LONDRES, 15 janvier (.) – Il est allé, il a scié et il a vaincu. Dimanche marque le centenaire depuis que l’illusionniste PT Selbit a mis une femme dans une boîte sur la scène de l’Empire Finsbury Park de Londres et coupé le bois avec une scie, créant un classique de la magie mondiale.

Ce week-end, des magiciens du monde entier organiseront un rassemblement virtuel pour commémorer le centenaire de cette performance historique.

“Cela a décollé et est devenu l’illusion la plus influente et la plus célèbre, à mon avis, qui ait jamais existé”, a déclaré le magicien et historien Mike Caveney, qui écrit un livre sur l’illusionnisme.

“Le sorcier ne faisait pas ce tour sur un objet inanimé. Il le faisait sur un être humain, ce qui l’a élevé à un tout autre niveau”, at-il ajouté.

Dans la version originale, la scie a traversé le bois, la boîte a été ouverte et la personne était indemne.

Au fil des ans, les magiciens ont affiné le truc, séparant les deux moitiés. Le célèbre David Copperfield a imaginé sa propre version “The Death Saw” (“La scie de la mort”), dans laquelle une lame rotative géante le coupait en deux.

Dans une interview filmée pour l’événement en ligne de dimanche, Copperfield a déclaré qu’il se blessait parfois en faisant le coup.

“Je me suis coupé deux ou trois fois avec la lame parce qu’elle était un peu cassée, vous savez, les réglages sont différents dans chaque théâtre que vous avez”, dit-il.

L’organisation basée à Londres Magic Circle accueillera les célébrations avec un événement diffusé en direct sur Facebook à partir de 18h00 GMT dimanche.

Parmi les invités se trouve Debbie McGee, épouse de feu le magicien de la télévision britannique Paul Daniels, qui décrira les nombreuses fois où elle a survécu à la procédure. (Reportage de Sarah Mills; écrit par Andrew Heavens; édité en espagnol par Carlos Serrano)