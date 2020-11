Photographie d’archive de Nabil Crismatt (i). . / Alejandro Bolvar / Archives

Saint-Domingue, 27 novembre . .- Les Estrellas Orientales ont battu les Toros del Este 7-4 avec le travail dominant du Colombien Nabil Crismatt, lors d’un match au stade Francisco A. Micheli, à La Romana (est), correspondant au tournoi de baseball professionnel en République dominicaine.

Le vainqueur Crismatt (2-0) a eu 5,0 manches sans but, deux coups sûrs et trois retraits au bâton.

Les pachydermes (2-4) ont été ébranlés en quatrième par le battu Luis Santos (0-1), qui a relevé le partant des Romains Frankie de la Cruz, avec un simple du Panaméen Christian Bethancourt, un ticket pour Socrates Brito, frappé par deux tours par Cristian Santana et l’erreur de tir du troisième but Wendell Rijo.

Merandy González a remplacé Santos et a transféré un transfert chargé de bases à Junior Lake, entrant dans Jeremy Peña, pour compléter le groupe de quatre.

Les Verts ont prolongé en cinquième en raison de l’erreur de Gonzalez sur le coup de Brito, et Santana a frappé la recrue Jasseel de la Cruz intouchable, qui a lancé un lancer dévié, puis le receveur n’a pas pu gérer un autre lancer qui a conduit à la septième manche.

Les Bulls (3-3) ont cassé le jeu blanc à la huitième avec un passeport pour Rijo, un doublé de Johan Mieses, et sur un lancer sauvage de Ramón Santos, Rijo a marqué; et ils en ont ajouté trois dans le neuvième sur le terrain de Gerson Moreno qui ne pouvait pas gérer le receveur, le coup RBI de Sanchez et un autre mauvais lancer pour un touché.

Au stade Quisqueya-Juan Marichal, à Saint-Domingue, les Lions de l’Élu avaient 2-1 contre les Águilas Cibaeñas.

Les hommes poilus (6-5) ont pris les devants lors de la première manche contre le partant cubain Yoanner Negrín, avec un ticket pour Iván Castillo, un single du nord-américain Chas McCormick, l’erreur de Negrín sur un coup sûr de Luis Liberato, et Gregory Polanco a suivi avec un RBI imparable.

Les cobayes (5-5) se sont écartés au quatrième avec un coup sûr de l’Américain John Nogowski au démarreur rouge, son compatriote Josh Lowey, et Ronny Rodríguez ont amené la course avec un pas cool, pour terminer le travail de Lowey, et ont amené l’Américain Tai Tiedemann (2 -1), vainqueur du match.

Negrín (2-1) a accusé le revers et le nord-américain Steven Wilson a sauvé son cinquième de la saison.

Le championnat se poursuivra ce samedi avec les Lions et les Eagles, au stade Cibao, à Santiago (nord); et pour terminer le match reporté le 17 novembre lors de la huitième manche, les Toros y las Estrellas, dans le parc Tetelo Vargas, à San Pedro de Macorís (est).

Dans la deuxième heure, les toreros et les orientaux joueront le match qui, initialement, était prévu le 7 décembre au même endroit.