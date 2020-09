La désignation «homme de la montagne» évoque l’image d’un homme blanc rugueux, barbu, peut-être crasseux, vivant de manière sauvage et aventureuse au milieu des arbres, de la neige, des cerfs et de l’ours occasionnel. Bien que la plupart des gens qui vivent aujourd’hui dans les États de montagne des États-Unis ne reflètent pas cet extrême étroit et stéréotypé, les sommets qui les entourent peuvent façonner des traits de personnalité qui résonnent avec la personnalité.

Les résultats publiés dans Nature Human Behavior le 7 septembre suggèrent que les paysages montagneux peuvent favoriser l’ouverture à de nouvelles expériences parmi les personnes qui y vivent. Mais les auteurs ont également rapporté que les habitants des pentes obtenaient des scores plus bas pour d’autres traits, tels que l’agréabilité et l’extraversion, conformément au stéréotype de l’individualiste laconique qui a souvent été dépeint dans les westerns. L’esprit d’aventure semble venir avec une étreinte de solitude et d’isolement, tous des traits qui peuvent aider à s’adapter à ces environnements difficiles.

Bien que les résultats semblent confirmer que les montagnes peuvent façonner certains aspects d’un «aventurier en montagne», l’impact – ce que les chercheurs appellent la taille de l’effet – pour un individu donné peut être faible, selon le premier auteur de l’étude, Friedrich Götz, Ph.D. candidat et psychologue à l’Université de Cambridge. Toutes les personnes vivant le long du Colorado Front Range ne sont pas des solitaires aventureux et aux cheveux sauvages. Mais les montagnes peuvent faire ressortir ces traits à des degrés divers chez les personnes qui y vivent, créant une sorte de tendance régionale large. Même si les effets sont relativement faibles, dit Götz, cette influence géographique pourrait «augmenter pour produire des résultats conséquents au niveau régional».

L’exploration de la mystique de la «frontière» dans l’ouest des États-Unis doit être réexaminée dans d’autres contextes montagneux avant de faire des déclarations plus générales sur la question de savoir si «la topographie physique est associée à la personnalité», déclare Michele Gelfand, professeur d’université éminent au département de psychologie du Université du Maryland, qui n’a pas participé à l’étude.

Gelfand soulève également la question de savoir si les résultats s’appliquent principalement aux États-Unis et à leur «culture lâche et individualiste». Par exemple, les résultats de l’étude suggèrent que les montagnes pourraient sous-tendre des scores inférieurs pour la conscience, une mesure de conformité. Si les chercheurs regardaient la Suisse, qui est plus soudée et collectiviste dans sa culture, ils pourraient trouver que «la conscience est plus élevée dans les régions montagneuses», dit-elle.

Pour examiner la relation entre la montagne vivant dans l’ouest des États-Unis et la personnalité, Götz et ses collègues ont utilisé des données autodéclarées pour environ 3,39 millions de personnes âgées de 10 à 99 ans réparties dans 37227 codes postaux dans les 48 États contigus, l’Alaska et Washington, DC Presque trois les quarts des répondants étaient blancs.

Les enquêteurs ont évalué la «montagnosité» des codes postaux en utilisant à la fois l’élévation et le changement d’altitude. Et ils se sont penchés sur les «cinq grands» marqueurs couramment utilisés des traits de personnalité: l’agrément (confiance et altruisme), la conscience (responsabilité et respect des règles sociales), l’extraversion (sociabilité), le névrosisme (anxiété ou instabilité émotionnelle) et l’ouverture à l’expérience ( curiosité et créativité). Ensuite, ils ont comparé la façon dont la topographie et ces traits de personnalité se suivaient les uns avec les autres.

L’équipe a constaté que les montagnes ont tendance à susciter l’ouverture à de nouvelles expériences, soulignant les tendances des gens à l’originalité et à l’aventure. Mais ils semblent diminuer les quatre autres traits.

Même si «l’ouverture de l’Occident» est révolue depuis longtemps – du moins en termes de colonisation européenne des terres prises aux Amérindiens de la région – ses montagnes escarpées ont «acquis une signification socioculturelle unique» qui a persisté alors même qu’elles ont cessé être la «frontière», dit Götz. Cette mystique persistante et cet héritage culturel peuvent encore influencer les gens, même au 21e siècle.

Götz prend soin de souligner que l’effet des montagnes sur la personnalité n’est que l’un des nombreux facteurs qui façonnent les traits à l’échelle régionale. Tout comme de nombreuses variantes de gènes peuvent contribuer à ce que nous sommes, plusieurs influences, y compris la «montagnosité», agissent de concert pour façonner la personnalité.

Les personnes vivant dans les villes peuvent également accepter l’ouverture comme un trait de personnalité, mais avec plus d’importance sociale, observe Gelfand. «Dans les villes, ce trait peut être adaptatif parce que vous rencontrez constamment de nouvelles personnes et qu’il existe de nombreux liens et réseaux sociaux faibles», dit-elle. Donc, «si les régions montagneuses peuvent également être très ouvertes, cela pourrait être pour différentes raisons.»

Bien que la construction des cinq grandes personnalités soit utile, elle n’est «pas sans défauts» et peut ne pas «donner des résultats parfaitement comparables d’une culture à l’autre», dit Götz. Étant donné que l’étude se concentre sur les constructions socioculturelles autour des colons se déplaçant vers l’ouest à travers le paysage américain, «la généralisabilité interculturelle reste une question ouverte», dit-il. C’est une question que lui et ses collègues ont l’intention de poursuivre, en examinant les cultures avec des zones montagneuses peuplées mais sans l’héritage colonialiste de la frontière américaine.

Parce que les effets de la montagne sont cohérents mais faibles, de nombreux autres facteurs doivent être évalués comme candidats pour façonner la personnalité. Les grands ensembles de données et les approches d’apprentissage automatique utilisés par Götz et ses collègues sont d’excellents outils pour rechercher ces facteurs petits mais importants. Götz dit que trier les énormes quantités d’informations «sera un voyage long et fastidieux», un peu comme un voyage aventureux vers l’ouest.