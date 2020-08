Un vaisseau spatial fait de bulles de mousse de carbone pourrait zoomer de la Terre à Alpha du Centaure dans 185 ans, entraîné uniquement par la puissance du soleil, selon une nouvelle étude.

Un essaim de ces sondes pourrait aider à découvrir et à étudier la mystérieuse planète neuf de notre système solaire, si ce monde supposé existe, ont ajouté des scientifiques.

Les fusées conventionnelles entraînées par des réactions chimiques sont actuellement la principale forme de propulsion spatiale. Cependant, ils ne sont pas assez efficaces pour atteindre une autre étoile au cours d’une vie humaine.

Par exemple, Alpha Centauri, le système stellaire le plus proche de la Terre, se trouve à environ 4,37 années-lumière, soit plus de 25,6 billions de miles (41,2 billions de kilomètres), soit environ 276 000 fois la distance de la Terre au soleil. Il faudrait environ 75 000 ans au vaisseau spatial Voyager 1 de la NASA, lancé en 1977 et atteint l’espace interstellaire en 2012, pour atteindre Alpha Centauri si la sonde était dirigée dans la bonne direction (ce qui n’est pas le cas).

Le problème avec tous les propulseurs d’engins spatiaux conventionnels est que le propulseur qu’ils utilisent a une masse. Les longs voyages nécessitent beaucoup de propulseur, ce qui alourdit les vaisseaux spatiaux, ce qui à son tour nécessite plus de propulseur, les rendant plus lourds, etc. Ce problème s’aggrave de façon exponentielle à mesure que le vaisseau spatial devient plus gros.

Des recherches antérieures ont donc suggéré que la «navigation légère» pourrait être l’une des seules méthodes techniquement réalisables pour amener une sonde à une autre étoile au cours d’une vie humaine. Bien que la lumière n’exerce pas beaucoup de pression, les scientifiques ont déterminé que le peu qu’elle applique pourrait avoir un effet majeur. En effet, de nombreuses expériences ont montré que les «voiles solaires» peuvent compter sur la lumière du soleil pour la propulsion, étant donné un miroir suffisamment grand et un vaisseau spatial suffisamment léger.

L’initiative Breakthrough Starshot de 100 millions de dollars, annoncée en 2016, vise à lancer des essaims de vaisseaux spatiaux de la taille d’une micropuce vers Alpha Centauri, chacun d’entre eux arborant des voiles extraordinairement minces et incroyablement réfléchissantes. Le plan fait voler ces «amidons» à 20% de la vitesse de la lumière, atteignant Alpha du Centaure dans environ 20 ans.

Un inconvénient du projet Starshot est qu’il nécessite le réseau laser le plus puissant jamais construit pour propulser les amidons vers l’extérieur. Non seulement la technologie permettant de construire cette matrice n’existe pas actuellement, mais les coûts totaux estimés du projet pourraient atteindre entre 5 et 10 milliards de dollars.

Dans la nouvelle étude, les astrophysiciens ont suggéré qu’une option moins chère pourrait impliquer des bulles en mousse de carbone. Les chercheurs ont découvert que des sondes faites de ce matériel pourraient rendre les voyages interstellaires plus rapides que n’importe quelle fusée tout en étant alimentées uniquement par la lumière du soleil, sans avoir besoin d’un réseau laser géant.

Afin de développer un moyen pour que la lumière du soleil propulse une voile légère à des vitesses interstellaires utiles, les chercheurs ont analysé des recherches scientifiques antérieures à la recherche de matériaux solides et légers. Ils ont opté pour l’aérographite, une mousse à base de carbone 15 000 fois plus légère que l’aluminium.

Les scientifiques ont calculé qu’une sphère d’aérographite creuse d’environ 3,3 pieds (1 mètre) de diamètre avec une coquille de 1 micron d’épaisseur (environ 1% de la largeur d’un cheveu humain moyen) ne pèserait que cinq millionièmes de livre (2,3 milligrammes).

Un échantillon d’aérographite, un matériau de construction candidat pour un vaisseau spatial ultra-rapide à voile solaire. (Crédit d’image: R. Heller)

Si une telle sphère transportant 0,035 onces (1 gramme) de charge utile était libérée à environ une unité astronomique (UA) du soleil, la lumière du soleil la pousserait à une vitesse allant jusqu’à environ 114000 mph (183 600 km / h) – trois fois celle de Voyager 1. Une telle sphère prendrait environ 3,9 ans pour atteindre l’orbite de Pluton. (Une UA est la distance moyenne Terre-Soleil, qui est d’environ 93 millions de miles, ou 150 millions de km.)

Si une telle sphère était libérée à environ 0,04 UA du soleil – le plus proche que la sonde solaire Parker de la NASA se rapproche de notre étoile – la lumière du soleil plus intense accélérerait le vaisseau spatial à près de 15,4 millions de mph (24,8 millions de km / h). Il pourrait parcourir la distance de 4,2 années-lumière entre la Terre et Proxima Centauri, l’étoile la plus proche de notre système solaire, en 185 ans, selon les chercheurs. Plus la sphère est grande, plus elle peut aller vite ou plus elle peut transporter de charge utile. (Proxima Centauri est l’une des trois étoiles du système Alpha Centauri.)

«Ce que je trouve étonnant dans nos résultats, c’est le fait que la puissance de sortie d’une étoile, dans notre cas le soleil, peut être utilisée pour propulser une sonde interstellaire vers les étoiles les plus proches sans avoir besoin d’une source d’alimentation supplémentaire à bord», explique le responsable de l’étude L’auteur René Heller, astrophysicien à l’Institut Max Planck pour la recherche sur le système solaire à Göttingen, en Allemagne, a déclaré à Space.com.

« Nous n’avons pas besoin d’un réseau laser terrestre d’un milliard de dollars pour tirer sur une voile dans l’espace », a déclaré Heller. «Au lieu de cela, nous pouvons utiliser l’énergie verte, pour ainsi dire.»

Les chercheurs ont noté que quelques grammes d’électronique ou autre charge utile ne sont pas beaucoup à emporter à bord d’une mission. Pourtant, ils ont fait valoir que la charge utile de ces engins serait 10 fois la masse de l’engin spatial, alors que la charge utile des fusées interstellaires chimiques serait généralement un millième du poids de la fusée.

Les chercheurs ont suggéré que ces engins spatiaux pourraient potentiellement transporter un laser de 32 watts ne pesant que deux millièmes de livre (1 gramme). L’analyse de toute perturbation de ce faisceau laser pourrait aider les chercheurs à détecter les effets gravitationnels, ce qui pourrait à son tour aider à révéler la présence de mondes autrement trop sombres et froids pour être repérés, comme l’hypothétique Planet Nine, a déclaré Heller.

Les scientifiques ont estimé que le développement d’un prototype de vaisseau à bulles pourrait coûter 1 million de dollars. Ils ont calculé que chaque navire en mousse pourrait alors être construit pour environ 1000 dollars ou moins, et un lancement de fusée pour déployer et tester ces engins pourrait coûter 10 millions de dollars.

La plus grande mise en garde de ce travail à l’heure actuelle « est que personne n’a jamais construit une structure d’aérographite de plus de quelques centimètres, alors que nous avons besoin de quelque chose qui mesure quelques mètres », a déclaré Heller. Pourtant, les chercheurs sont en contact avec des expérimentateurs qui suggèrent que la création de telles grandes structures est en principe possible, a-t-il noté.

Un autre point de prudence à propos de ce concept est qu’il n’existe actuellement aucun moyen de contrôler la trajectoire des sphères une fois qu’elles sont déployées. « Afin d’atteindre un certain objectif, cela doit être rectifié », a déclaré Heller.

Si l’électronique et l’équipement embarqués pouvaient permettre des manœuvres actives, «il serait alors possible de transporter de petites masses – de 1 à 100 grammes – entre la Terre et Mars en quelques semaines», a déclaré Heller.

Les scientifiques envisagent des fusées conventionnelles amenant le vaisseau à bulles dans l’espace, puis les déployant pour que la lumière du soleil se propulse. Il reste incertain dans quelle mesure ces bulles survivraient au transport.

« Une bonne chose à propos de l’aérographite est sa compressibilité », a déclaré Heller. «Même après une compression extrême, un échantillon d’aérographite peut regonfler à son état initial. Donc, si nous compressons une voile d’aérographite d’un mètre dans le laboratoire, nous pourrons peut-être l’expédier dans l’espace et la regonfler là-bas avant le lancement. La question est: qu’advient-il de son électronique embarquée? »

Les scientifiques mènent actuellement des expériences pour tester dans quelle mesure l’aérographite absorbe et réfléchit la lumière. Ils ont détaillé leurs résultats en ligne le 7 juillet dans la revue Astronomy & Astrophysics.

Copyright 2020 Space.com, une entreprise du futur. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.