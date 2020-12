Photographie fournie par le ministère argentin de l’Action sociale qui montre un entrepôt alimentaire à Buenos Aires (Argentine). . / Gustavo Cherro / Ministère argentin de l’action sociale

Buenos Aires, 28 décembre . .- L’Argentine passe Noël avec une situation de pauvreté et de faim qui rappelle la crise sociale et économique de décembre 2001, mais avec des organisations sociales qui ont mis en place un réseau d’endiguement qui a empêché les flambées événements sociaux en décembre, un mois qui éveille la sensibilité du pays.

À sa propre carence économique, l’Argentine a ajouté la pandémie de covid-19, et le pays a relevé cette année le niveau de pauvreté à 44,2%, selon l’Université catholique, et un tiers des ménages ont déclaré avoir réduit leur consommation. d’au moins un aliment, selon l’Institut national des statistiques et des recensements (Indec), qui a mis les soupes populaires en première ligne de feu, cette fois non seulement pour calmer la faim des enfants mais aussi de familles entières.

La Banque alimentaire atteint ces organisations sociales, qui a été revendiquée au maximum en tant qu’acteur clé de la métropole de Buenos Aires, la zone la plus peuplée du pays, ayant distribué plus de 7 millions de kilogrammes de nourriture cette année, depuis la 5,03 millions qu’il a distribué en 2019, et avec l’espoir qu’en 2021 la situation sociale ne s’améliorera pas.

Le pic de fréquentation a eu lieu en août dernier, lorsqu’il a nourri 575 mille personnes, sur les 167.636 qui y avaient participé en 2019 (74% d’enfants).

Et de mars à septembre, il a distribué 5,79 millions de kilogrammes de nourriture, plus que ce qui avait été livré en 2019.

Ces institutions sociales, constituées d’écoles, de foyers, de centres communautaires, dont la grande majorité s’occupait d’enfants et d’adolescents (la Banque a aidé cette population à 75%, en décembre 2019), ont été transformées pour répondre aux besoins alimentaires des familles.

«Avec la pandémie, ces endroits ont dû fermer, comme les écoles, mais ils n’ont pas cessé de fournir des services de restauration. Au lieu de fournir des repas et des collations à un enfant du lundi au vendredi, ils ont commencé à travailler avec la livraison de sacs trois fois par semaine. semaine », a déclaré à Efe la directrice générale de la banque alimentaire, Marisa Giráldez.

<< Ce sac n'était pas destiné uniquement à l'enfant, mais à toute la famille. Les institutions sont passées de 100 enfants à 500 personnes, certaines, car cet enfant a une famille et, comme les familles sont isolées et non Pour pouvoir compter sur leurs revenus, ils devaient commander de la nourriture dans une soupe populaire ou un centre communautaire », a-t-il ajouté.

NOËL AVEC PLUS GRAND BESOIN

C’est ainsi que le pays est arrivé à la fin des fêtes de fin d’année. “Ce Noël, il y a plus de besoin”, a déclaré Giráldez.

“Évidemment, l’économie ne rebondit pas et cela affecte l’économie des gens. Le nombre de personnes a un peu baissé, mais il y a encore des familles qui ont besoin d’aide. Les premiers jours du mois il n’y a pas tellement de demande, mais quand la fin du mois arrive, il y en a déjà plus de demande d’aide », a-t-il souligné.

La réponse est que la Banque alimentaire a livré 45% d’assiettes alimentaires en plus, à 8,71 millions, après avoir incorporé 44 entreprises donatrices (contre 280 en 2019), recevant 102% plus de dons de nourriture pour atteindre 1354 organisations sociales. (162 de plus qu’en 2019). Et il a réussi à adapter les protocoles pour éviter la contagion du coronavirus dans son fonctionnement.

Il y a des organisations qui appellent et demandent “est-ce que vous n’aurez pas autre chose par hasard?”, Mais la Banque livre la nourriture qu’elle reçoit sous forme de don et ne fabrique pas de boîtes de Noël.

COMME EN 2001, MAIS AVEC PLUS DE CONFINEMENT

La situation sociale de ce mois de décembre est comparable à celle de la crise économique de 2001, qui a été un jalon de la détérioration sociale de l’Argentine. «Ma perception est que la crise est aussi profonde que celle de 2001 en termes sociaux», a déclaré Giráldez, après avoir précisé que ce n’est pas un registre de la banque alimentaire qui vient de commencer à livrer de la nourriture en 2001.

Cependant, le besoin ne s’exprime pas dans des manifestations publiques comme celles que le pays a subies en ce mois de décembre chaotique. “Si la manifestation n’est pas dans la rue, c’est parce que les réseaux de soutien social le soutiennent”, a-t-il conclu.

“Probablement de 2001 à ce jour, les organisations sociales ont tissé un réseau et fonctionnent comme un réseau de confinement. Elles regorgent de commandes, mais c’est la différence entre 2001 et l’actuelle”, selon Giráldez.

“Il y a un besoin, sans aucun doute. Il y a des gens qui ne peuvent pas couvrir leurs quatre repas, qui ne savent pas ce qui va se passer le 24, ce qu’ils auront sur leur table. Mais il y a un réseau de confinement sur le territoire qui fonctionne”, a-t-il ajouté. .

UNE DEMANDE QUI SERA SOUTENUE EN 2021

Une autre année “difficile” est attendue en 2021: “Nous ne prévoyons pas la fin de la crise sociale, bien au contraire”, a déclaré le directeur de la Banque.

«À la Banque alimentaire, nous proposons toujours plus car il y a toujours une demande qui ne peut être satisfaite. Cette année, avec la pandémie, cette demande a augmenté de manière significative et nous ne prévoyons pas qu’elle tombera à des niveaux pré-pandémiques en 2021. Nous ne pensons pas que cela se produira dans les trois prochaines. Au moins, nous estimons que les six prochains mois vont être difficiles », a-t-il expliqué.

L’urgence sociale en Argentine a également déclenché d’autres initiatives privées, telles que «Soyons un», dont la Banque faisait partie et réunissant des entreprises, des ONG et des entités religieuses, qui ont réussi à distribuer un million de boîtes de nourriture.

Mais la livraison de nourriture a beaucoup à se développer car la banque alimentaire – qui cherche à réduire la faim, à améliorer la nutrition et à éviter le gaspillage alimentaire – limite une livraison de 20 à 25%, en moyenne, des besoins des une salle à manger communautaire. En attendant, il est proposé d’améliorer la valeur nutritionnelle du sac en ajoutant des fruits et légumes, qui devraient être plus présents dans l’alimentation des Argentins.

Veronica Dalto