a demandé une audition des plaidoiries pour le 20 novembre prochain, dans laquelle il sera défini s’ils acquittent les soldats ou appliquent une mesure disciplinaire.

Les sept personnes en uniforme impliquées dans les événements ont été identifiées comme étant Juan Camilo Morales Poveda, Yair Stiven González, José Luis Holguín Pérez, Juan David Guaidi Ruiz, Óscar Eduardo Gil Alzate, Deyson Andrés Isaza Zapata, Luis Fernando Mangareth Hernández.

Rapport médico-légal

En octobre dernier, le rapport médico-légal de la fillette Embera Katío, âgée de 12 ans, qui aurait été violée par un groupe de soldats, est devenu connu.

Le bureau du procureur général de la nation a demandé le témoignage du médecin légiste Campo Elías Ochoa, qui a évalué l’enfant après les événements. Le médecin a dit qu’au début de l’examen, a démontré que la victime n’avait pas de troubles de la mémoire ni de changements d’humeur; De plus, il a souligné que la fille lui avait raconté ce qui s’était passé en espagnol. Lorsqu’il a demandé au coroner si le mineur avait des blessures physiques, il a dit qu’il n’y avait pas de traumatisme à la peau ou au vagin. En outre, il a assuré qu’aucune preuve de maladie sexuellement transmissible n’avait été trouvée.

Herman Rincón, procureur de l’affaire, a demandé au coroner si le fait qu’il n’y avait pas de blessures dans la région génitale, principalement dans l’hymen, pouvait nuire à l’existence d’un accès charnel violent. Le médecin a dit que ce fait ne le confirme ni ne le déforme.

Selon le journal El Tiempo, le mineur a dit au médecin légiste qui a évalué les événements survenus le 21 juin à 18h00, près de l’école La Granja, située à Santa Cecilia, Risaralda. Ochoa a lu le témoignage textuellement pendant l’audience:

«Le matin, je suis allé à l’école pour cueillir des goyaves, vers 18 heures, le commandant m’a dit de rentrer chez moi, je rentrais chez moi mais un soldat m’a appelé, Juan a appelé, je suis allé là où il était et il a commencé à me toucher, je lui ai dit que je ne voulais pas et il a commencé à me faire des choses “, a dit le mineur.

En outre, la petite a assuré que, malgré sa résistance à ne pas être abusée sexuellement par le soldat, l’attaque avait été commise. La fille Embera, dit le médecin, a fouillé dans les détails de l’événement malheureux.

«Au bout d’un moment, les autres soldats sont arrivés, ils étaient neuf personnes, ils avaient tous un uniforme de soldat, je ne pouvais voir que les visages de trois d’entre eux, car il faisait sombre, je ne voyais pas très bien. Quand l’un a terminé, l’autre a suivi. Tous les neuf l’ont fait. L’un d’eux a couvert ma bouche pour que je ne crie pas, ils m’ont dit de ne dire à personne que c’était un secret », a déclaré l’enfant.

D’après l’histoire, l’un des événements qui a généré le plus de choc a été que le mineur a dit au premier soldat que ses jambes lui faisaient mal pendant qu’il la violait, il l’a laissée partir. Cependant, selon la jeune fille, les autres soldats ne se souciaient pas de la douleur que la jeune fille manifestait et ont continué les abus.

La jeune fille dit dans le rapport médico-légal que, une fois qu’ils ont terminé, les soldats ne l’ont pas laissée rentrer chez elle et lui ont construit une hutte pour qu’elle puisse dormir. «Vers 5 heures du matin, je me suis réveillé et un soldat qui est un ami à moi, il ne m’a rien fait, il m’a accompagné chez moi, je ne suis pas entré parce que j’avais peur que ma mère me gronde. Puis ma sœur et ma nièce m’ont vu et m’ont demandé ce que je faisais et je lui ai tout dit. Puis à ma maman. Nous sommes donc allés là où se trouvaient les militaires et je n’ai pu identifier que trois d’entre eux parce que je n’avais pas vu leurs visages des autres. Le commandant m’a posé des questions, si ce que je disais était vrai, puis ils m’ont emmené à l’hôpital », raconte la jeune fille selon le rapport médico-légal.

Lorsque le Dr Ochoa a demandé à la mineure si les soldats la menaçaient avec des armes, la petite fille a répondu que non, que les hommes en uniforme lui avaient seulement dit de ne dire à personne ce qui s’était passé.

Détails malheureux

Le procureur général a demandé au médecin l’âge et l’apparence présumée de l’enfant. Selon le coroner, la jeune fille a 12 ans “et son apparence était conforme à cela, et elle ne pouvait pas être considérée comme une femme de 18 ou 20 ans”, a déclaré le Dr Ochoa.

Le médecin a expliqué que des échantillons de liquide vaginal et une analyse des sous-vêtements du nourrisson ont été effectués pour les envoyer à un laboratoire et analyser la présence de sperme. Les résultats arrivés quelques jours plus tard ont confirmé la présence de sperme sur le corps et les vêtements de l’enfant.

L’avocat des soldats, Cristian Valencia Flórez, a demandé au coroner s’il avait trouvé du sang lors de l’examen, la mineure ayant déclaré avoir lavé ses sous-vêtements. Le docteur Ochoa a déclaré qu’aucune blessure causant des saignements n’avait été constatée et que le sang pouvait être dû à des menstruations présumées.

Le plaideur a également révélé que l’un des trois témoins n’allait pas témoigner parce qu’il avait été menacé; cependant, il a fini par témoigner. Des deux autres, l’un a renoncé au témoignage et l’autre a envoyé une lettre dans laquelle il affirmait que, s’ils ne lui offraient pas de garanties, il ne parlerait pas, car il avait également été menacé.

Selon El Tiempo, José Esaú Puertas Guiral, le témoin qui a pris la parole, a déclaré qu’il travaillait dans la construction de routes et connaît la famille de la victime car il a deux enfants avec la sœur du mineur. Puertas Guiral a déclaré avoir eu connaissance de l’affaire parce que la mère de la fille maltraitée lui avait dit qu’elle ne pouvait pas trouver la petite fille et il l’a accompagnée pour chercher sa fille jusqu’à 21 heures le jour des événements.

Après la déposition des témoins, l’avocat a terminé la phase de preuve du procès et a appelé le 30 octobre à 13 heures pour entendre les déclarations finales des deux parties. Avec ces informations, la décision finale sera prise.

Avant de conclure, l’avocat des militaires a objecté et assuré que clôturer l’audience de cette manière était arbitraire et dénierait le droit à la défense des militaires, car, selon lui, le deuxième témoin n’a pas dit qu’il n’allait pas parler. , mais le ferait quand il aurait la protection que l’État devrait lui accorder. En outre, il a déclaré qu’il déposera une protection pour la violation alléguée des droits de ses accusés et a déclaré que si d’ici le 30 octobre cet appel n’était pas résolu, il demanderait la nullité de la procédure.

