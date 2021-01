Washington, 22 janvier . .- Entassés comme des sardines en conserve et avec une épidémie de covid-19 qui affecte au moins une centaine de soldats, voilà comment sont les milliers de membres de la Garde nationale (un corps de réserve). déployés dans le Capitole des États-Unis, selon les médias du pays.

Trois membres de cet organe ont déclaré à Politico qu’au moins une centaine de membres de la Garde nationale stationnés à Washington DC après l’assaut du Capitole le 6 janvier par des partisans de l’ancien président Donald Trump ont été testés positifs pour le coronavirus et certains sont en quarantaine. dans les hôtels à proximité.

Pour le moment, la Garde nationale n’a pas signalé le nombre de cas, même si l’on craint que le covid-19 ne se soit propagé très rapidement parmi les 25 000 soldats venus se déployer dans le centre de la capitale.

Après l’investiture de Joe Biden mercredi en tant que président, plus de 10000 soldats restent en service, tandis que 15000 autres devraient rentrer chez eux dans les prochains jours, ont déclaré jeudi des responsables du ministère de la Défense.

TESTS CORONAVIRUS SUR VOTRE PROPRE

Selon Politico, la Garde nationale a eu du mal à mettre en œuvre un plan de test des soldats, dont certains ont dû subir eux-mêmes des tests de dépistage de la maladie.

Le Washington Post a rapporté vendredi que des centaines de membres de la Garde nationale déployés au Capitole ont passé jeudi soir à dormir par terre dans des garages à l’extérieur de l’enceinte du Congrès.

Après le scandale provoqué par les photos publiées par les médias des soldats dormant sur le béton d’un parking, ils ont été autorisés ce vendredi à se reposer à l’intérieur des bâtiments du complexe du Capitole.

Deux agents en uniforme ont déclaré au Post que jeudi après-midi, ils avaient été transférés sans explication dans un garage où il n’y avait pratiquement pas de place, des véhicules passaient à proximité, étaient exposés à la fumée et il y avait peu de salles de bain.

Avant jeudi, les troupes pouvaient passer leur temps à se détendre à l’intérieur du Capitole. Cependant, ils ont dû se débrouiller du mieux qu’ils pouvaient en dormant sur le béton ou la moquette au sein de ces installations, ou même sur les courts de tennis couverts à proximité.

DIFFICULTÉ À TROUVER UN ENDROIT POUR DORMIR

Les membres de la Garde nationale ont des chambres d’hôtel, mais les soldats sont généralement en service pendant un jour ou deux, des quarts de travail de quelques heures, et ne peuvent pas facilement retourner dans leurs quartiers, dont beaucoup sont à l’extérieur du district de Columbia. dans les États voisins de Virginie et du Maryland.

Un porte-parole de la Garde nationale, Wayne Hall, cité par le Washington Post, a indiqué que «la malheureuse demande de relocalisation de la Garde nationale (pour ses moments de repos dans les parkings) a été faite à l’insu des dirigeants du Congrès».

“Ce matin, de nombreuses aires de repos utilisées par la Garde nationale en service au Capitole se trouvent à l’intérieur des bâtiments” du complexe, a-t-il dit.

AVIS DU CONGRÈS

Les photographies de soldats entassés dans les parkings ont suscité les critiques des législateurs eux-mêmes.

Le leader de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a affirmé ce vendredi qu’il s’était entretenu avec les responsables de la sécurité du Capitole pour que “cela ne se reproduise plus”.

“Je promets à tous les membres de la Garde nationale que cela ne se reproduira plus”, a déclaré Schumer dans la salle.

En effet, le Comité du Règlement de la Chambre haute enquête sur la relocalisation de soldats dans les parkings pour leurs moments de repos, bien qu’ils souhaitent surtout savoir si les précautions appropriées ont été appliquées contre le covid-19, le sénateur de Missouri Roy Blunt, le plus haut républicain de cette commission.

Après l’inauguration de Biden, le défi est maintenant le retour de toutes ces troupes aux États, qui ont envoyé des renforts à Washington DC.

Certains membres de la Garde nationale, tels que les membres de la Garde nationale aérienne du Wisconsin, se sont vus offrir la possibilité de recevoir la première dose du vaccin COVID-19 avant de se déployer à Washington, alors que certains ont reçu le sérum. la semaine dernière et d’autres recevront la première dose ce vendredi.

Malgré cela, cet organisme n’a toujours pas de plan standardisé pour vacciner toutes les troupes qui rentrent chez elles.